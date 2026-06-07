Así se vive la visita del Papa León XIV a España desde un convento de clausura: "Solo nos separa el canto de una hostia"

El relato de cómo se vive desde este sábado 6 de junio la visita del Papa León XIV a España en un convento de clausura como en el que viven las cincuenta y siete Hermanas Pobres de Santa Clara, en el Monasterio del Sagrado Corazón de Cantalapiedra (Salamanca), en plena España vaciada, comenzó antes incluso de que Robert Prevost tuviera en mente su viaje apostólico. Ni siquiera era Papa entonces.

Por honestidad con el lector, antes una advertencia. Esta información no es imparcial y casi rompe los cánones del periodismo que establecen que el comunicador no es el protagonista, pues hay una gran carga emocional de quien suscribe.

El 4 de octubre de 2020 entraba en el convento Ana, a escasos días de cumplir 22 años. Había ido a culminar sus estudios de Filología Hispánica y, coincidiendo con los actos festivos del centenario del convento, conoció la comunidad donde primero se estudiaba genial, luego estableció complicidades con las monjas y al final acabó descubriendo su vocación religiosa. Entre rejas. Disfrutando de la vida monacal con la misma alegría de quien conoce a una estrella de la canción; solo que esa fiebre no ha sido efímera. O al menos por ahora.

Paradojas de la vida: ella, monja de clausura; y el padre, "ajuntaletras" que cubre con pasión el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Las vueltas de la vida.

Un viaje inesperado

Pasados ya los años, ahora sí con motivo de la visita del Papa a España, quien suscribe planteó a la directora de este periódico la posibilidad de contar desde Madrid el histórico acontecimiento desde un acento canario. Lo que parecía un imposible se tornó en un regalo.

—¿Tú no tenías una chiquilla en un monasterio por allí? —interpeló.

A la respuesta positiva, con el añadido del terror a viajar en avión, la oferta fue irresistible.

—Vete, la ves y luego sigues con los actos del Papa.

Y así nacen estas atrevidas líneas, que tienen también algo de regalo de vuelta para la directora del medio en agradecimiento por el gesto: poder contar cómo se vive desde la clausura la visita del Papa. Junto al Paseo de la Estación, donde tiene su sede el convento, que desde el año pasado disfruta de la consideración de monasterio, alejado del bullicio de La Castellana, plaza de Lima o Cibeles.

Interior de la capilla del Monasterio del Sagrado Corazón en Cantalapiedra, Salamanca, antes de iniciar la Corazonada. / El Día

La Corazonada

La visita del Papa a España coincide con la celebración de la Corazonada que organizan estas monjas clarisas, una suerte de jornada de puertas abiertas que, sin romper la clausura, permite a vecinos y visitantes degustar el silencio, trascender y disfrutar de ese río de gracia que brotaba del Corazón de Jesús, según el credo de la fundadora del convento, la madre María Amparo, hace más de cien años.

Un momento de la Corazonada en la que monjas de clausura de Cantalapiedra comparte su vocación con peregrinos del papa llegados de Sevilla. / El Día

El objetivo se resume en tres pasos: amar, consolar y reparar el corazón de Cristo.

Para aprovechar el viaje, un grupo de unos cuarenta sevillanos se organizó para acudir al encuentro del Papa en Madrid con un añadido especial: la visita al monasterio, donde se encuentra como monja una joven que hasta hace poco más de año y medio participaba en las celebraciones de su parroquia.

En el grupo, Juanjo, profesional de la construcción dedicado desde hace dieciocho años a las energías limpias, casado y padre de siete hijos, elogia la belleza del convento:

—Ahí se ve el amor; es precioso, y te lo dice un sevillano al que le cuesta reconocer las cosas.

Silencio frente al ruido

En la Corazonada, que arranca a las diez de la noche con la adoración al Santísimo y finaliza con una eucaristía al día siguiente, la madre abadesa, sor María Aleluya, advierte del mal actual que asedia a todo mortal en su empeño por "buscarse la vida". Así define el pecado original, la desconfianza en Dios, para ahondar en las tres cuestiones que, a su juicio, anestesian el alma: superficialidad, ruido y sufrimiento.

Y para muestra, lo que le ocurrió a su fundador, San Francisco de Asís, a quien la superiora se atreve a poner un alias: "El Inquieto".

Novicias de Cantalapiedra, en Salamanca, preparan su vigilia, en comunión con la que preside el Papa en Madrid. / El Día

Esta catequesis viene acompañada por las palabras del presbítero don Alfredo, con voz radiofónica, que resume para una quincena de niños cómo entender la consagración al Sagrado Corazón mediante una sencilla historia entre un abuelo y su nieto. Una explicación sencilla para una idea profunda: el amor hace más llevadero el dolor.

