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Consejo de Gobierno de Canarias

Canarias expresa un profundo escepticismo ante el anuncio de los Presupuestos Generales del Estado para 2027

La prioridad del Gobierno canario sigue siendo cobrar los 350 millones de euros pendientes del ejercicio 2026, una reclamación que mantienen "con actitud de gota malaya"

Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, este lunes 8 de junio en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, este lunes 8 de junio en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. / Quique Curbelo/Efe

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Flora Marimón

Las Palmas de Gran Canaria

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, expresó este lunes un profundo escepticismo ante el anuncio del Estado de iniciar los trámites para los Presupuestos Generales de 2027. A pesar de que el Ejecutivo autonómico celebra que se intente recuperar este instrumento vital tras tres años de prórrogas, Cabello fue tajante al afirmar que el Ejecutivo autonómico "no es muy optimista" respecto a que las cuentas lleguen a ver la luz.

La desconfianza del Gobierno canario se sustenta en la experiencia reciente. El portavoz recordó que en 2025, el equipo canario aterrizó en Madrid con toda la documentación preparada para negociar las cuentas de 2026 justo en el momento en que se anunciaba que no habría presupuestos. "Nos bajamos del avión con las carpetas y todo el trabajo realizado", lamentó Cabello, contrastando la estabilidad de Canarias, "que aprueba sus presupuestos en tiempo y forma", con la parálisis estatal de los últimos tres años.

Nuevas cuentas, en el limbo

Para el Ejecutivo regional, la "presión y temperatura" que se vive actualmente en el Congreso de los Diputados hace que la aprobación de unas nuevas cuentas sea "improbable". En este sentido, Cabello subrayó que un Gobierno central incapaz de sacar adelante unos presupuestos y de actualizar las transferencias vitales para las comunidades "debería de hacérselo mirar".

Prioridad: 350 millones de 2026

Mientras tanto, la prioridad absoluta de las Islas sigue siendo cobrar los 350 millones de euros pendientes del ejercicio 2026, una reclamación que mantienen con actitud de "gota malaya" ante cada ministerio.

Respecto al debate sobre la nueva financiación autonómica, Canarias ha manifestado su total disposición a sentarse a negociar y aportar documentación, pero bajo unas condiciones innegociables.

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