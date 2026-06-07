Ni la Torre de Pisa ni la casa torcida de Windsor: el hotel “salido de la tierra” que sorprende por su diseño único

El COVID-19, esa época de la que muchos ya ni se acuerdan, supuso que un pequeño edificio en Mar del Plata se reconvirtiera en un hotel de lujo frente al mismo mar. El alojamiento, conocido como Locus Solus, ofrece habitaciones desde 220 euros por noche y se ha convertido en uno de los proyectos turísticos más singulares de la zona.

Un hotel enigmático

La construcción comenzó en 2019 con la idea de convertirse en una vivienda familiar junto al mar. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, lo que dejó el edificio inacabado durante casi tres años.

Durante ese tiempo, la estructura de hormigón se convirtió en un elemento llamativo de la zona por su diseño irregular y su fuerte inclinación, lo que le dio un aspecto singular frente al resto de construcciones del entorno. En 2023, fue completamente reconvertido en un hotel boutique de lujo bajo el nombre de Locus Solus.

El nuevo concepto transformó la estructura original en un alojamiento exclusivo con 13 habitaciones y un diseño centrado en la experiencia del descanso. El hotel se ubica en la zona de Los Acantilados, al sur de Mar del Plata, una ubicación privilegiada frente al océano Atlántico.

Habitaciones con vistas al mar y enfoque exclusivo

El establecimiento cuenta con una capacidad aproximada de 31 huéspedes. Todas las habitaciones disponen de baño privado y vistas al mar, con una decoración diferente en cada estancia. Además, el hotel mantiene una política de alojamiento solo para adultos, sin admisión de niños ni mascotas, reforzando su enfoque de tranquilidad y desconexión.

Tras su reconversión, el proyecto fue ampliado con nuevas zonas como spa, gimnasio, piscina y áreas verdes. El objetivo del diseño es ofrecer una experiencia completa de relajación, combinando arquitectura singular con contacto directo con la naturaleza y el mar.

Las tarifas del hotel oscilan entre los 220 y los 330 euros por noche, situándolo en el segmento de alojamientos de alta gama. El conjunto del proyecto ha convertido este edificio en uno de los alojamientos más comentados de la zona, tanto por su historia como por su diseño y su transformación tras años de abandono.