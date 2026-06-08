Ni dieta ni genética: el tratamiento que podría ayudar a vivir más años llega al debate científico en Canarias

Vivir más años ya no es el único objetivo de la medicina. El gran reto del siglo XXI consiste en conseguir que esos años extra lleguen acompañados de salud, autonomía y calidad de vida. En una sociedad cada vez más envejecida, la pregunta ha dejado de ser cuánto vivimos para convertirse en cómo vivimos.

Esa cuestión centrará buena parte de los debates del 66º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), que reunirá esta semana en Gran Canaria a algunos de los principales expertos nacionales e internacionales en envejecimiento saludable, longevidad y nuevas terapias médicas.

Gran Canaria, epicentro del debate sobre la longevidad

Bajo el lema "Hacia una longevidad activa: ciencia, cuidado y comunidad", el Palacio de Congresos de Canarias acogerá entre el 10 y el 12 de junio un encuentro que analizará los principales desafíos asociados al envejecimiento de la población.

El congreso se celebrará conjuntamente con el 36º Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología (SOCANGER) y reunirá a investigadores, médicos, profesionales sanitarios y expertos sociales de distintos países.

La relevancia del encuentro cobra especial importancia en Canarias, donde el porcentaje de personas mayores de 65 años ha pasado del 11,6% en el año 2000 al 18,2% en 2025. En Gran Canaria, este grupo representa ya el 18,6% de la población.

Los medicamentos que están revolucionando la obesidad

Uno de los asuntos que más expectación ha generado es el análisis de los llamados análogos GLP-1, fármacos desarrollados inicialmente para tratar la diabetes y que actualmente están transformando el abordaje de la obesidad en todo el mundo.

Durante la sesión "Análogos GLP-1 en el paciente mayor: de la adiposidad a la longevidad", especialistas como Francesc Formiga, Jordi Mascaró y Alfonso Cruz-Jentoft estudiarán el posible impacto de estos tratamientos sobre la salud de las personas mayores y su relación con el envejecimiento saludable.

Fragilidad, deterioro cognitivo y calidad de vida

El programa científico abordará además cuestiones como la fragilidad, la nutrición, el ejercicio físico, la hospitalización domiciliaria geriátrica y los nuevos modelos de cuidados de larga duración.

También habrá espacio para analizar el papel de la inteligencia artificial y los biomarcadores en la detección precoz del deterioro cognitivo, así como el desarrollo de tecnologías destinadas a mejorar la atención y el cuidado de las personas mayores en sus propios hogares.

Cartel 66 SEGG Y 36 SOCANGER. / LP/DLP

Una visión internacional del envejecimiento

Entre los ponentes destaca el profesor Gustavo Duque, jefe del Servicio de Geriatría del Royal Victoria Hospital de Montreal (Canadá) y uno de los mayores referentes mundiales en envejecimiento musculoesquelético.

Su intervención se centrará en la relación entre capacidad intrínseca y salud musculoesquelética como elementos clave para mantener la autonomía durante la vejez.

El congreso contará además con especialistas procedentes de Europa y Latinoamérica vinculados a la International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG), que aportarán una visión global sobre los desafíos sanitarios y sociales derivados del aumento de la esperanza de vida.

Derechos, cuidados y dignidad

Otra de las líneas de debate girará en torno a los derechos de las personas mayores y la necesidad de construir sistemas de cuidados más adaptados a una población cada vez más longeva.

En este ámbito participarán figuras como la exfiscal general del Estado María José Segarra, la presidenta de HelpAge España, Isabel Martínez Lozano, y diversos especialistas en bioética, atención social y dependencia.

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La conclusión que planea sobre todas las sesiones es clara: el envejecimiento ya no se entiende únicamente como una cuestión médica, sino como un desafío social que obligará a replantear la forma de cuidar, acompañar y proteger a millones de personas durante las próximas décadas.