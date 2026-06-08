Cinco consejos para prevenir urgencias: recomendaciones de Sanidad para la visita del papa León XIV

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias difunde recomendaciones para que la ciudadanía acuda con seguridad a los actos previstos en Gran Canaria y Tenerife con motivo de la visita del papa León XIV al archipiélago.

Cartel de la campaña de Sanidad para la visita del papa León XIV a Canarias. / LP/DLP

Sanidad también impulsa una campaña en redes sociales con vídeos divulgativos. En ellos participan profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC), de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria y de los hospitales universitarios HUC y Doctor Negrín, con el título “5 tips para prevenir urgencias”, que se difunde en los perfiles de la Consejería, del SUC y de los centros públicos adscritos al Servicio Canario de la Salud (SCS).

Prioridad al agua y a las bebidas con sales minerales

Sanidad recuerda que “las bebidas alcohólicas o los refrescos muy azucarados actúan como diuréticos acelerando la deshidratación” y aconseja priorizar “el agua o las bebidas con sales minerales”. También recomienda una alimentación ligera y alimentos que aporten energía rápida sin deterioro por el calor, como frutos secos naturales, fruta fresca bien lavada y barritas de cereales integrales.

El documento insiste en beber sin esperar a la sed. La pauta señala “pequeños sorbos de agua de manera constante a lo largo del día” y sitúa la referencia en “alrededor de dos litros de agua diarios por persona”, con agua siempre a mano durante la jornada.

¿Cómo vestir para evitar una ola de calor?

La exposición prolongada a las altas temperaturas supone la necesidad de llevar ropa adecuada. Se recomienda prendas frescas, holgadas y de tejidos naturales transpirables, como el algodón, y añade una pieza ligera de abrigo en la mochila para cuando baje la temperatura al final del día.

La información del SCS también sugiere llevar “un paraguas pequeño” como protección frente a la radiación directa y ante un posible chubasco. En el calzado, el díptico advierte sobre estrenar zapatos y pide usar calzado habitual, cerrado y con buena amortiguación o deportivo, además de calcetines limpios de algodón para evitar ampollas.

Protección solar y pacientes crónicos

La Consejería subraya el autocuidado para reducir golpes de calor y descompensaciones. Recomienda protector solar “SPF 50+” con aplicación “treinta minutos antes de salir de casa” y reaplicación “cada dos horas”, sobre todo si aparece sudoración, además de cubrir la cabeza con gorra, sombrero o pamela y usar gafas homologadas con filtro UV.

En el caso de personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas u otras patologías crónicas, el díptico aconseja llevar la medicación del día en un pastillero accesible y “dos dosis de reserva” si se retrasa el regreso. También pide portar la tarjeta sanitaria y una copia en papel del último informe clínico o del tratamiento habitual, y ante “mareos, visión borrosa, fatiga extrema o falta de aire”, buscar sombra y pedir ayuda inmediata, con los puntos sanitarios y las vías de evacuación localizados desde el inicio.