El COA acoge la II Jornada para la actualización del Manual de Diseño de la Sostenibilidad Energética en Canarias

El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro acogerá el próximo 9 de julio la II Jornada para la actualización del Manual de Diseño de la Sostenibilidad Energética en Canarias, una cita técnica y profesional enmarcada en el proyecto Resmac, liderado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). La sesión se celebrará en el Salón de Actos de Cajasiete, en la calle Manuel Hermoso Rojas, número 8, y servirá como espacio de reflexión sobre la eficiencia energética, la arquitectura bioclimática y las posibilidades de adaptación de la edificación canaria ante los actuales retos climáticos.

La jornada, organizada por el COA, cuenta con la colaboración del Instituto Tecnológico de Canarias, sociedad pública adscrita al Gobierno de Canarias. La iniciativa se desarrolla dentro del programa Interreg MAC 2021-2027 de la Unión Europea, cuyo objetivo es contribuir a la consolidación de una economía verde y competitiva mediante el desarrollo y la transferencia de soluciones vinculadas a las energías renovables y a la descarbonización de sectores estratégicos.

Este segundo encuentro adquiere especial relevancia en un contexto marcado por la necesidad de optimizar recursos, mejorar el confort y el comportamiento energético de los edificios, así como mitigar, desde el conocimiento técnico, los efectos del cambio climático. En Canarias, estas cuestiones cobran una dimensión específica debido a las particularidades climáticas del Archipiélago, que exigen soluciones adaptadas a su diversidad territorial y ambiental.

La cita da continuidad al encuentro celebrado en marzo del pasado año, en el que se abordó la necesidad de actualizar y proponer modificaciones al manual tras la experiencia acumulada durante los 15 años transcurridos desde su publicación. La evolución del clima, marcada por una clara tendencia al calentamiento global, la actualización de la normativa europea sobre eficiencia energética y la revisión de la aplicación de estándares continentales a las condiciones propias de Canarias constituyen la base de esta nueva jornada.

El programa reunirá a especialistas vinculados a la arquitectura bioclimática, la investigación climática, la regeneración urbana, la eficiencia energética y el confort en la vivienda. La sesión comenzará a las 9.00 horas con la presentación oficial a cargo de la decana del COA, María Nieves Febles, y del viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco Javier González.

A continuación, intervendrán Pilar Navarro, jefa de sección del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Canarias; Araceli Reymundo y Margarita de Luxán, arquitectas y coautoras del manual de arquitectura bioclimática para Canarias; Albano González Fernández, profesor titular de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna e integrante del grupo GOTA, Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera; Miguel Núñez Peiró, arquitecto e investigador del grupo ABIO de la Universidad Politécnica de Madrid; y Carmen Sánchez-Guevara, arquitecta e investigadora especializada en pobreza energética y confort térmico.

Sostenibilidad energética y confort, claves del nuevo diseño

El encuentro se plantea como una oportunidad para avanzar en la adaptación de la edificación canaria a los desafíos climáticos actuales, situando la sostenibilidad energética como una necesidad real en la lucha contra el cambio climático. Asimismo, la jornada propone impulsar una reflexión conjunta entre las recomendaciones de la arquitectura bioclimática específicas para Canarias y la aplicación de los estándares recogidos en la normativa de referencia y sus programas homologados. El objetivo es avanzar en la dirección adecuada, valorar las estrategias más eficaces e impulsar soluciones constructivas acordes con las condiciones del Archipiélago.

Las Islas presentan unas características climáticas singulares que obligan a ajustar las técnicas, adaptar los criterios de diseño y promover soluciones constructivas capaces de mejorar el comportamiento energético de los edificios, sin renunciar a la calidad arquitectónica ni al confort de las personas usuarias. Las personas interesadas pueden reservar su plaza a través de la web del COA.