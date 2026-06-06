Antidisturbios, drones y robots desactivadores de explosivos: las unidades especializadas de la Policía Nacional que garantizarán la seguridad del papa León XIV en su visita a Canarias

El papa León XIV aterrizará en Canarias el jueves, pero los preparativos para garantizar su seguridad durante su estancia en el Archipiélago llevan en marcha desde el anuncio oficial de la visita. O incluso desde antes. El que será el dispositivo más grande y complejo de la historia de las Islas tiene una importancia especial, tanto por la figura del pontífice, líder religioso y, a su vez, jefe de Estado, como por la congregación de masas que va a generar.

Las unidades de la Policía Nacional —UIP, UPR, Medios Aéreos, Guías Caninos, Subsuelo y Tedax-NRBQ– tienen la compleja misión de garantizar la seguridad del santo padre y de las miles de personas que asistirán a los eventos en Las Palmas de Gran Canaria: drones, robots antiexplosivos, guías caninos, subsuelo o antidisturbios son algunos ejemplos del amplio abanico de recursos activados para esta cita histórica en las Islas.

Juan Antonio Seguí es inspector jefe de la base territorial de la Unidad de Medios Aéreos en Canarias de la Policía Nacional y lleva más de 30 años de servicio. A pesar de haber formado parte de operativos de gran relevancia, afirma que, tanto por la logística que conlleva la organización del dispositivo del papa como por el envío desde la Península de multitud de recursos, esta será la actuación más importante que ha realizado el cuerpo policial en las Islas. Sus funciones no se limitan sólo a Gran Canaria: el 12 de junio se trasladarán a Santa Cruz de Tenerife para dar la misma operatividad.

Un dron y dos agentes de la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional en el Estadio de Gran Canaria. / ANDRES CRUZ

La función principal de esta unidad es dar apoyo operativo desde el aire al resto de equipos de tierra que estén realizando el servicio de seguridad y aportar información clave para que sus compañeros conozcan la situación completa durante los actos de la visita. Ven lo que los demás no pueden observar. Además, cuentan con equipos antidron especializados tanto en la detección de posibles amenazas aéreas como en su posterior inhibición. Además de estos equipos, disponen de dos helicópteros y 12 drones, la mayoría refuerzos desde la Península.

Los 30 agentes de esta unidad llevan más de dos meses trabajando para determinar el lugar en el que realizar el despliegue acorde a la seguridad que se requiere en cada escenario. Este protocolo de seguridad tiene diferencias fundamentales con la visita de otros jefes de Estado, explica el inspector jefe, pues en el paso de otras autoridades, como el presidente de China, Xi Jinping, no se realizaron actos multitudinarios o trayectos como el que hará el pontífice en el papamóvil. Si bien «todas las personalidades son de igual importancia a nivel de protección», el recorrido del papa con más momentos en los que su integridad podría quedar expuesta.

Responsabilidad ciudadana

El principal mensaje que Seguí tiene para la ciudadanía es que aquellas personas que tengan algún dron u otro tipo de aeronave no tripulada, no lo vuelen ese día. La persona que sienta la tentación de hacerlo para «grabar imágenes del santo padre» o, «simplemente por curiosidad», se expone, por un lado, a que el dron sea «considerado una amenaza» y se pueda neutralizar, lo que posteriormente «conllevaría a la detección del piloto» y la correspondiente sanción. «Este es el mensaje clave que queremos transmitir desde la unidad a la ciudadanía», recalca el inspector jefe.

Junto al Servicio de Medios Aéreos, otra unidad destacada será la de Guías Caninos. El inspector jefe de la unidad ha llegado al cargo hace solo unas semanas, tras 20 años en la Policía. A pesar de ‘llegar y besar el santo’ al encontrarse con un dispositivo de esta envergadura, confía plenamente en el trabajo que desarrollan desde hace meses los 18 componentes —10 de refuerzo— compuestos por un binomio agente/perro. Los canes se especializan en la búsqueda de explosivos, función que realizarán en distintas requisas en diversos puntos clave: el aeropuerto de Gando, la zona de prensa, las caravanas que trasladarán a las autoridades; en definitiva, todos los recorridos y lugares por los que pasará León XIV.

A pesar de las grandes aglomeraciones que se esperan, los perros están entrenados desde, aproximadamente, los ocho meses, exclusivamente en la detección de explosivos. En ese sentido, el inspector jefe de la unidad confía plenamente en la correcta ejecución de las funciones de los canes, a pesar de que siente cierta tensión por la importancia del acontecimiento: «Creo que es bueno que tengamos algunos nervios, porque es así cuando podemos dar lo mejor de nosotros».

Una agente de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional manda a Makay, perro policía, a inspeccionar una maleta con explosivos. / ANDRES CRUZ

Una situación similar a la del inspector jefe de la Unidad de Guías Caninos es la que está viviendo Pablo Poy, inspector jefe del grupo X de la Unidad de Intervención Policial (UIP), habitualmente conocidos como los antidisturbios: sólo lleva cinco semanas en Gran Canaria y debe formar parte del dispositivo más complejo de su historia. «Normalmente estas visitas se planifican con un margen de un año, estamos ajustando a marchas forzadas», cuenta Poy. Además, añade que existe un reto añadido en los actos de las Islas con respecto a la Península, ya que no solo hay que diseñar un dispositivo dimensionado por zona y afluencia, sino que de los aviones, barcos, vehículos y recursos que llegan desde Península.

