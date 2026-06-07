Videojuegos sin final, las estrategias invisibles de la industria para retener a los usuarios

Los videojuegos ya no compiten solo por ofrecer la mejor experiencia, también por el tiempo que invierten los usuarios. Ahora, las temporadas cambian, las recompensas se renuevan y las pantallas nunca dicen "fin". Así, mientras el jugador cree que está avanzando, la plataforma vuelve a colocarlo en la casilla de salida: un traje exclusivo que desaparece en 30 días, una colección imposible de completar, una partida más antes de dormir, y luego otra. Este es el funcionamiento de muchos de los títulos más populares de la actualidad, que están diseñados para que los usuarios permanezcan enganchados al contenido.

Según explica Oliverio Santana, profesor titular de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e investigador en Inteligencia Artificial (IA), detrás de estas dinámicas existe una estrategia "muy sutil", que está orientada a captar la atención del usuario durante el mayor tiempo posible. "Los más afectados son los menores, pero cualquiera puede caer en la trampa. Si los jugadores fueran conscientes de que lo es, no se meterían en ella", anota.

A juicio del experto, la gran transformación de la industria ha sido pasar del videojuego tradicional al llamado juego como servicio. "Antes, una persona compraba un juego y ya está. Ahora el juego no se acaba", resume. Y es que hoy en día existen muchos títulos que funcionan a través de temporadas, en lugar de ofrecer una experiencia cerrada, lo que invita a reiniciar objetivos y añadir recompensas de forma permanente. De este modo, el usuario siente que progresa, completa metas y consigue logros, pero al finalizar cada ciclo todo vuelve a empezar.

“Al principio se divierten, pero al final se quedan enganchados”, señala el investigador. Estas recompensas aparecen de forma progresiva, lo que facilita la creación paulatina de un vínculo con el juego. Ahora bien, el peligro aparece cuando se convierte en rutina. “Cuando las personas se dan cuenta, ya dedican la mayor parte de su tiempo de ocio a una única actividad”, subraya.

Población vulnerable

Santana pone el foco especialmente en los adolescentes, ya que conforman el sector poblacional más vulnerable a sucumbir en este tipo de dinámicas por la importancia que tiene para ellos la aceptación dentro de un grupo y la presión social. En este contexto entra en juego el llamado fomo, es decir, el miedo a quedarse fuera.

"No solo se trata de perder una recompensa que solo existe dentro de la plataforma, sino de sentir que, si no la consiguen, se quedarán al margen de lo que viven sus amistades o la comunidad online", asevera el docente. Precisamente, este mecanismo funciona muy bien entre los jóvenes porque apela directamente a la necesidad de pertenencia y reconocimiento social. "Poco a poco se convierte en una costumbre y lo ven como algo normal", comenta.

Así, lo que comienza como una forma de ocio termina ocupando noches enteras, interfiriendo en el descanso, los estudios y las relaciones personales. “Hay estudiantes universitarios que han llegado a confesar que se han quedado jugando hasta las tres de la madrugada”, alerta Santana.

Aunque algunas prácticas ya están siendo observadas por las normativas europeas, sobre todo aquellas relacionadas con recompensas aleatorias y micropagos, el investigador considera que el problema va mucho más allá del dinero. De hecho, tal y como indica, el mecanismo funciona de forma similar a las máquinas tragaperras, ya que el jugador repite acciones esperando conseguir la recompensa deseada. La diferencia es que, en lugar de introducir monedas, invierte horas de su vida. "El tiempo es lo más valioso que posee el ser humano", remarca el informático.

Por otro lado, el profesor hace hincapié en el modelo free-to-play o freemium, pues permite acceder a los juegos de forma gratuita, pero introduce compras constantes dentro de la plataforma. Estas microtransacciones suelen presentarse mediante monedas virtuales —esmeraldas, lingotes o cualquier otra divisa inventada— que dificultan al usuario percibir cuánto dinero está gastando realmente. “No dicen que algo cuesta cinco euros, sino 40 lingotes de platino", ejemplifica.

"No podemos aceptar que los juegos se diseñen de esta manera", asevera el experto

Además, asegura que el propio sistema está diseñado para dejar saldo sobrante y fomentar nuevas compras. "El usuario adquiere paquetes de monedas virtuales que rara vez coinciden exactamente con el precio de los objetos digitales, lo que lo empuja a volver a gastar dinero para aprovechar el saldo restante", apunta Oliverio Santana. ¿El resultado? Grandes colecciones de objetos que solo existen dentro del juego.

Para Oliverio Santana, muchas de estas dinámicas deberían regularse de forma más estricta, pues los límites de edad estipulados son insuficientes. "No basta con advertir que ciertos contenidos son para mayores de 16 o 18 años si el propio diseño sigue fomentando comportamientos compulsivos. No podemos aceptar que los juegos se diseñen de esta manera", argumenta.

Inteligencia artificial

También advierte sobre el papel que puede desempeñar la IA en el futuro de estas estrategias, ya que a través de esta tecnología las empresas podrán crear recompensas, variantes y contenidos nuevos a una velocidad que antes era inimaginable. "Jamás un jugador podrá seguir el ritmo al que las empresas pueden generar nuevas colecciones”, afirma. La consecuencia es una espiral infinita en la que completar el juego deja de ser posible.

A pesar de todo, el investigador insiste en que no hay que demonizar los videojuegos. Es consciente de que jugar forma parte del ocio y de que puede ser una actividad positiva, pero el conflicto surge cuando el tiempo invertido se vuelve excesivo y el usuario pierde capacidad para desconectarse. Entre las señales de alarma, destacan el hecho de pasar demasiadas horas frente a la pantalla, acostarse de madrugada de forma­ habitual por esta causa o jugar siempre al mismo título de manera repetitiva. “Sería importante que las familias entendieran realmente lo que está pasando”, concluye el experto.