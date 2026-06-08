La escalada de precios en Canarias eleva el coste de una vivienda media casi 20.000 euros en un año

Suma y sigue. El precio de la vivienda en Canarias volvió a subir en el primer trimestre del año a doble dígito en lo que parece ser una escalada sin fin. Un alza que tiene una traducción muy directa en el bolsillo de los ciudadanos. Tan directa que aquellos que adquirieron en el arranque de 2025 un piso de 90 metros, actualmente hubieran tenido que pagar hasta 20.000 euros más por él, ya que los precios se han encarecido un 10,7% en el Archipiélago en tan solo un año.

Y se trata de una cantidad que no es baladí. El precio medio del metro cuadrado en el inicio del año pasado se situaba en las Islas en 1.965 euros, lo que suponía que para comprar una vivienda de menos de 100 metros cuadrados habría que invertir algo más 176.000 euros. Si ya entonces la cifra podía parecer abultada, apenas doce meses de después, adquirir esa misma vivienda cuesta casi 195.000 euros. Y para la inmensa mayoría de las economías domésticas esos casi 20.000 euros suponen o bien muchísimos meses de ahorro o bastantes años más de pago para la hipoteca. De hecho, el dato apenas está 5.000 euros por debajo del salario medio de los canarios, con lo que, los compradores ahora tienen que dedicar casi un año más de sueldo íntegro para comprar una vivienda que tenga una superficie media.

La subida en Canarias se situó por debajo de la que se produjo a nivel nacional -que fue de casi un 13%- pero eso no quita para que el Archipiélago se haya convertido en una de las regiones donde más se está sufriendo la crisis habitacional. Algo que sufren, especialmente, aquellos que tienen una menor capacidad adquisitiva. Así ha quedado reflejado en el estudio Desajustes en el mercado de la vivienda en España, elaborado por la Fundación BBVA, que sitúa a Canarias entre los territorios donde la presión es más intensa, ya que en las Islas conviven de forma acentuada varios de los factores que el informe señala como principales causas de que se esté produciendo esta tormenta perfecta en el mercado de la vivienda. El informe identifica una combinación de situaciones que actúan al mismo tiempo: crecimiento de la población, falta de viviendas nuevas, fuerte actividad turística y una demanda que continúa aumentando a mayor velocidad que la oferta.

En los próximos años se crearán 145.000 nuevos hogares en Canarias

Canarias es una de las comunidades en las que se prevé que el ritmo de creación de hogares sea mayor en los próximos años. Nuevas familias que demandarán viviendas en las que poder instalarse. Tanto Las Palmas como Santa Cruz de Tenerife figuran entre las provincias españolas que más familias podrían incorporar hasta el final de la década. Entre 65.000 y 75.000 hogares hasta 2039, en el caso de la primera, y hasta 80.000 en la provincia tinerfeña. En toda Canarias, alrededor de 145.000 en poco más de un década a un ritmo de entre 9.500 10.500 hogares nuevos al año. Si la oferta residencial no aumenta de forma significativa, la tensión seguirá formando parte del paisaje económico canario.

Sin embargo, salvo que cambie mucho la situación, no parece que el ritmo en la construcción vaya a ser suficiente cómo para poner en el mercado el número de viviendas que se necesitarán. A lo que en Canarias se suma el incremento de la población, auspiciado casi exclusivamente por población migrante que se traslada al Archipiélago. Y ellos son, precisamente, uno de los colectivos señalados en el estudio como principales daminificados.

La brecha que existe en el conjunto del país entre la población extranjera y nacional respecto al esfuerzo financiero necesario para sufragar una vivienda es elevada. En Canarias, esa brecha supera los 40 puntos porcentuales, siendo una de las más altas del país.

Hogares con menos ingresos

Una dificultad para acceder a una vivienda que también se ensaña, especialmente, con los hogares con menos ingresos que en Canarias, según el estudio, deben destinar el 60% de sus ingresos a pagar la vivienda. Un porcentaje elevadísimo y de los más altos de España, que deja muy poco margen para otros gastos básicos como los suministros, la alimentación, la vestimenta o los gastos escolares, convirtiendo a la vivienda en un claro elemento de desigualdad.

Pero a diferencia de lo que han apuntado otro tipo de estudios, el informe de la Fundación BBVA, resta importancia al turismo respecto a su responsabilidad en las dificultades de acceso a la vivienda. Se ha señalado, por un lado, a las viviendas vacacionales como parte del problema por restar opciones al mercado tradicional, y por otro, a la propia actividad turística y sus salarios, generalmente bajos, como factores que agravan el problema en Canarias. También a la demanda de compradores extranjeros que tiran hacia arriba de los precios.

Sin embargo, el informe señala que el principal problema de la crisis habitacional es el choque entre la oferta y la demanda. Mientras crecía la población y los nuevos hogares no se han construido viviendas al mismo ritmo y, es cierto, que también se han sacado otras muchas del mercado tradicional por diversas razones. Una situación que ha dado como resultado un déficit acumulado que ha terminado por trasladarse a los precios.