Más de 200 de trabajadores aparcan las ambulancias para protestar por el bloqueo al nuevo convenio

Las ambulancias de Canarias han estado hoy fuera de servicio. El sector del transporte sanitario ha comenzado una huelga ante la frustración que les ha generado la dilatación de la negociación de un nuevo convenio colectivo. Y es que el documento que rige sus derechos laborales, lleva un año y medio caducado y sin visos de ser actualizado pronto. El malestar de los trabajadores se ha escenificado delante de los principales hospitales del Archipiélago con una movilización a la que han acudido al menos 200 trabajadores en todas las Islas, según los sindicatos convocantes.

El conflicto laboral ha estallado ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para renovar el convenio colectivo que rige las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Los sindicatos que se encuentran en la mesa de negociación aluden a un "bloqueo" por parte de la patronal (compuesta por empresas asociadas a ARTS y ACEA) que ha impedido hasta el momento pactar ninguna mejora laboral, especialmente aquellas que suponen un desembolso económico mayor.

La huelga ha afectado especialmente al transporte sanitario no urgente (visitas a consultas, altas de planta y rehabilitación), ya que en el transporte sanitario urgente se ha impuesto el 100% del servicio mínimo y se ha dado el servicio con normalidad.

Un año de negociación

"Llevamos un año intentando llegar a un acuerdo para un incremento salarial, pero la patronal nos pone como excusa a la Administración para no llegar a acuerdos", lamenta Enrique Espi, responsable del sector de ambulancias de FSC-CCOO Canarias, uno de los sindicatos convocantes, junto a USO y CSIF.

En concreto, tal y como relata Espi, las empresas se han negado a acordar una mejora de las condiciones económicas de la plantilla que comprometa más recursos económicos de los que disponen actualmente, pese a que existe un compromiso expreso de la Consejería de Sanidad a suplir esta nueva demanda económica con una adenda y en la próxima licitación del concurso de las ambulancias.

"La patronal condiciona cualquier mejora económica a una adenda de la administración, mientras Sanidad lo supedita a que se firme un nuevo convenio", insiste Espi. Para acabar con el conflicto, el representante sindical considera que debe ser la Consejería quien se implique en su resolución.

Una subida salarial acorde al coste de la vida

Entre las demandas del colectivo se encuentran una actualización salarial de al menos el 21% para suplir la subida del coste de la vida fruto del IPC y de la inflación acumulada desde 2018.

"Cuando firmamos el último convenio, veníamos de permanecer casi una década con nuestros sueldos congelados", recuerda Iván Amador, representante del sindicato SITES. Por aquel entonces, los trabajadores también tuvieron que ponerse en pie de guerra para conseguir un nuevo convenio colectivo que actualizara el salario que habían estado percibiendo desde 2009.

Los trabajadores temen que si se cumplieran las pretensiones de la patronal y , por ende, se esperara a la nueva licitación del concurso para firmar el convenio, "los salarios no se actualicen hasta, al menos 2028". "No podemos vivir con el SMI con la titulación y la responsabilidad que tenemos", insiste.

Reducción de jornada y mejores pluses

Los trabajadores también han propuesto una reducción de jornada progresiva –para compensar a los trabajadores por las extenuantes jornadas de trabajo– y la mejora de los pluses vinculados a la nocturnidad o los festivos –que ahora se paga en céntimos–. "Nuestro trabajo Unas peticiones que reivindican todos los sindicatos que, sin embargo, no han logrado una respuesta satisfactoria por parte de la patronal.

Frente a la subida salarial, una de las patronales, ARTS, plantea un 13% más un 4% de subida en 2026, pero siempre condicionado a futuras adendas administrativas o a las nuevas adjudicaciones públicas. "Las empresas no pueden utilizar la financiación administrativa como excusa para aplazar indefinidamente la mejora salarial", sostiene Espi, que insiste en que dicho incremento no debería tener que "suplicarse".

"La patronal ha bloqueado cualquier negociación, no le interesa que haya una actualización salarial si lo tienen que poner ellos de su bolsillo", resalta Espi. En este mismo sentido también se expresa Iván Amador, representante del sindicato SITES, que critica a la patronal y a la Consejería por querer "fijar los sobrecostes de la licitación e imponer un presupuesto límite" fuera de la licitación.

Próxima huelga: 19 de junio

Los trabajadores volverán a secundar la huelga el próximo viernes 19 de junio y, a partir de entonces, si sigue sin avanzarse en un acuerdo, se programará un paro y una movilización cada viernes de manera indefinida. CCOO asegura que la huelga "no es un fin en sí mismo", sino una medida para obligar a las patronales a desbloquear una negociación que considera estancada desde hace meses.

Para Sites, sin embargo, la resolución del conflicto laboral solo llegará si "cambia la forma de gestionar el transporte sanitario". "La licitación pública no puede seguir marcando el paso de la negociación; están ahogando a los trabajadores", sentencia.