Canarias revelará al papa León XIV un vínculo familiar perdido durante más de 400 años

El papa León XIV llegará a Canarias con una sorpresa que ni él mismo conoce. Durante su visita al Archipiélago los próximos 11 y 12 de junio, recibirá una investigación genealógica que reconstruye parte de su historia familiar y sitúa a una de sus antepasadas en La Palma hace más de cuatro siglos.

El hallazgo conecta directamente al Pontífice con Santa Cruz de La Palma y convierte a Canarias en una pieza inesperada de su árbol familiar. La investigación, impulsada por el Gobierno regional, revela que una de sus ramas familiares partió desde la isla rumbo a América, siguiendo una historia migratoria que acabaría desembocando generaciones después en el actual líder de la Iglesia católica.

La investigación ha permitido identificar a María Pérez, considerada la décima abuela de León XIV. La mujer residía en el barrio de La Asomada, en Santa Cruz de La Palma, donde formó parte de una familia vinculada a la actividad pesquera en los siglos XVI y XVII.

El Papa León XIV en una audiencia general en el Vaticano / Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contac

Los genealogistas localizaron documentación original que acredita su matrimonio con Gaspar González el 5 de enero de 1614 en la parroquia matriz de El Salvador.

A partir de esos registros históricos fue posible reconstruir una línea familiar que conduce hasta Juan González Vázquez, nacido en 1619, cuyos descendientes acabarían estableciéndose en Cuba. Esa ruta migratoria es la que termina conectando a Canarias con el actual Pontífice.

Trece generaciones que unen La Palma y el Vaticano

El Gobierno de Canarias entregará a León XIV una obra genealógica que recoge trece generaciones de su familia.

El trabajo incluye un gran lienzo elaborado a partir de partidas bautismales y documentos originales sobre los que se ha construido el árbol familiar completo. La pieza incorpora además elementos representativos del Archipiélago como la flora canaria, la bandera autonómica y referencias religiosas vinculadas a la trayectoria del Papa.

Junto al árbol genealógico se entregará un cuaderno encuadernado con las transcripciones literales de los documentos históricos utilizados en la investigación, fruto del trabajo coordinado de expertos de varios países.

Para las instituciones canarias, el hallazgo trasciende la mera curiosidad genealógica.

Uno de los dos papamóviles que utilizará León XIV en su visita a España. / La Provincia

La investigación pone de relieve el papel histórico de Canarias como punto de conexión entre Europa y América y recuerda que miles de familias isleñas participaron durante siglos en movimientos migratorios que marcaron ambos continentes.

Las autoridades consideran que este descubrimiento cobra especial relevancia en un momento en el que el fenómeno migratorio vuelve a ocupar el centro del debate social en las Islas.

Del árbol familiar al altar del Vaticano

El estudio sobre los antepasados del Papa estará acompañado por otro regalo cargado de identidad canaria. Además del rosario hecho con pino canario y aguacatero, las caladoras de Ingenio han confeccionado un mantel artesanal de más de tres metros diseñado específicamente para el altar del Vaticano.

La pieza irá acompañada de una alba y una estola personalizada elaboradas por artesanas grancanarias, un homenaje a una tradición centenaria que ha pasado de generación en generación.

Con estos obsequios, Canarias pretende mostrar al Pontífice no solo una parte desconocida de su historia familiar, sino también el patrimonio cultural y humano que ha definido al Archipiélago durante siglos.