La consanguinidad canaria del Santo Padre

El mismo día que salió de la chimenea de la Capilla Sixtina la fumata blanca que anunciaba con el repique de campanas y el anuncio de “Habemus Papam”, la prensa de media Europa difundió con entusiasmo la posibilidad de que las raíces del elegido pontífice tuvieran conexión con sus respectivos países. Por el segundo apellido Martínez, era indudable que el Santo Padre podía tener antecedentes españoles, y así lo anunciaron medios gallegos, asturianos y cordobeses. También la isla de Tenerife notificó con certeza esta posibilidad.

Y era lógico que ya sabiéndose de su cercana procedencia francesa e italiana, de su nacimiento en Chicago, y con antecedentes entre sus ancestros de Nueva Orleans, Haití, República Dominicana, Cuba y Luisiana, los genealogistas de medio mundo rebuscaron en registros, archivos, empadronamientos y en todo tipo de información poblacional para poderse saber con certeza cuáles eran las verdaderas raíces del nuevo Obispo de Roma, todos con la ilusión de que tuviese vínculos con los países de los interesados e investigadores.

Tras varios meses de búsqueda por todos los medios de los orígenes consanguíneos de León XIV, se ha llegado a encontrar por diversas ramas mucha y documentada información, sobre todo por línea materna, que era la que en realidad con más interés han querido buscar los historiadores.

Y como dice el refrán, que el que la sigue la consigue, hoy abundan en las redes sociales numerosas informaciones de gran interés, y para nosotros los isleños, nos puede congratular que las líneas más antiguas que corren por las venas del Santo Padre son genuinamente canarias.

La rama paterna

Poco se ha conocido de los antecedentes paternos del Papa. Se dice que su abuelo, Salvatore Riggitano, natural de Turín emigró a EEUU en 1903 y se estableció en Illinois, donde contrajo matrimonio con la francesa, Susanne Fontaine, que también procedía de padres emigrantes originarios de Normandía. La pareja tuvo dos hijos a los que le dieron el apellido Prevost, que era el linaje de soltera de la madre francesa de Susanne. Con buena visión, al ser elegida esta filiación, que en español se traduce como preboste y se utiliza para designar a un funcionario público o persona con un cargo de gran responsabilidad, hubo, tal vez, el presentimiento de la alta responsabilidad que iba a alcanzar en el futuro uno de sus nietos.

La rama canaria del pontífice se remonta a la mitad del siglo XVI, cuando en la isla de San Miguel de La Palma reside una humilde familia de pescadores compuesta por Gaspar González, con su esposa Beatriz Vázquez y siete hijos: cuatro hembras y tres varones. Será el sexto de la saga, otro Gaspar González, nacido en torno a 1585 y casado en la iglesia de El Salvador en 1614 con María Pérez Hernández, que era ya una moza de 27 años de edad. El matrimonio procrea tres hijos: Juana, Ana y Juan, nacidos y bautizados en el citado templo matriz de la capital palmera.

Y será el único varón de la pareja, Juan Gónzalez Pérez, que a veces incluía en su filiación el segundo apellido de su madre, quien se establece en la isla de Cuba buscando, como la mayoría de los isleños migrantes, el progreso y bienestar que les brindaba la Corona para consolidar el dominio español, defender el territorio y desarrollar la economía. Este flujo migratorio de los isleños sentaría las bases de una presencia canaria significativa en la identidad cubana que continuará desarrollándose en siglos posteriores.

La consanguinidad canaria del Santo Padre / Shamir Auyanet

El indiano palmero Juan González, que se iba a dedicar a la agricultura, se casó en la catedral de La Habana con Clara González de Silva, también de origen isleño, y en cuya capital cubana falleció la cónyuge a los 80 años de edad, el 12 de enero de 1694.

Proseguirá la descendencia la hija de ambos Antonia González Vázquez, también nacida en La Habana en 1650. Con el matrimonio que realiza la joven a sus 26 años con el gallego Benito Lorenzo de Bastos, nacido en la localidad de Porriño en 1639, ya entra en la consanguinidad del Santo Padre los orígenes de este municipio de Pontevedra y que será, junto con las raíces palmeras, las más antiguas estirpes españolas conocidas hasta ahora, que se encuentran en los ancestros de León XIV.

