Canarias impulsa un consejo de cámaras de comercio para las RUP

Defender los intereses de Canarias, como región ultraperiférica (RUP), ante Bruselas. Bajo esta premisa se reunieron este lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, con los presidentes de las cuatro cámaras de comercio del Archipiélago. Durante el encuentro, el Ejecutivo autonómico trasladó su respaldo a la iniciativa impulsada por las cámaras para crear una red de cámaras de comercio de las RUP. La propuesta busca articular una estructura estable de cooperación entre estos territorios, favorecer el intercambio de experiencias, coordinar posiciones comunes y reforzar la defensa de sus intereses ante las instituciones europeas, especialmente en Bruselas.

Domínguez explicó a los periodistas que el futuro consejo permitiría articular "una voz conjunta" de las regiones ultraperiféricas, distinta de la de los gobiernos, para trasladar a Bruselas las necesidades específicas de estos territorios. "No es la voz de un Gobierno ni de una isla concreta, sino la voz conjunta de las regiones ultraperiféricas de la UE que, en definitiva, merecen tener voz y que se les escuche en la Unión", señaló.

El presidente del Consejo General de Cámaras y de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle, destacó que la futura red permitirá abrir nuevas oportunidades de colaboración entre territorios que comparten realidades similares y afrontan retos comunes a los de Canarias.

Valle advirtió de la fiscalidad diferenciada del Archipiélago y su singularidad como región ultraperiférica, y defendió que esta iniciativa debe servir para reforzar la posición de las RUP ante las instituciones europeas. En este sentido, subrayó la importancia de trabajar de forma coordinada con otros territorios para identificar soluciones conjuntas a problemas compartidos.

Ayudas al sector primario desde Europa

Entre las cuestiones que podrían abordarse a través de esta red, citó las ayudas del programa Posei, los sobrecostes derivados de la lejanía respecto al continente europeo y la necesidad de garantizar condiciones de competencia equitativas para el tejido empresarial. Asimismo, señaló que la cooperación con otras regiones ultraperiféricas de la Unión Europea facilitará el intercambio de experiencias y la aplicación de medidas ya desarrolladas en otros territorios insulares.

Durante la reunión también se abordaron otros asuntos de interés económico, como la colaboración entre el Gobierno de Canarias y las cámaras en materia de Formación Profesional, con el objetivo de adaptar la cualificación de los trabajadores a las necesidades reales del mercado laboral. Asimismo, se trató la modificación del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias (Rebeca), según indicó el vicepresidente del Ejecutivo autonómico.

Internacionalización

El encuentro contó con la participación del viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, y del viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Afonso. Por parte de las cámaras de comercio asistieron el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa y presidente del Consejo General de Cámaras, José Valle; el presidente de la Cámara de Gran Canaria, Luis Padrón López; el presidente de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé Alonso; y el presidente de la Cámara de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal.

Gobierno y cámaras coincidieron, además, en avanzar en nuevas líneas de colaboración institucional en ámbitos como la internacionalización, el desarrollo de programas de apoyo al tejido empresarial, la Formación Profesional y el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias.