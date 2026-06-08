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Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
Última hora sobre toda la información relacionada con la visita del pontífice a Gran Canaria y Tenerife
Sigue en directo la visita del papa León XIV a Canarias: el 11 de junio estará en Gran Canaria, con llegada a Gando, acto en Arguineguín, encuentro en la Catedral de Santa Ana y misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria; y el 12 de junio visitará Tenerife, con paradas en el centro de migrantes de Las Raíces, La Laguna y una misa en el Puerto de Santa Cruz
Patricia Martín
La reunión del papa con las víctimas de la pederastia no aplaca el malestar de las principales asociaciones
León XIV se reunirá este lunes, 8 de junio, en la Nunciatura Apostólica de Madrid, con un grupo de víctimas de la pederastia en la Iglesia, en un encuentro que tendrá carácter privado, según ha trascendido este domingo después de que el Vaticano confirmara el viernes que el Pontífice finalmente sí se reunirá con personas que sufrieron en su infancia o adolescencia abusos sexuales por parte de algún religioso. Hasta pocas horas antes de su llegada, la Iglesia mantenía silencio sobre uno de los asuntos más espinosos de la visita, dado que en España la gestión del escándalo aún está viva y despierta heridas.
Según ha trascendido, el encuentro se celebrará a primera hora de la tarde de este lunes, tras la comida con los obispos en Nunciatura y antes de su salida del Papa al acto de oración y homenaje a la Virgen de La Almudena. La Iglesia no quiere dar detalles sobre la cita para preservar la intimidad de las víctimas que asistan, aunque algunas voces apuntan que ha sido un encuentro organizado por el Arzobispado de Madrid, institución que ha invitado a personas que se han acogido a Repara, el plan de reparación puesto en marcha por la Archidiócesis en 2020. Más información.
EFE
Colectivos de mujeres y personas LGTBI+ acuden a la misa del Papa con reivindicaciones
Colectivos de mujeres y de la comunidad LGTBI+ han acudido a la misa que el papa León XIV ha ofrecido en la plaza de Cibeles de Madrid con una postura reivindicativa, para pedir su inclusión "como cristianos de primera categoría" dentro de la Iglesia o que puedan recibir "sin distinción" sacramentos como el matrimonio.
"Queremos una Iglesia de iguales, no queremos una Iglesia de poderosos", ha reivindicado en declaraciones a EFE Teresa Casillas, miembro de Revuelta de Mujeres en la Iglesia. Leer más.
Europa Press
El Papa recibirá este lunes en Nunciatura a víctimas de abusos en la Iglesia
León XIV se reunirá este lunes 8 de junio en Nunciatura con víctimas de abusos en la Iglesia en un encuentro de carácter privado, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del mismo.
Dada la apretada agenda del Pontífice durante esta visita, el encuentro de carácter privado se podría agendar a primera hora de la tarde del lunes, tras la comida con los obispos españoles en Nunciatura y antes de su salida al acto de oración y homenaje a la Virgen de La Almudena.
Víctor Rodríguez
León XIV insiste en su llamada a la caridad en la misa de Cibeles: "Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano"
Con toda ceremonia, incluida la lectura cantada del Evangelio, y ante centenares de miles de fieles, más de 1,5 millones según los organizadores, algo menos, en torno a 1,1 millones, según la Delegación del Gobierno, el Papa León XIV ha oficiado esta mañana la santa misa en la plaza de Cibeles de Madrid en la que resulta una de las citas centrales de su viaje de seis días a España y en el que pasará también por Barcelona y por Canarias. Una eucaristía desde la que ha lanzado como ya hiciera ayer un nuevo mensaje de caridad hacia el prójimo, léase "los pobres", "los abatidos", "los que están solos y desamparados". "Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano", ha señalado sin dejar matiz a la duda. Leer más.
La Provincia
León XIV: remover las conciencias desde Canarias
Si hay que buscar un hilo conductor en el origen de la visita de León XIV a España, éste estaría en la migración. Su predecesor Francisco manifestó en diferentes ocasiones su anhelo por venir al Archipiélago, siempre bajo la preocupación del drama humanitario por los cayucos que cruzaban el Atlántico. Tras la muerte de Jorge Mario Bergoglio en 2025, Robert Prevost reaviva la iniciativa cuando lleva trece meses al frente del Vaticano. Su presencia el día 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, de vuelta de Madrid y Barcelona, constituye por tanto el hito con mayor simbolismo del periplo papal. Sin miedo a errar, el que mejor conecta con un mandato marcado por la defensa de la dignidad humana y la solidaridad con los débiles. Leer más.
Paco Mira
El adviento de una visita histórica
Muchos de nosotros no pasaremos a la historia por escribir grandes páginas. Seguro que muchos, al menos yo, pasaremos por ocasionar grandes borrones, y algunos – a lo mejor – no son fáciles de borrar. Pero hay páginas que históricamente seguro que no se vuelven a repetir en una generación que en los tiempos que corremos, muchas veces se ve desorientada: futuro incierto con los hijos, trabajo escaso para ellos, economía nada boyante, etc... Y en esto, en este panorama que algunos tildan de fracaso, surge una ilusión que al menos en nuestra tierra va a durar 24 horas, pero que soñamos que tenga una duración «para las generaciones venideras»: Un Papa cumple el sueño del anterior y se abaja a visitar un par de islas europeas, que geográficamente son africanas, y eso puede suponer el revulsivo en las mentes y en los corazones de muchos. Leer más.
Diego R. Moreno
Canarias revelará al papa León XIV un vínculo familiar perdido durante más de 400 años
El papa León XIV llegará a Canarias con una sorpresa que ni él mismo conoce. Durante su visita al Archipiélago los próximos 11 y 12 de junio, recibirá una investigación genealógica que reconstruye parte de su historia familiar y sitúa a una de sus antepasadas en La Palma hace más de cuatro siglos.
El hallazgo conecta directamente al Pontífice con Santa Cruz de La Palma y convierte a Canarias en una pieza inesperada de su árbol familiar. La investigación, impulsada por el Gobierno regional, revela que una de sus ramas familiares partió desde la isla rumbo a América, siguiendo una historia migratoria que acabaría desembocando generaciones después en el actual líder de la Iglesia católica. Leer más.
Clara Santamaría
Las distintas religiones de Canarias ven en la visita del papa León XIV una oportunidad de intercambio y de diálogo
La visita del papa León XIV a Canarias la próxima semana es ya la comidilla de cualquier rincón del Archipiélago. Todos los focos están puestos en su llegada y en el despliegue que permitirá que se desarrolle con éxito el evento más esperado del mes de junio. Desde organizadores que ultiman preparativos y velan porque todo salga según lo previsto hasta fieles que cuentan los días para compartir una de las celebraciones litúrgicas más importantes de los últimos tiempos. Leer más.
Fernando Clavijo saludando al papa
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