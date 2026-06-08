La Aemet avisa de rachas muy fuertes y temperaturas de hasta 30 grados este lunes en Canarias

Canarias afronta este martes una jornada marcada por el viento fuerte y las temperaturas elevadas en algunas zonas del Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, especialmente durante las horas centrales del día.

La nubosidad seguirá concentrándose en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lloviznas débiles en medianías al final de la jornada. En contraste, el sol dominará en gran parte del resto del territorio, con valores que podrían alcanzar los 30 grados en algunos puntos de Gran Canaria.

Previsión por islas

LANZAROTE

Cielos nubosos en el norte y oeste, con apertura de claros por la tarde. Poco nuboso o despejado en el sur, tendiendo a nuboso a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur durante las horas centrales del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 - 25

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado, con intervalos a primeras horas. Por la tarde-noche tenderá a nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en el oeste y en la vertiente sur de Jandía por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 18 - 24

GRAN CANARIA

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de 800 a 900 metros, con apertura de claros en horas centrales y baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías a últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Se podrán alcanzar los 30º C en medianías del este, sur y oeste. Alisio moderado, que soplará fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, sin descartarlas en cumbres de madrugada. Brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 20 - 23

TENERIFE

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de 900 a 1000 metros, con apertura de claros en horas centrales. Por la tarde- noche los cielos nubosos ascenderán hasta los 1200-1300 metros y serán probables lloviznas ocasionales en medianías del nordeste. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste con rachas ocasionales muy fuertes. Brisas en el oeste y suroeste flojo en cumbres centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 20 - 26

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de 900 a 1000 metros, con apertura de claros en horas centrales. Por la tarde- noche los cielos nubosos ascenderán hasta los 1100-1200 metros y serán probables lloviznas ocasionales en medianías. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte en vertientes este y noroeste con rachas ocasionales muy fuertes, a primeras y últimas horas no se descartan en zonas altas. Brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 20 - 25

LA PALMA

Predominio de cielos nubosos en el norte y este, por debajo de 1000 metros, con apertura de claros en horas centrales. Por la tarde-noche los cielos nubosos ascenderán hasta los 1300-1400 metros y serán probables lloviznas ocasionales en medianías, especialmente del nordeste. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte en extremos sureste y noroeste con probables rachas ocasionales muy fuertes, a primeras y últimas horas no se descartan en la zona de El Paso. Predominio de las brisas en el oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 20 - 23

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de 900 a 1000 metros, con apertura de claros por la tarde y sin descartar alguna llovizna ocasional en medianías a últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente sudeste y extremo noroeste, a primeras y últimas horas no se descartan en zonas altas. Predominio de las brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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