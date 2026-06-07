Las distintas religiones de Canarias ven en la visita del papa León XIV una oportunidad de intercambio y de diálogo

La visita del papa León XIV a Canarias la próxima semana es ya la comidilla de cualquier rincón del Archipiélago. Todos los focos están puestos en su llegada y en el despliegue que permitirá que se desarrolle con éxito el evento más esperado del mes de junio. Desde organizadores que ultiman preparativos y velan porque todo salga según lo previsto hasta fieles que cuentan los días para compartir una de las celebraciones litúrgicas más importantes de los últimos tiempos.

En medio de esta expectación colectiva, y más allá de la comunidad católica, resuenan también las voces de otras religiones que conviven en Canarias, y que siguen muy de cerca esta cita. Lejos de generar rechazo o controversia, como algunos podrían anticipar, las distintas comunidades que viven en las Islas se han mostrado abiertamente dispuestas a escuchar la palabra de Su Santidad.

Y es que Canarias lleva décadas consolidándose como un punto de encuentro entre culturas, pueblos y creencias. En este contexto, la visita del máximo representante de la iglesia católica se presenta como una oportunidad para abordar cuestiones que afectan a toda la sociedad como la migración o la convivencia, reforzar el diálogo interreligioso y fomentar espacios de entendimiento mutuo.

Islam

Al menos así lo percibe el presidente de la Federación Islámica de Canarias, Hamed Al-lal, quien considera que la llegada del papa puede fortalecer el entendimiento entre comunidades religiosas. "Vivimos en una región en la que conviven muchas nacionalidades y creencias y siempre es bueno escuchar y respetar", apunta. Según cuenta, las personas musulmanas en las Islas se interesan siempre por conocer y colaborar con quienes tienen como vecinos. Y aunque reconoce que no existe una valoración oficial sobre la llegada del pontífice por parte de su comunidad, sí la percibe como un evento de relevancia social que trasciende del ámbito católico. En realidad, para Al-la, las distintas religiones comparten una base ética común. "Todas intentan transmitir el mismo mensaje de tratar al prójimo como a sí mismo, aunque luego en la práctica cada confesión sea distinta", detalla. En este sentido, el islam y la religión católica comparten valores como la convivencia, el respeto mutuo y la búsqueda de la paz.

Por este motivo defiende que el mensaje que trasladará el pontífice en Canarias –centrado en cuestiones como la migración, la solidaridad o la atención a las personas más vulnerables– puede conectar con principios que también forman parte de la tradición de su comunidad. "Para nosotros es conveniente acercarnos a ver cuál es el discurso con el que viene el pontífice y nos resulta muy interesante conocer la información que puede transmitir", señala. De hecho, está seguro de que su visita contribuirá al fomento de la empatía con los colectivos más vulnerables.

Una comunidad "muy cercana" a la visita

Lejos de sentirse ajena a la llegada del papa, la comunidad musulmana se siente "muy próxima y cercana" a este acontecimiento. Incluso espera seguir de cerca el encuentro, ya sea trasladándose in situ o a través de las transmisiones en directo. "En nuestra religión, cualquier persona o evento que llama a la paz merece recibir nuestra atención, para aprender y compartir sobre ello", menciona.

Asimismo, Al-lal asegura que las mezquitas tampoco se muestran indiferentes a este evento. Él mismo participa en la planificación de actividades de la mezquita Al-Mushinin, ubicada en Los Cristianos (Tenerife) y plantea aprovechar esta ocasión para explicar a los fieles la figura del pontífice y el significado de su visita.

El objetivo es fomentar el conocimiento y recordar que cualquier mensaje orientado a promover la paz, el respeto y la dignidad humana merece ser escuchado, independientemente de la confesión de la que proceda: "Cualquier iniciativa que ayude a las personas a convivir mejor y a respetarse es positiva".

Hinduismo

Una percepción similar comparte el presidente de la Asociación Hindú Religiosa de Tenerife –más conocida como Templo Hindú–, Kanahyalal Mirpuri. "Se trata de un evento de gran impacto social y positivo, porque llevamos muchísimo tiempo sin que ninguna entidad religiosa visite Tenerife", cuenta. Mirpuri también forma parte del Observatorio de la Inmigración de Tenerife. "Desde esta entidad intentamos que todas las religiones se unan y se conozcan para favorecer la convivencia y esta cita también ayuda a eso", apunta.

Las distintas religiones de Canarias ven en la visita del papa León XIV una oportunidad de intercambio y de diálogo / Shamir Auyanet

A su juicio, informarse sobre otras creencias no significa que se pierda el respeto a la religión de origen, sino que enriquece. Él mismo, por ejemplo, asistirá al evento. "No iré en primera fila, pero en realidad no me siento excluido", menciona. Por el momento, su comunidad no ha abordado la noticia más allá del boca a boca. "Pero ahora que se acerca el día nos encargaremos de trasladar la información", subraya.