Un convento floreciente

Junto a estas Corazonadas, celebradas los primeros viernes de cada mes entre septiembre y junio, las clarisas viven su día a día atendiendo a los oficios, a Betania —la enfermería donde cuidan a las religiosas mayores—, a las labores del convento y a la formación de las doce novicias.

Como diría en una reciente visita a Tenerife el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, se trata de un convento "floreciente" de vocaciones.

Este sábado, después de la Corazonada, el monasterio se entregó a vivir en comunión la vigilia del Papa. En el coro del monasterio, desde el que consideran el corazón de la Iglesia. No les hizo falta televisión. Celebraron la vigilia desde la oración y con testimonios de religiosas cuya vida quedó marcada por encuentros anteriores con otros pontífices.

La llamada de una JMJ

Es el caso de una monja de clausura que atribuye su vocación religiosa a una frase escuchada durante la Jornada Mundial de la Juventud de París de 1997, presidida por san Juan Pablo II.

Antes de viajar a Francia, unas palabras del Papa polaco la impresionaron profundamente: "Cualquier actividad apostólica que no se fundamenta en la oración está condenada a la esterilidad". Sin embargo, asegura que fue durante la vigilia de aquella JMJ cuando vivió el momento decisivo.

Una monja atribuye su vocación a un mensaje escuchado a Juan Pablo II en la JMJ de París de 1997

Entre miles de jóvenes reunidos junto a Juan Pablo II, sintió que la confianza que el Papa y la Iglesia depositaban en ellos iba dirigida personalmente a ella.

—No podía defraudar al Señor, a la Iglesia y al Papa.

Aquella experiencia terminó marcando el camino que la llevó años después a ingresar en un convento de clausura.

La religiosa también evoca la huella que dejaron en ella Benedicto XVI y Francisco. Del primero destaca la firmeza durante la tormenta de la vigilia madrileña; del segundo, una enseñanza fundamental: que la Eucaristía "no es el premio para los perfectos, sino el alimento de los débiles".

Ahora, en el inicio de la visita de León XIV, espera que otros jóvenes puedan vivir una experiencia semejante.

—Yo encontré a la Iglesia, encontré al Papa y encontré a Jesús.

La medicina para el alma

Como dirían los creyentes, Dios sigue llamando. Y de muestra, el testimonio de una joven que iba para médico y que, en quinto curso, encontró en el Monasterio del Sagrado Corazón la medicina para el alma.

Con apenas 25 años tomó el hábito y explica su decisión como el descubrimiento de una llamada más que una elección personal.

—La vocación no es algo que uno elige, sino una invitación que descubre.

Estudiaba Medicina y estaba en quinto curso cuando descubrió su vocación: ahora vive en clausura

La visita del Papa León XIV la vive con especial ilusión, aunque no podrá verlo físicamente. Lejos de percibirlo como una renuncia, asegura que las religiosas sienten la llegada del Pontífice desde el lugar que ocupan dentro de la Iglesia.

—El Papa viene y nos hace sentir Iglesia.

Desde la clausura acompañarán la visita mediante la oración, convencidas de que también participan de las gracias espirituales que pueda suscitar el viaje apostólico.

La joven sostiene que su misión consiste precisamente en permanecer "en el corazón de la Iglesia", sosteniendo desde el silencio y la contemplación la labor pastoral que se desarrolla fuera de los muros del convento.

—Estamos muy ilusionadas.

Una ilusión que se vive lejos de las multitudes y de los focos, pero muy cerca de la oración.

La voz de una novicia canaria

A continuación, el testimonio de la novicia canaria, natural de Candelaria, donde se encuentra el santuario de la Patrona General de Canarias.

Con 27 años y cinco años y medio de vida religiosa, contempla la próxima visita de León XIV como mucho más que un acontecimiento institucional o eclesial. Antes de ingresar en el monasterio estudiaba Filología Hispánica y hoy vive la llegada del Pontífice como una oportunidad para profundizar en la fe.

Una joven canaria dejó Filología y encontró su vocación en un monasterio de clausura en la España vaciada

—Lo primero que siento es una enorme acción de gracias porque viene el Papa y porque somos Iglesia.

Durante los días previos a la visita, la religiosa asegura haber reflexionado sobre el significado espiritual de este acontecimiento. Desde la vida contemplativa, sostiene que cada hecho importante constituye una invitación a preguntarse qué quiere decir Dios a través de él.

