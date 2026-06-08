La DGT alerta sobre la señal R-200: muchos conductores canarios desconocer su significado y se enfrentan a multas de 200 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con un amplío catálogo de señales de tráfico que los conductores deben conocer. Los usuarios deben conocer todos los distintivos, aunque aparezcan con menor frecuencia en las carreteras, para sabor cómo actuar ante ellos. Las señales que más identifican los conductores son los stops, ceda el paso o los límites de velocidad establecidos en las carreteras, pero existen otras que generan dudas incluso para quienes han obtenido el carné recientemente.

Una de ella es la señal R-200, considerada una de las más falladas en los exámenes teóricos para acceder al carnet de conducir y cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones económicas.

¿Qué significa la señal R-200?

La señal R-200 tiene forma circular, borde rojo y una franja horizontal negra sobre fondo blanco. Aparentemente, muchos conductores pueden confundirla con una señal de prohibición, pero esta se incluye dentro de las señales de restricción del paso.

El Reglamento General de Circulación establece que esta señal indica "prohibido pasar sin detenerse". Es decir, "indica el lugar donde es obligatoria la detención por la proximidad, según la inscripción que contenga, de un puesto de aduana, de policía, de peaje u otro, tras los cuales pueden estar instalados en ,medios mecánicos de detención. En todo caso, el conductor así detenido no podrá reanudar su marcha hasta haber cumplido la prescripción que la señal establece".

Señal R 200 / DGT

Dónde suele encontrarse

Se trata de una señal poco común, en comparación con otros distintivos que son muy habituales las carreteras por las que circulan los conductores a diario. El motivo es que esta suele instalase en lugares muy concretos donde es necesario realizar una comprobación previa antes de permitir el paso de los vehículos. Es común encontrarla en:

Controles policiales permanentes

Puestos de aduana

Peajes

Accesos vigilados

Recintos portuarios

Fronteras

Instalaciones con barreras o controles de seguridad

En muchas ocasiones aparece acompañada de paneles complementarios que especifican el motivo de la detención obligatoria.

Multas de hasta 200 euros

No respetar la señal se considera una infracción de tráfico grave y los conductores pueden recibir un castigo que alcanza hasta los 200 euros. Por ello, la DGT insiste en la importancia de conocer el significado de las señales de tráfico, incluso las que aparecen con menor frecuencia, ya que forman parte de la normativa y no conocerlas puede poner en riesgo seguridad vial.