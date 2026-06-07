La Aemet mantiene el aviso por fuerte viento y oleaje este lunes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene previsión de fuerte viento este lunes en Canarias, donde no descarta que haya rachas ocasionales muy fuertes sobre todo en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.

En cuanto a los cielos, predominarán las nubes en el norte, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales a primeras horas en medianías de las islas de mayor relieve, mientras que en el resto estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, si acaso algún ligero ascenso.

En lo que respecta al estado del mar, que ha obligado a activar el aviso amarillo en Gran Canaria, Tenerife y El Hierro desde las 18:00 horas, se esperan vientos del nordeste con fuerza 5 o 6, arreciando a fuerza 7 mar adentro en la provincia de Santa Cruz de Tenerife -salvo costas del sur- y en varias zonas de Gran Canaria.

Habrá, como norma general, fuerte marejada aumentando localmente a mar gruesa mar adentro en estas mismas islas, así como mar de fondo del norte con olas de entre uno y dos metros de altura, informa Efe.

Esta es la previsión por islas para este lunes:

LANZAROTE

Cielos nubosos en el norte y oeste, con apertura de claros por la tarde. Intervalos nubosos en el sur, predominando los cielos poco nubosos durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas del sur. Alisio moderado con intervalos de fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 19 25

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos nubosos al inicio, tendiendo durante la mañana a poco nuboso. Por la tarde-noche volverán los cielos nubosos al norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso en la vertiente oeste y en ligero descenso en la este. Alisio moderado con intervalos de fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente sur de Jandía a primeras y últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 19 24

GRAN CANARIA

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de 900 a 1000 metros, sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías y apertura de claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en medianías orientadas al sur, este y oeste, donde se podrán alcanzar los 30º C. Alisio moderado, que soplará fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, especialmente durante la segunda mitad del día. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 20 23

TENERIFE

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de 900 a 1000 metros, sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías del nordeste y apertura de claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y algún intervalo matinal en la costa oeste. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Alisio moderado, que soplará fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste con rachas ocasionales muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en el oeste y variable flojo en cumbres centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 20 27

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de 900 a 1000 metros, sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías y apertura de claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte en vertientes este y noroeste con rachas ocasionales muy fuertes, a últimas horas no se descartan en zonas altas. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 25

LA PALMA

Predominio de cielos nubosos en el norte y este por debajo de 1000 a 1200 metros, sin descartar lloviznas ocasionales de madrugada en medianías del nordeste y apertura de claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en medianías del oeste. Alisio moderado, que soplará fuerte en extremos sureste y noroeste con probables rachas ocasionales muy fuertes, a últimas horas no se descartan en la zona de El Paso. Predominio de las brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 19 23

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de 900 a 1000 metros, con apertura de claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este y extremo noroeste. Predominio de las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 13 18