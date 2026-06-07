Ni Canarias ni España: solo hay un país del mundo que tiene plátanos en su escudo nacional

Las banderas representan un símbolo de unión que identifica y da sentido de pertenencia a un grupo de personas, a veces numeroso y otras veces pequeño. Este símbolo tiene el poder de desatar guerras, inspirar revoluciones y promover la paz, lo que resalta su enorme relevancia. Por ello, los elementos que lo conforman reflejan la historia de un pueblo. Así que, si vemos unos plátanos en él, no deja de sorprendernos que esta bandera no pertenezca a Canarias.

Los plátanos, además de ser una rica fruta, es uno de los símbolos de las islas Canarias, pero también representa a un país que se encuentra a miles de kilómetros del archipiélago, también en pleno océano, aunque en este caso, en el Pacífico.

En las islas Fiji también tienen plátanos

Las Islas Fiji son un impresionante archipiélago situado a más de 18.000 kilómetros de Canarias, al noreste de la costa australiana, cerca del meridiano del huso horario. Las similitudes entre nuestro archipiélago y esta excolonia británica son evidentes, ya que Fiji destaca por sus paradisíacas playas de arena blanca, aguas cristalinas y una extraordinaria biodiversidad marina. Además, su rica cultura, profundamente influenciada por las tradiciones indígenas, añade un encanto único a este destino.

Este archipiélago está compuesto por más de 300 islas, de las cuales solo unas 100 están habitadas, lo que permite descubrir rincones vírgenes y paisajes paradisíacos. En este país, el plátano también es un símbolo nacional. Es tal la importancia de esta fruta que sale hasta en el escudo de este país. En este lugar remoto, los plátanos no solo representan un pilar económico, sino también cultural. Su presencia en el emblema nacional refleja como este cultivo es una de las principales actividades agrícolas, generando empleo y sosteniendo a numerosas familias.

El escudo de Fiyi es un símbolo colonial lleno de historia y productos agrícolas

El escudo de armas de Fiyi fue concedido oficialmente en 1908 durante la época colonial británica y se reafirmó en 1970 tras la independencia del país. A través de una composición cargada de elementos históricos, culturales y agrícolas, refleja tanto la herencia de la corona británica como la riqueza natural de estas islas del Pacífico Sur.

Diseñado con una clara influencia británica, el escudo se estructura con una cruz de San Jorge sobre fondo blanco, un guiño directo a la bandera de Inglaterra. En la parte superior del escudo, un león dorado, heredado del escudo inglés, sostiene un fruto de cacao.

En los cuatro cuadrantes del escudo se muestra la paloma de la paz y tres cultivos fundamentales para el país: la caña de azúcar, el cocotero y el plátano. Este último está destacado en el cuarto cuadrante como un racimo dorado que simboliza su papel esencial en la alimentación y la agricultura de Fiyi.

A ambos lados del escudo, dos guerreros tradicionales fiyianos, uno con lanza y otro con una maza de totokia, actúan como guardianes del emblema. Según la tradición, se trata de hermanos gemelos.

El lema que aparece en la parte inferior, "Rerevaka na kalou ka doka na Tui" ("Teme a Dios y honra al Rey"), reafirma el vínculo espiritual y monárquico del país.

El escudo de Fiyi no solo es un recordatorio de su pasado colonial, sino también un homenaje a su identidad agrícola y cultural, donde el plátano destaca como símbolo de fertilidad, alimento y riqueza nacional.