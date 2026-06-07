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Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
Última hora sobre toda la información relacionada con la visita del pontífice a Gran Canaria y Tenerife
Sigue en directo la visita del papa León XIV a Canarias: el 11 de junio estará en Gran Canaria, con llegada a Gando, acto en Arguineguín, encuentro en la Catedral de Santa Ana y misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria; y el 12 de junio visitará Tenerife, con paradas en el centro de migrantes de Las Raíces, La Laguna y una misa en el Puerto de Santa Cruz
Fernando Clavijo saludando al papa
Juan José Fernández
Evitar el ataque de un dron, prioridad en la seguridad para la visita del Papa
Evitar un ataque por medio de un dron, ya sea contra el Papa o contra la multitud que le sigue en su visita a España, es uno de los objetivos prioritarios del amplio dispositivo de seguridad organizado por los ministerios de Interior y Defensa. El dron es la amenaza más nueva, de hecho, que se trata de neutralizar en los eventos que atraen multitudes.
La intensificación de la defensa antidrón en estas jornadas responde, explican fuentes policiales, no a una amenaza específica contra León XIV, sino a "una amenaza que se ha ido haciendo general sobre eventos con mucha gente, como espectáculos deportivos, conciertos o celebraciones religiosas, desde que proliferan los drones". Leer más.
Diego R. Moreno
De Mogán al Vaticano: así es el rosario hecho con pino canario y aguacatero para el papa León XIV
La visita del Papa León XIV a Gran Canaria dejará imágenes históricas, pero también un regalo cargado de simbolismo canario. El próximo 11 de junio, durante su encuentro en el muelle de Arguineguín, el pontífice recibirá un rosario artesanal elaborado con madera de pino canario y aguacatero de Mogán, una pieza única creada por el artesano local Doramas Hernández.
Detrás del obsequio no solo hay horas de trabajo manual y materiales vinculados al paisaje del sur de Gran Canaria. También hay una historia personal que ha convertido este encargo institucional en un recuerdo que el propio artesano espera que algún día herede su hija, nacida hace apenas dos meses.
La iniciativa partió de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que contactó directamente con Hernández para proponerle la creación de un regalo especial para León XIV. Leer más.
La única comunidad agustina que hay en Canarias está en el Puerto de la Cruz. Cuando Robert Francis Prevost, el hoy papa León XIV, era prior general de la Orden la visitó en dos ocasiones. Ninguno de sus cuatro miembros actuales estaba, pero sí lo han conocido en otras ocasiones. Ahora esperan con mucha ilusión la llegada del pontífice a la isla y, aunque no los visitará expresamente, confían en poder saludarlo personalmente.
Andrea San Martín
León XIV bromea con Bad Bunny por su coincidencia en Madrid: "Muchos irán a verle, pero también habrá unos cuantos para ver al papa"
El papa León XIV ha ironizado este sábado sobre la coincidencia de su visita a Madrid con la gira de conciertos de Bad Bunny en la capital española. Durante el vuelo desde Roma, el Pontífice admitió que muchos jóvenes elegirán asistir al espectáculo del artista puertorriqueño, aunque confió en que también haya quienes acudan a los actos religiosos programados durante su estancia.
"Muchos irán a ver a Bad Bunny"
Preguntado por el corresponsal de CNN en el Vaticano, Christopher Lamb, sobre el interés de los jóvenes por la fe, Robert Prevost recurrió a la coincidencia de agendas en Madrid para ilustrar su reflexión. "Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al Papa y eso dice algo", señaló el Pontífice durante el vuelo hacia España.
La declaración llega en una jornada en la que la Vigilia con jóvenes que presidirá León XIV en la Plaza de Lima coincide con el quinto de los diez conciertos que Bad Bunny tiene programados en Madrid. Leer más.
Pilar Santos
El Papa agradece a España su “compromiso activo con la paz” y la defensa del multilateralismo
León XIV ha elegido el Palacio Real para lanzar un mensaje que trasciende las fronteras de la Iglesia. En el primer discurso de su viaje apostólico a España, pronunciado ante los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las principales autoridades del Estado, el Pontífice ha dibujado una defensa del diálogo, la convivencia y el multilateralismo en un momento marcado por las guerras, la polarización política, el cuestionamiento de las instituciones internacionales y el desapego que provocan las redes sociales. Leer más.
Europa Press
Clavijo dice que la visita del Papa llega en un momento "muy oportuno" y espera que el mensaje migratorio llegue a la UE
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este sábado que la visita del papa León XIV llega en un momento "muy oportuno", por lo que espera que el mensaje migratorio llegue a la Unión Europea (UE) y al Gobierno de España.
Clavijo ha destacado, en declaraciones a los periodistas antes de participar en la ceremonia oficial de bienvenida a Su Santidad el papa León XIV que ofrecen Sus Majestades los Reyes en el Palacio Real, el "hecho histórico" de que el papa visite Canarias y, además mantenga agenda en dos islas, en Gran Canaria y Tenerife. Leer más.
Pilar Santos
El Rey denuncia el “dolor causado por los casos de abuso" sexual en la Iglesia y agradece la “firmeza” de León XIV para repararlos
Por primera vez, Felipe VI ha hecho referencia a los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y ese gesto ha llegado ante León XIV, en el primer acto oficial en su visita a España. El Monarca ha destacado la "enorme labor social de la Iglesia Católica", de los religiosos y de los misioneros y ha agradecido todo ese trabajo antes de decir que "no puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial". Leer más.
EFE
El papa confiesa, durante su vuelo a España, que Prevost "es del Real Madrid"
El papa León XIV confesó este sábado, durante el vuelo que le trasladó a España para el inicio de su visita por varias ciudades hasta el próximo día 12, que, aunque la figura del pontífice "es de todos los equipos", él es "del Real Madrid".
Al hablar con los periodistas que viajan con él en el avión papal, el Santo Padre, que como prior de los agustinos hizo cerca de 50 viajes a España, bromeó sobre fútbol y reconoció que, aunque el papa "es de todos los equipos", el estadounidense Robert Francis Prevost "es del Real Madrid", aunque no especificó más detalles.
Cuando Prevost fue elegido papa en mayo de 2025, el club merengue le felicitó mediante un comunicado oficial, deseándole "un futuro venturoso al frente de la Iglesia católica y de la comunidad cristiana" y le manifestó la "seguridad" de que su pontificado "contribuirá a seguir profundizando en la paz, la solidaridad, la fraternidad y la justicia en el mundo".
Aficionado al tenis y béisbol
El sucesor de Francisco, que era un amante reconocido del fútbol y, en particular, fanático del San Lorenzo argentino, es otro gran aficionado a los deportes, en particular el tenis y el béisbol.
Además, por el tiempo que vivió en Perú, por el que, además de estadounidense, tiene la nacionalidad peruana, tomó cierto gusto por el fútbol.
Durante la agenda oficial del viaje que comenzó este sábado en Madrid y le llevará también a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, el pontífice incluirá entre sus actividades un encuentro con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena de la capital, el domingo 7, y un día después un encuentro multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu, donde juega como local el Real Madrid.
Consultado el pontífice a bordo del avión papal sobre si ha aprendido algo de catalán, aseguró que "sólo sabe decir bon día".
Briseida Viera
Guía para moverse por Gran Canaria el día 11 de junio: cortes, guaguas y aparcamientos el día del papa
Miles de personas se desplazarán a la Isla para la misa del Papa León XIV, lo que obligará a planificar el tráfico, el transporte público y los aparcamientos, especialmente en Siete Palmas
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