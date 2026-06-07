Canarias activa avisos amarillos este domingo por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros adversos y fuertes rachas de viento en varias zonas del archipiélago. La situación afectará especialmente a Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro, donde se espera que el alisio gane intensidad durante las primeras y últimas horas de la jornada.

La previsión meteorológica apunta a una jornada marcada por el viento, el oleaje y la presencia de nubosidad en distintas áreas de las islas, especialmente en las vertientes norte de las más montañosas. Aunque no se esperan fenómenos de especial gravedad, las autoridades recomiendan extremar las precauciones en actividades al aire libre y en las zonas costeras expuestas al fuerte oleaje.

Viento fuerte y mala mar en buena parte del Archipiélago

Los avisos amarillos decretados por la Aemet responden a la combinación de viento intenso y condiciones marítimas desfavorables previstas para este domingo. El régimen de alisios continuará dominando la situación atmosférica en Canarias, aunque con intervalos de intensidad fuerte y la posibilidad de registrar rachas muy fuertes en determinadas zonas.

Las áreas más expuestas serán las vertientes sureste y noroeste de algunas islas.

En el mar, el viento soplará principalmente del norte y nordeste con intensidad moderada a fuerte. La previsión apunta a marejada y fuerte marejada en amplias zonas del archipiélago, acompañadas por mar de fondo del nordeste o del noroeste con olas que podrían alcanzar entre uno y dos metros de altura.

Nubosidad en el norte y temperaturas sin cambios significativos

En términos generales, los cielos estarán más cubiertos en las vertientes septentrionales de las islas de mayor relieve. La nubosidad se situará principalmente por debajo de los 900 y 1.100 metros de altitud, mientras que en las islas orientales también se esperan intervalos nubosos en zonas occidentales.

La Aemet no descarta la aparición de lloviznas ocasionales, especialmente durante la madrugada y a últimas horas del día. Estas precipitaciones serían débiles y afectarían sobre todo a medianías y zonas del norte.

A medida que avance la tarde se abrirán claros en numerosos puntos del archipiélago, favoreciendo una mejoría temporal del estado del cielo.

En cuanto a las temperaturas, el comportamiento será desigual. Los valores máximos tenderán a subir en las cumbres, mientras que las mínimas aumentarán ligeramente en medianías orientadas al sur y oeste de las islas centrales. En el resto de Canarias apenas se esperan variaciones destacables.

Situación prevista en Lanzarote y Fuerteventura

Las dos islas orientales compartirán una situación meteorológica muy similar.

En Lanzarote predominarán los intervalos nubosos en el norte y oeste, mientras que en el resto de la isla los cielos estarán poco nubosos. Las temperaturas se mantendrán estables, con valores previstos entre los 19 y los 24 grados en Arrecife. El viento alisio soplará con intensidad moderada a fuerte y no se descartan rachas muy intensas en zonas del sur.

En Fuerteventura también dominarán los cielos poco nubosos, aunque con mayor presencia de nubes en el oeste. Los termómetros oscilarán entre los 19 y los 25 grados en Puerto del Rosario. El viento volverá a ser uno de los protagonistas de la jornada, especialmente en la mitad sur de la isla.

Gran Canaria y Tenerife, entre las islas más afectadas por el viento

Gran Canaria figura entre las islas incluidas en los avisos amarillos por viento y fenómenos costeros.

La previsión señala cielos nubosos en el norte y ambientes más despejados en el resto del territorio. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en zonas interiores y medianías del sur. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores entre los 19 y los 23 grados.

El alisio podría alcanzar intensidad fuerte en las vertientes sureste y noroeste, mientras que en el suroeste predominarán las brisas.

En Tenerife, la nubosidad será más abundante en el norte, aunque también aparecerán intervalos nubosos a primeras horas en el sur y oeste. No se descartan lloviznas débiles en el nordeste durante la mañana.

La isla registrará una de las temperaturas más elevadas del archipiélago, con máximas previstas de hasta 28 grados en Santa Cruz de Tenerife. También se esperan intervalos de viento fuerte en la vertiente este, el extremo noroeste y el área metropolitana.

La Gomera, La Palma y El Hierro

En La Gomera predominarán los cielos poco nubosos, salvo en el norte, donde la nubosidad será más frecuente. Las temperaturas apenas variarán y el viento podría soplar con fuerza en zonas expuestas del este, noroeste y cumbres.

La Palma mantendrá nubes en el norte y este, con posibilidad de lloviznas débiles durante las primeras y últimas horas del día. Las temperaturas subirán ligeramente en las cumbres, mientras que el viento podría intensificarse durante la tarde en las vertientes sureste y noroeste.

Por su parte, El Hierro registrará intervalos nubosos en el norte y tiempo más estable en el resto de la isla. Los termómetros oscilarán entre los 14 y los 18 grados en Valverde. El alisio también dejará rachas fuertes en algunos puntos de la vertiente oriental y del extremo noroeste.