Para otras confesiones religiosas diferentes al hinduismo o el islam, el entusiasmo es distinto y la visita del pontífice no tiene tanta repercusión o trascendencia. Si bien respetan cualquier acto religioso, lo cierto es que esta noticia no interviene directamente en su práctica religiosa, más allá del interés por el mensaje que pueda trasladar el pontífice en torno a la convivencia y el diálogo.

Iglesia evangélica

Por ejemplo, el presidente del Consejo Evangélico de Canarias, Antonio Quesada, sí defiende un diálogo entre la iglesia romana y la evangélica o protestante. "Pero siempre y cuando esté centrada en la revelación de dios en su palabra, es decir, la biblia", aclara.

A su juicio, la visita de León XIV está dirigida principalmente a la comunidad católica. "No nos sentimos representados en este evento, pero es algo normal por la propia naturaleza del acto", detalla. En este sentido, Quesada entiende esta cita como una oportunidad de la iglesia para revitalizar la fe entre quienes se consideran católicos, pero mantienen una relación más distante con la práctica religiosa cotidiana. No obstante, para él, cualquier mensaje que valore la dignidad del ser humano y "transmita su naturaleza como creación de dios" es aplaudido y apoyado.

Eso sí, como representante de una minoría, le gustaría que la legislación actual mostrase el mismo apoyo a todas las religiones. "La constitución reza que el estado mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás religiones, y creo que sería más apropiado sustituir directamente esta frase por todas las confesiones religiosas", detalla.

Judaísmo

En cuanto a la comunidad judía en Canarias, un tanto más pequeña que el resto, resulta complejo recabar información sobre su postura ante esta visita internacional. Muchos miembros de esta confesión tienen miedo a mostrar su opinión en público y, en general, intentan pasar desapercibidos para evitar confrontaciones. Al menos así lo explica Guido Rave, judío converso desde hace años.

Durante un tiempo, Rave fue líder e impulsor de la primera sinagoga de Vecindario, en Gran Canaria. No obstante, tras trasladarse a Israel para potenciar su formación religiosa, donde aún permanece, el templo cerró. Su marcha, sin embargo, no significó la desaparición de la comunidad judía en la Isla. Y en cierto modo continúa al frente de este grupo poblacional a través de una comunidad virtual llamada Los justos de las naciones, donde se comunican e intercambian opiniones con regularidad.

Rave valora positivamente la vista del pontífice. "Desde el punto de vista espiritual, un dirigente como el papa –con gran influencia sobre sus seguidores– puede lograr que las personas eleven sus almas y busquen al dios de Israel", comenta. En este contexto, considera que esa capacidad resulta una herramienta clave en la actualidad, "marcada por un malestar manifiesto de la sociedad".

Una base común entre ambas religiones

Rave explica que el judaísmo y el cristianismo católico tienen cosas en común. Por ejemplo, comparten valores como el amor, la prudencia y la misericordia. "El evento también tiene connotaciones positivas para nosotros, ya que en realidad la religión católica nace de nuestras bases e incluso compartimos capítulos en nuestros libros sagrados", menciona. En este sentido, ve la visita como un medio para que los cristianos aprendan sobre el dios de Israel. Y considera que su persona puede acercar a todas las comunidades creyentes.

Si bien es cierto que su comunidad no se ha planteado visitar al papa cuando celebre la misa en Gran Canaria, y tampoco ha abordado el asunto como un tema más a tratar en sus habituales celebraciones, lo cierto es que tampoco descarta esa posibilidad. Pues para él no sería algo fuera de lo normal. "Incluso en el Vaticano vemos que hay representantes judíos que firman acuerdos con la comunidad católica y acuden a eventos", concluye.

La libertad religiosa en el discurso del papa

Este interés que ha despertado León XIV entre las comunidades ajenas al catolicismo no es casual. Según el profesor del Instituto Superior de Teología de Canarias Juan Pedro Rivero, la libertad religiosa y el diálogo interreligioso ocupan un lugar importante para el pontífice, sobre todo como elementos para construir la paz. "El papa no plantea este intercambio como algo accesorio, sino como una parte de responsabilidad de la iglesia en un mundo plural y fragmentado", agrega.

De hecho, León XIV ha manifestado su interés por esta pluralidad religiosa en diversas ocasiones. Sin ir más lejos, en abril mantuvo un encuentro con representantes de comunidades islámicas en Camerún, durante su gira apostólica por África –donde también visitó Argelia, Angola y Guinea Ecuatorial–. Asimismo recibió en el Vaticano a la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally. Un encuentro que permitió el acercamiento de la iglesia anglicana y católica.

Ahora, Canarias se convertirá durante unos días en ese escenario de diálogo que León XIV defiende. Una cita que movilizará a miles de católicos, pero que también será observada con interés por otras confesiones religiosas que, desde posiciones distintas, coinciden en reconocer el valor del encuentro, la convivencia y el respeto.