Los demás linajes

Por espacio de un par de siglos va a ir desarrollándose la familia en la capital cubana. Los Lorenzo de Bastos se irán enlazando con otras estirpes, probablemente también de orígenes europeos. Y será por el matrimonio que contrae María Nicolasa de Bastos Tadino con el habanero Vicente Ignacio Ramos, que de igual modo por la fonética del apellido tendrá posibles raíces hispanas. Con los años, los Ramos se establecen en Nueva Orleans. Y de este matrimonio será de donde procedió María Rosa Ramos, casada en 1848 con el sastre Santiago Martínez Cadnet. que también procedía de esta ciudad al suroeste del estado de Luisiana sobre el delta del río Misisipi,

Sorpresa entre los genealogistas por el apellido Martínez, que procede de Jacquet Martín, una artesano de tejidos nacido en Praga en 1752, cuyos hijos se establecieron en New Orleans y Haití

De la especulación que desde un principio se había mantenido sobre el característico e hispano apellido de Martínez, los genealogistas se han llevado una verdadera sorpresa, pues esta popular línea que llegó al segundo apellido del papa, procedió de Jacquet Martín, un artesano de tejidos nacido en Praga en 1752, en la antigua región occidental de la República Checa cuyos hijos se establecieron entre Nueva Orleans y la República de Haití, donde españolizaron el linaje. Del primogénito procedió José Nerval Martínez Ramos, tabaquero, nacido en Haití en 1864 y fallecido en Illinois en 1926, y que sería, andando el tiempo, el abuelo materno del Vicario de Cristo.

Antecedentes maternos

Por la línea ascendente de la madre de León XIV nos encontramos con curiosos entronques familiares. La progenitora del pontífice, de nombre Mildred Agnés Martínez Baquié, nacida en Chicago, Illinois, el 30 de diciembre de 1911, fue bautizada en la catedral del Santo Nombre el 4 de febrero del año siguiente, graduada bibliotecaria por la universidad de San Pablo y presidenta de sociedades laicas, celebró matrimonio en 1950 con Louis Mario Prevost Fontana, también nacido en el mismo distrito de Illinois el 28 de julio de 1920,

El linaje de Baquié, escrito en la antigüedad Bacquié, procede de la localidad francesa de Monein, una población en la región de Aquitania, en el departamento de los Pirineos Atlánticos. Sería el bisabuelo de León XIV, el francés Joseph Aristides Baquié, quien se establece muy joven en Nueva Orleans, pues a sus 23 años ya tiene su primer hijo con la joven de color de 20 años, Celeste Lemella, hija de cuarterones mestizos libres, como entonces era la denominación de una de las castas que integraba el sistema colonial que impuso la Monarquía Hispánica. Dos años más tarde de aquel natalicio vendrá al mundo el segundogénito Fernando David Baquié, que contrajo matrimonio a los 27 años de edad con Eugenia Grambois Copele, de cuyas nupcias nacieran dos hijas: Luisa, la abuela del Papa, y Victoria. De esta tía del santo padre, casada en dos ocasiones, León XIX tiene dos primos: Francisco Floy y Eduardo Hipolito Levalet.

León XIV (a la derecha) con su madre, Mildred Martínez y sus hermanos Louis y Jhon. / LP / ED

Mildred es la más joven de ocho hermanos. Entre las hembras sobresalen dos religiosas: Luisa Eugenia, que tomó el nombre de sor Mary Sulpice, hermana de la Misericordia, y Hilda Ana, que tomó los hábitos con la denominación de madre Mary Amarita, hermana de la Caridad.

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Terminaremos la historia dando unas pinceladas de los hermanos del Santo Padre. El mayor, Louis Martín Prevost Martínez, nacido en Chicago en 1951, estudió en la Escuela Secundaria Católica Mendel, donde se graduó en 1969, fue luego reclutado por la Marina en la universidad y posteriormente estudió tecnología informática. Está casado con Deborah Prevost. [El segundo, Jhon Joseph Prevost Martínez, nacido en 1953, es profesor jubilado, graduado en 1972, y el benjamín, Robert Francis Prevost Martínez, nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, miembro de la Orden de San Agustín y licenciado en Teología, fue obispo de Chiclayo en Perú, y antes de su elección fue nombrado en 2023 cardenal y Prefecto del Dicasterio para los Obispos. El 8 de mayo de 2025 fue elegido nuevo papa adoptando para su pontificado el nombre de León XIV y, en estos días, el más ilustre de nuestros visitantes.