La UIP cuenta para este dispositivo con cuatro grupos de Canarias y nueve que vienen de fuera del Archipiélago, lo que suma un total aproximado de 520 agentes. En Gran Canaria, uno de los problemas principales es la necesidad de gestionar y distribuir los grupos de forma eficiente, debido a la coincidencia de horarios: «El acto de la Catedral de Santa Ana está previsto para las 13.30 y, una hora antes, abren las puertas del Estadio de Gran Canaria. No podemos dedicarnos sólo a un acto, debe haber efectivos en ambos lugares simultáneamente», explica el inspector jefe.

La ejecución del plan de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria también preocupa a Poy, al no haber ejemplos previos de un dispositivo semejante, por lo que pide a los ciudadanos a acceder a Siete Palmas en transporte público y seguir los filtros configurados en los accesos al Estadio para la misa multitudinaria.

Al finalizar los actos en esta Isla, alrededor de 200 policías de la unidad se desplazarán a Tenerife. El mayor reto en la isla occidental ha venido de la mano del cambio horario: en un principio, la misa multitudinaria del Puerto de Santa Cruz estaba prevista para la tarde, pero se adelantó a la mañana, por lo que «se han comprimido mucho los tiempos».

Un robot desactivador de explosivos de la Unidad TEDAX - NRBQ de la Policía Nacional. / ANDRES CRUZ

La Unidad Tedax-NRBQ de la Policía Nacional se especializa en la desactivación de explosivos y hace frente a emergencias de origen nuclear, radiológico, biológico o químico. Desde el lunes, están realizando diversas búsquedas preventivas en puntos clave, como el Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena, la Catedral de Santa Ana o el Teatro Pérez Galdós. Consta de ocho agentes de Canarias, que ha sido reforzada con cuatro adicionales procedentes de Madrid junto a una furgoneta repleta de material. Bajo la premisa de trabajar desde la distancia y la protección individual, la unidad dispone de un robot de desactivación de explosivos.

El subinspector de personal operativo explica que un acontecimiento de esta envergadura exige «un operativo muchísimo más amplio y potente» con el despliegue de medios más numeroso que ellos han vivido desde que están destinados en el Archipiélago. Solicitan a la población que, bajo cualquier sospecha de un artefacto explosivo o de otra índole, no lo toquen ni lo muevan y lo comuniquen a la Policía lo antes posible, siguiendo en todo momento sus indicaciones.

Agentes de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional inspeccionan el alcantarillado en el Estadio de Gran Canaria. / ANDRES CRUZ

El operativo lo conformarán más unidades. El subinspector Gómez, jefe de grupo de la Unidad de Subsuelo de Las Palmas, a pesar de llevar 30 años en el Cuerpo, no puede evitar sentir nervios: "Estos días generan bastante estrés, pero hay que saber convivir con él y enfocarlo para que sea un incentivo". El grupo que lidera se especializa en la vigilancia, inspección preventiva y control del subsuelo para evitar sabotajes, atentados u otros actos delictivos. En lo que a la visita de León XIV respecta, llevan un mes y medio de preparativos, en un proceso que consiste en recabar datos para hacer estudios de seguridad en busca de posibles peligros que puedan atentar contra el papa. En base a la valoración que emiten, se modifica el despliegue.

Si bien cuentan habitualmente con un equipo, para la ocasión se ha reforzado con dos adicionales. Los tres viajarán a Tenerife para ejercer las mismas funciones el 12 de junio en los actos de la Isla. Para Gómez, la mayor complejidad es distribuir a los agentes para que estén correctamente coordinados y en el lugar indicado. Además, la aglomeración prevista supone un reto añadido "al tener que abarcar más para aportar la máxima seguridad a todos los ciudadanos".

Especialistas en reacción inmediata

Finalmente, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), responsable de la prevención de delincuencia y especialistas en inmediatez en la reacción para dar respuesta cualquier incidente, así como en la elaboración de dispositivos especiales en controles de seguridad. Jorge Vega, inspector jefe del grupo II de la UPR desde 2022, cuenta que participarán de manera totalmente coordinada los dos grupos que hay en la capital grancanaria y el de Maspalomas.

En total, unos 80 efectivos de la UPR colaborarán con el resto de unidades en tres áreas diferenciadas: el mantenimiento del orden público en los actos y sus aledaños (en colaboración con la UIP), apoyar a las comitivas de desplazamiento de las delegaciones vaticanas y el resto de autoridades, y labores de prevención de la delincuencia, así como reaccionar ante cualquier contingencia que surja. De igual manera, también estarán presentes en los alojamientos de las autoridades invitadas.

El inspector jefe asevera que lo que buscan durante los preparativos es que cada grupo tenga su tarea perfectamente definida, sin dejar de lado la coordinación entre unidades. La mayor preocupación en lo que respecta a la ciudadanía es que, al venir en fechas calurosas, la aglomeración pueda derivar en problemas como lipotimias o golpes de calor. En esta línea, pide a los asistentes a seguir las indicaciones de los policías: "Para eso estamos, y está controlado para garantizar la seguridad". Seis unidades con un único objetivo: salvaguardar la integridad de León XIV y de todos los asistentes a este capítulo histórico de Canarias.