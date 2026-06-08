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Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

Última hora sobre toda la información relacionada con la visita del pontífice a Gran Canaria y Tenerife

La agenda del Papa en España en 120 segundos

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SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | VICTORIA SAULYAK | CAROLINA IZQUIERDO | BRISEIDA VIERA

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Sigue en directo la visita del papa León XIV a Canarias: el 11 de junio estará en Gran Canaria, con llegada a Gando, acto en Arguineguín, encuentro en la Catedral de Santa Ana y misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria; y el 12 de junio visitará Tenerife, con paradas en el centro de migrantes de Las Raíces, La Laguna y una misa en el Puerto de Santa Cruz

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