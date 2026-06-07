Las dudas de los geólogos enfrían la fiebre de las tierras raras en Fuerteventura

Explotar las tierras raras que contienen algunas rocas de la isla de Fuerteventura es más una quimera que una posibilidad real y económicamente viable actualmente. La baja concentración de los minerales que las albergan en estas rocas y su enorme dispersión, unido al actual precio de mercado y el importante impacto medioambiental y patrimonial que está en juego, hacen que la explotación de estos recursos sea "muy complicada".

En estos términos se ha manifestado el geólogo de la Universidad de La Laguna (ULL), Ramón Casillas Ruiz que el pasado día 10 de mayo condujo la salida de campo abierta a todos los públicos del Geolodía Fuerteventura 2026, organizado a nivel nacional por la Sociedad Geológica de España (SGE), bajo el título de Tierras raras en Fuerteventura. ¿Dónde, cómo, por qué?

Un evento en el quese proporcionó información científica actualizada sobre estas rocas únicas en Canarias. En concreto se debatió sobre la forma de distinguirlas, su forma de aparecer, su distribución en la Isla, el posible origen de las mismas, los minerales ricos en tierras raras que contienen y su proporción así como las posibilidades de su explotación minera.

Solo son las "venas" de la roca

"El problema principal es que las rocas que contienen estos minerales ricos en tierras raras, no aparecen en grandes masas, sino en venas y diques de pequeño espesor y recorrido, con concentraciones dispares de estos minerales”, revela Casillas.

A su juicio, el carácter disperso de estas rocas y de los minerales que contienen las tierras raras (pirocloro, britholita, perovskita, allanita, bastnasita y monacita, principalmente) en las propias rocas es el primer hándicap de los muchos que gran parte de los científicos consideran que entorpece su potencial económico y la viabilidad de su explotación.

De hecho, el investigador, que lleva más de 30 años estudiando estas rocas en Fuerteventura, solo ve dos escenarios en los que la explotación de estos recursos estratégicos pudiera ser rentable: "si las tierras raras alcanzan un precio exorbitante" o si "no tuviéramos otra fuente de obtención por posibles bloqueos comerciales a nivel mundial". En cualquier otro caso, las tierras raras de Fuerteventura deberían quedarse donde están en condiciones prístinas, si es posible. Porque las tierras raras de esta isla oceánica sí guardan un valor que muchos científicos consideran mucho más importante: el patrimonial.

Unas rocas únicas en Canarias

Y es que Fuerteventura es la única isla de toda Canarias que cuenta con este tipo de rocas ultraalcalinas que albergan tierras raras: piroxenitas, ijolitas, sienitas y carbonatitas. "No sabemos todavía por qué es la única, pero tenemos claro que proceden de la solidificación, por debajo de la superficie de la Isla, de un magma melanefelinítico, silicatado, muy rico en dióxido de carbono", revela Casillas.

Análisis en laboratorio de las tierras raras en distintas rocas de Fuerteventura. / Cedida

Como explica, esta inusual situación tuvo que ver con unas condiciones muy específicas de fusión del Manto que dio lugar a este magma silicatado. En concreto, una baja proporción de fusión parcial, la existencia de un Manto enriquecido y una alta proporción de carbono en el mismo cuando se produjo su fusión hace entre 25 y 35 millones de años. "En las otras islas no hemos encontrado rocas tan antiguas", sentencia.

El motivo por el que esto ocurriera en Fuerteventura y no en el resto del Archipiélago es, de momento, un misterio. "Sabemos que hay rocas similares en Cabo Verde, e, incluso en las Islas Salvajes, que son los otros archipiélagos oceánicos que las atesoran", asevera.

El estudio profundo de estas rocas y sus minerales podría desvelar algunos de los misterios que aún no se han resuelto sobre la formación del Archipiélago. "Tienen un valor patrimonial muy grande", insiste.

La joya de la corona: las metacarbonatitas

Entre todas las rocas que contienen tierras raras, destacan las joyas de la corona: las metacarbonatitas. "Son carbonatitas que han sufrido un intenso metamorfismo de contacto, producido por la cercanía de un magma a muy alta temperatura, en proceso de solidificación, bajo la superficie terrestre, y que ha generado una intensa transformación de los minerales que contenía la roca", explica Casillas.

Estas transformaciones minerales son las que han permitido que las tierras raras se concentren aún más y que, en algún punto muy concreto de la isla, y, excepcionalmente, se haya llegado a registrar rocas (muy ricas en britholita) con hasta 100 kilos de estos elementos químicos por tonelada, lo que corresponde a unas 100.000 partes por millón. Una cifra que podría elevar su potencial de explotación.

Sin embargo, Casillas rebaja la expectativa. Como comenta, estas rocas – cuyo estudio se publicó en 2011 en la revista Lithos– son las menos voluminosas. "Lo que hemos visto de forma más común son carbonatitas con entre 2.000 o 3.000 partes por millón de tierras raras, llegando, excepcionalmente a las 10300 partes por millón", insiste. Una cifra que corresponde a dos o tres por tonelada y que supondría un atractivo menor cara a su posible explotación.

Por otro lado, también existen piroxenitas con perovskita, relacionadas con las carbonatitas, que pueden alcanzar concentraciones de hasta 7500 partes por millón. En comparación, en otros yacimientos relacionadas con carbonatitas en los que se explotan estos elementos químicos, como el de Mountain Pass en EEUU, los cuerpos de carbonatitas con tierras raras son masas de decenas de millones de metros cúbicos.

Olla a presión por la explotación las tierras raras

Por lo pronto, tan solo una empresa, la constructora Satocan, ha solicitado permisos de investigación en varias zonas de la isla. La empresa espera que el Gobierno de Canarias le conceda en exclusiva el control sobre unos 45 kilómetros del territorio majorero. En total, la empresa Satocan ha solicitado permiso para explorar 131 cuadrículas de norte a sur de Fuerteventura, en la franja oeste del territorio insular.

Mientras, la población isleña se ha mostrado totalmente en contra de la explotación minera de la zona, como así también lo han hecho científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) e incluso el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.

No en vano, la mayoría de los lugares en los que se han encontrado estas rocas ricas en tierras raras –y para algunos de los cuales los que se han pedido permisos de exploración– se encuentran en espacios naturales protegidos. "Si se hiciera una explotación, seguramente sería a cielo abierto, y eso supondría una fuente de potencial contaminación", concluye Casillas.