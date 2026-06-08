Canarias afronta un lunes de fuerte viento y mala mar con aviso amarillo en varias islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este lunes una previsión marcada por el viento alisio intenso, que podría dejar rachas ocasionalmente muy fuertes en diferentes puntos del archipiélago. Las zonas más expuestas serán las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde el viento ganará intensidad especialmente durante la segunda mitad de la jornada.

La situación meteorológica estará acompañada además por un empeoramiento del estado del mar, circunstancia que ha motivado la activación de un aviso amarillo por fenómenos costeros en varias islas del archipiélago.

Aunque no se esperan cambios significativos en las temperaturas, algunas medianías orientadas al sur podrían registrar ligeros ascensos térmicos, alcanzando incluso los 30 grados en determinados puntos de Gran Canaria.

Aviso amarillo por mala mar en Tenerife, Gran Canaria y El Hierro

Según la Aemet, se esperan vientos del nordeste con fuerza 5 y 6, que podrían intensificarse hasta fuerza 7 en áreas marinas alejadas de la costa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, salvo en las costas del sur, así como en distintos sectores de Gran Canaria.

Como consecuencia, predominará la fuerte marejada, con posibilidad de alcanzar condiciones de mar gruesa en zonas mar adentro. A ello se sumará mar de fondo del norte con olas de entre uno y dos metros de altura.

Nubes en el norte y ambiente más despejado en el resto del archipiélago

En líneas generales, la situación atmosférica estará dominada por los vientos alisios, un fenómeno habitual en Canarias durante buena parte del año y que favorece la presencia de nubosidad en las vertientes norte de las islas.

La Aemet prevé cielos mayoritariamente nubosos en el norte de las islas montañosas, donde incluso podrían producirse algunas lloviznas débiles y ocasionales durante las primeras horas del día, especialmente en zonas de medianías.

Por el contrario, en las vertientes sur y en amplias zonas costeras predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas.

Previsión del tiempo en Lanzarote

Lanzarote comenzará la jornada con abundante nubosidad en las zonas norte y oeste, aunque se espera una apertura progresiva de claros durante la tarde.

En el sur se alternarán intervalos nubosos y periodos de cielos poco nubosos, especialmente durante las horas centrales del día.

Las temperaturas apenas sufrirán variaciones, aunque podrían registrarse ligeros ascensos en las máximas del sur de la isla.

El viento soplará de componente nordeste con intensidad moderada, presentando intervalos fuertes y sin descartar rachas muy intensas en la mitad sur durante la tarde y la noche.

Temperaturas previstas en Arrecife: entre 19 y 25 grados.

Fuerteventura: viento intenso en Jandía

La previsión para Fuerteventura apunta a una mañana con predominio de nubes, aunque el cielo tenderá a despejarse conforme avance el día.

Por la tarde y la noche volverá la nubosidad al norte de la isla.

Las temperaturas máximas podrían subir ligeramente en la vertiente occidental, mientras que en la costa oriental se espera un leve descenso.

Las rachas más destacadas podrían registrarse en la vertiente sur de Jandía, especialmente a primeras y últimas horas del día.

Temperaturas previstas en Puerto del Rosario: entre 19 y 24 grados.

Gran Canaria podría alcanzar los 30 grados en medianías

Gran Canaria registrará abundante nubosidad en el norte por debajo de los 900 o 1.000 metros de altitud.

Durante la madrugada no se descartan lloviznas débiles y dispersas en medianías, aunque la situación tenderá a mejorar a lo largo de la tarde.

En el resto de la isla dominarán los cielos despejados o poco nubosos.

Las temperaturas se mantendrán estables, salvo ligeros ascensos en medianías orientadas al sur, este y oeste, donde podrían alcanzarse los 30 grados centígrados.

El viento será uno de los protagonistas de la jornada, con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas previstas en Las Palmas de Gran Canaria: entre 20 y 23 grados.

Tenerife mantendrá el protagonismo del alisio

La situación meteorológica en Tenerife será muy similar a la prevista para Gran Canaria.

El norte permanecerá cubierto por nubes bajas durante buena parte del día, con posibilidad de alguna llovizna aislada en medianías del nordeste durante la madrugada.

Las zonas sur y oeste disfrutarán de cielos más despejados.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios, salvo ligeros ascensos en las áreas más elevadas.

El viento soplará con intensidad en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, donde podrían registrarse rachas muy fuertes durante la tarde.

Temperaturas previstas en Santa Cruz de Tenerife: entre 20 y 27 grados.

La Gomera, La Palma y El Hierro también registrarán viento fuerte

Las islas occidentales tampoco quedarán al margen de este episodio de alisios intensos.

En La Gomera predominarán las nubes en el norte, mientras que el resto de la isla mantendrá cielos poco nubosos. Las rachas más intensas se esperan en las vertientes este y noroeste.

Temperaturas en San Sebastián de La Gomera: entre 21 y 25 grados.**

En La Palma, la nubosidad será más abundante en el norte y este. La Aemet no descarta lloviznas débiles en medianías del nordeste durante las primeras horas.

El viento podría alcanzar especial intensidad en los extremos sureste y noroeste, con posibilidad de rachas muy fuertes. Tampoco se descarta que estas condiciones afecten a la zona de El Paso al final del día.

Temperaturas en Santa Cruz de La Palma: entre 19 y 23 grados.

Por su parte, en El Hierro dominarán los cielos nubosos en el norte y más despejados en el resto del territorio insular. Las rachas más intensas podrían producirse en la vertiente este y en el extremo noroeste.

Temperaturas en Valverde: entre 13 y 18 grados.