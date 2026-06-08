Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

La reunión del papa con las víctimas de la pederastia no aplaca el malestar de las principales asociaciones

León XIV se reunirá este lunes, 8 de junio, en la Nunciatura Apostólica de Madrid, con un grupo de víctimas de la pederastia en la Iglesia, en un encuentro que tendrá carácter privado, según ha trascendido este domingo después de que el Vaticano confirmara el viernes que el Pontífice finalmente sí se reunirá con personas que sufrieron en su infancia o adolescencia abusos sexuales por parte de algún religioso. Hasta pocas horas antes de su llegada, la Iglesia mantenía silencio sobre uno de los asuntos más espinosos de la visita, dado que en España la gestión del escándalo aún está viva y despierta heridas.

Según ha trascendido, el encuentro se celebrará a primera hora de la tarde de este lunes, tras la comida con los obispos en Nunciatura y antes de su salida del Papa al acto de oración y homenaje a la Virgen de La Almudena. La Iglesia no quiere dar detalles sobre la cita para preservar la intimidad de las víctimas que asistan, aunque algunas voces apuntan que ha sido un encuentro organizado por el Arzobispado de Madrid, institución que ha invitado a personas que se han acogido a Repara, el plan de reparación puesto en marcha por la Archidiócesis en 2020. Más información.