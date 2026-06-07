"Os llevo en el corazón": el prior de los agustinos de Puerto de la Cruz se reunió con el papa León XIV y 250 frailes en Madrid

A las 16:20 horas en punto, el salón principal de la Nunciatura Apostólica en Madrid guardó silencio. Frente al primer papa agustino de la historia aguardaban unos 250 religiosos llegados de distintos puntos de España y América, miembros de la Provincia de San Juan de Sahagún y de otras comunidades vinculadas a la Orden de San Agustín.

Entre ellos se encontraba el padre Ángel Andrés Blanco, prior de la comunidad agustina de Puerto de la Cruz y responsable de la única presencia estable de la orden en Canarias.

La cita, celebrada en la tarde de este domingo, se convirtió en uno de los encuentros más familiares y cercanos de cuantos ha protagonizado León XIV durante su visita a España.

Un saludo entre hermanos

El acto comenzó con la intervención del padre Domingo Amigo, superior provincial de los agustinos de España y de varios países de América, quien trasladó al Pontífice el afecto de toda la familia agustiniana.

Junto al papa se encontraban además cinco obispos agustinos españoles.

León XIV respondió con un tono distendido, alejado de cualquier formalismo excesivo. Según relató posteriormente el padre Ángel Andrés Blanco, el Pontífice insistió en varias ocasiones en la importancia de la comunión dentro de la Iglesia.

"Les habló de la comunión como una común unión", resume el religioso canario.

El prior de la comunidad agustina de Puerto de la Cruz, con el superior de la provincia San Juan de Sahagún. / El Día

El papa incluso bromeó con la nueva notoriedad adquirida por la orden tras su elección.

Aprovechen ahora que se empieza a hablar de los agustinos, comentó entre sonrisas, provocando la risa generalizada de los asistentes.

"Han sido momentos de gracia"

El ambiente estuvo marcado por la cercanía. León XIV se mostró relajado, sonriente y con continuas referencias personales.

"Lo vimos muy simpático, haciendo bromas y comentarios espontáneos. Fueron momentos muy alegres", recuerda el prior portuense.

El propio Pontífice definió lo vivido durante estos primeros días de ministerio como "momentos de gracia", una expresión que repitió durante su intervención ante los religiosos.

Uno de los asuntos que más llamó la atención de los asistentes fue la referencia a un proyecto que la Orden de San Agustín desarrolla junto a la UNESCO para reivindicar el silencio como patrimonio humano.

Un mensaje que emocionó a los frailes

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando León XIV quiso dirigirse directamente a sus hermanos de hábito.

"Os llevo siempre en el corazón", les dijo.

Una afirmación que reforzó inmediatamente con un detalle personal.

Explicó que porta en su cruz pectoral reliquias de cuatro santos agustinos, un gesto simbólico que, según señaló, le recuerda constantemente sus raíces dentro de la orden.

Para muchos de los presentes, aquella confesión fue una forma sencilla de expresar que, pese a haber llegado a la cátedra de Pedro, sigue sintiéndose parte de la familia agustiniana.

Cara a cara con el papa

Tras su intervención, el encuentro adquirió un carácter aún más cercano.

León XIV saludó personalmente a los asistentes, conversó con ellos, posó para fotografías individuales y compartió un pequeño ágape preparado por la Nunciatura.

El padre Ángel Andrés Blanco pudo intercambiar unas palabras con el Pontífice en un ambiente muy distinto al de las grandes celebraciones multitudinarias que marcan estos días de visita apostólica.

El agustino de Puerto de la Cruz

La presencia del prior tinerfeño tenía además una carga simbólica especial. La comunidad de Puerto de la Cruz representa hoy la última presencia estable de los agustinos en Canarias, una orden cuya historia en el Archipiélago se remonta a más de cinco siglos.

Desde la parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, Ángel Andrés Blanco y los tres religiosos que integran la comunidad mantienen vivo un legado que dejó una profunda huella educativa, cultural y religiosa en las Islas.

Ahora, a pocos días de que León XIV llegue a Canarias, el prior regresará a Tenerife con el recuerdo de un encuentro que define con una sola palabra: cercanía.

Porque durante algo más de una hora, en un salón de la Nunciatura madrileña, el papa no habló como jefe de la Iglesia universal. Habló como un agustino más entre sus hermanos. Y ellos, por un instante, volvieron a sentirse simplemente una familia reunida alrededor de uno de los suyos.