Por eso anima a los canarios y, en general, a todos los españoles a plantearse qué mensaje puede traer consigo la presencia del Santo Padre.

"Jesús está vivo": la reflexión de una novicia canaria ante la visita de León XIV al país

En su caso, la respuesta ha sido clara:

—Lo que el Señor viene a decirme es que Jesús está vivo.

Para esta joven novicia, la visita papal representa una prueba de que la Iglesia sigue siendo una realidad viva y de que el Espíritu Santo continúa actuando en el mundo.

—Si el Papa está hoy aquí es porque Dios sigue saliendo al encuentro de las personas.

La novicia candelariera considera que la llegada de León XIV es también una invitación a acoger esa presencia desde la realidad concreta de cada creyente.

—El Señor tiene un deseo grande de encontrarse con nosotros.

Desde la clausura, donde seguirá la visita a través de la oración, espera que este acontecimiento deje una huella profunda en quienes participen en los actos previstos durante la estancia del Pontífice en España, sin olvidar su Canarias natal.

Betania, ADN del Monasterio del Sagrado Corazón

Entre las 57 monjas clarisas de Cantalapiedra, distingue el Monastero del Sagrado Corazón el testimonio de las decanas, que con más de ochenta y noventa años han pasado una vida de clausura en esa intimidad con Dios. ¿Para ellas ha sido un sufrimiento? ¿Cuál es su experiencia?

Una de las monjas casi centenarias de Cantalapiedras, en el corazón de la Iglesia. / El Día

"Nací el 13 de mayo de 1939 y entré en el convento a los 24 años. Durante nueve años estuve en Valsaín y toda mi vida ha transcurrido al amparo de la vida religiosa. Hoy, ya anciana, vivo desde una silla de ruedas y apenas conservo la vista. Las piernas ya no me sostienen y las fuerzas son pocas, pero tengo algo mucho más grande: el Corazón de Jesús, donde encuentro mi alegría y mi descanso", cuenta una las monjas de Cantalapiedra.

"La visita del papa León XIV es para mí un motivo de enorme felicidad. Lo vivo con ilusión y, sobre todo, como una oportunidad para rezar mucho por él. Pido al Señor que le conceda fortaleza para llevar adelante la misión que tiene encomendada al frente de la Iglesia y para acompañar a tantas almas que le han sido confiadas".

"Desde mi realidad, marcada por la enfermedad y las limitaciones, también siento que puedo ayudar. Todos los sacrificios, dolores y dificultades que el Señor permite en mi vida los ofrezco por el Papa, para que nunca le falte la fuerza, la esperanza y la gracia de Dios en su ministerio".

Tres monjas clarisas, algunas con casi tantos años como tiene de fundación su convento, cuentan con entusiasmo y vocación y acaban con un deseo: "¡Viva el Papa!"

Otra hermana clarisa aporta también su experiencia. "Tengo 94 años y llevo tantos años en el convento que ya he perdido la cuenta de cuándo entré. He visto pasar muchas cosas a lo largo de mi vida, pero la visita del papa León XIV la vivo con una alegría especial, porque siento que la Iglesia respira un poquito más hondo y renueva su esperanza".

"La recibo con mucha fe y, sobre todo, con mucha oración. Ya no puedo caminar ni correr como antes, pero sí puedo abrir de par en par el corazón para acoger las palabras del Santo Padre y acompañarlo desde la clausura. Esa es ahora mi misión: rezar por él y por toda la Iglesia".

"Desde este monasterio de Cantalapiedra pido al Señor que aumente la fe en España y que bendiga abundantemente al Papa en la tarea que tiene encomendada. ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva el Papa!", concluye.

Por último, una monja casi centenaria, con unos pocos menos años de los que tiene la fundación de su convento. "Tengo 99 años, aunque a mí me gusta decir con una sonrisa que son muy pocos. Llevo más de ocho décadas en el monasterio, porque entré en 1942, y desde entonces he procurado vivir cada día confiando en el Señor".

"La visita del papa León XIV a España la estoy viviendo con mucha sencillez, haciendo lo que mejor puedo hacer ahora: rezar. Rezo mucho por él, para que Dios le dé fuerza y sabiduría en la misión que tiene encomendada al frente de la Iglesia".

"También pido por todos los españoles, para que sepan corresponder a la gracia de Dios y acoger con el corazón abierto los frutos espirituales de esta visita. Es mi manera de acompañar al Papa desde la clausura". Y como toda plegaria somo cabe una palabra: amén.