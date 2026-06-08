El cambio climático reducirá a la mitad las reservas de agua en Canarias antes de final de siglo

El cambio climático va a llevar al límite a las reservas de agua de Canarias. De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de La Laguna (ULL), en lo que resta de siglo se producirá una reducción drástica del agua de lluvia disponible en todas las Islas, que verán reducidas a la mitad sus reservas. En el caso de El Hierro, en el peor de los escenarios, oscilaría entre el 50% y el 70%, y en Tenerife, la pérdida rondará el 50%.

La situación será aún más crítica en las islas orientales. De hecho, en el caso de Gran Canaria, el estudio proyecta un agotamiento casi completo de las reservas, hoy limitadas a pequeñas zonas montañosas del norte y el centro de la isla.

Este trabajo, publicado en Environmental Monitoring and Assessment'y coordinado por el catedrático Juan Carlos Santamarta, investigador del Departamento de Ingeniería Agraria y Medio Natural de la ULL, se centra en el balance hídrico climático, también llamado "potencial". Este indicador se calcula a partir de dos variables: la precipitación, que aporta agua al territorio, y la evapotranspiración, que la retira.

No incorpora, por tanto, aportes como la desalación, altamente implantada en Canarias. Y de hecho, uno de los recursos primordiales para combatir la escasez. Y no lo hace porque medir solo el agua que se obtiene por efecto del clima, permite aislar el efecto del cambio climático sobre el recurso. En este sentido, un estudio publicado por Fundación Renovables muestra que el impacto del cambio climático en las Islas ya es evidente.

Sequías más frecuentes

Y es que 2024 fue el año más seco en Canarias desde 1961. En dicho año apenas se contabilizaron 138,8 litros por metro cuadrado de precipitaciones. En 2025 ocurrió lo contrario: fue el más lluvioso de la serie. La tendencia, sin embargo, como explica Santamarta, "no es que cada año llueva menos", sino que existe una mayor variabilidad y sequías más frecuentes, lo que influye en la capacidad de recarga a largo plazo.

De hecho, esta variabilidad ya ha supuesto una caída de la recarga de los acuíferos que en islas occidentales sigue siendo una de las principales vías de conseguir recursos hídricos. Así, en Tenerife, la recarga efectiva de los acuíferos ha bajado del 36% al 29% en cuatro décadas (de 348 a 283 hectómetros al año).

Para obtener la información, el equipo de investigadores adaptó a las islas Canarias la metodología Ficlima para proyectar cómo cambiará el balance hídrico climático. Se trata de una técnica que traduce los modelos climáticos globales a una escala local muy detallada: capta las particularidades de un territorio con una orografía compleja y numerosos microclimas.

El análisis ofrece una resolución de 100 metros, por lo que constituye la primera vez que se dispone de este nivel de detalle para el archipiélago, y se apoya en los modelos climáticos internacionales del Sexto Informe del panel de expertos de Naciones Unidas sobre cambio climático (IPCC). Las proyecciones se realizan para tres horizontes: corto (2021-2050), medio (2040-2070) y largo plazo (2071-2100), bajo distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, desde los más positivos hasta los más críticos.

Demanda del turismo y la agricultura

A esta presión climática se suma la deriva de la actividad humana, en particular el crecimiento de la población y la fuerte demanda de agua del turismo –que en algunos casos quintuplica la de la población local– y la agricultura.

La tendencia general observada en las proyecciones es de un descenso del balance hídrico climático, que se acentúa a medida que avanza el siglo. El análisis también señala que estos cambios estarán fuertemente influidos por la altitud, destacando que las zonas costeras del archipiélago presentan ya hoy un balance hídrico climático nulo, lo que provocará un aumento del estrés hídrico del conjunto del territorio.

Los investigadores subrayan que el estudio aporta datos útiles para gestionar el recurso de forma más eficiente, especialmente ante la creciente competencia por el agua entre sectores muy demandantes como el turismo y la agricultura. Entre las estrategias que ya contribuyen a mitigar la escasez figuran la desalación de agua de mar, la reutilización de aguas residuales y las mejoras en el almacenamiento y la distribución.