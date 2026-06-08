Hacienda lo hace oficial: los canarios se pueden ahorrar parte de su hipoteca en la Declaración de la Renta Gracias a esta deducción autonómica

Los canarios que hayan comprado una vivienda en 2025 o en años anteriores pueden beneficiarse de una deducción autonómica exclusiva de Canarias que permite desgravar parte de la inversión realizada en su vivienda habitual en la Declaración de la Renta. Gracias a esta ventaja fiscal, los contribuyentes pueden reducir el importe a pagar a la Agencia Tributaria por las cantidades destinadas a la adquisición, construcción, rehabilitación o ampliación de su residencia principal.

Aunque muchos propietarios la asocian al pago de la hipoteca, la deducción abarca otros conceptos relacionados con la adquisición de la vivienda y puede convertirse en un importante ahorro fiscal para quienes cumplen los requisitos establecidos por la normativa autonómica.

Varias personas en el interior de una oficina de la Agencia Tributaria. / E.D.

El porcentaje aplicable depende del nivel de ingresos del contribuyente y de su edad, con un tratamiento más favorable para los menores de 40 años. Los interesados deben fijarse en la casilla 0926 del borrador de la renta para incluir el ahorro fiscal.

Cuánto permite ahorrar esta deducción

La normativa establece dos tramos de renta para acceder a la deducción. Los contribuyentes cuya suma de la base imponible general y del ahorro sea inferior a 26.035 euros pueden deducirse el 5% de las cantidades invertidas en su vivienda habitual.

Por otro lado, quienes tengan una base imponible igual o superior a 26.035 euros pero inferior a 46.455 euros podrán aplicar una deducción del 3,5%.

La ventaja fiscal aumenta para los menores de 40 años. En estos casos, los porcentajes se elevan hasta el 5,5% y el 4%, respectivamente. Sin embargo, aquellos contribuyentes cuya base imponible supere los 46.455 euros quedan excluidos de este beneficio fiscal. La base máxima sobre la que puede aplicarse la deducción asciende a 6.000 euros anuales por contribuyente.

Qué gastos permiten aplicar la deducción

La Agencia Tributaria considera deducibles las cantidades destinadas a amortizar el préstamo hipotecario, así como los intereses abonados al banco durante el ejercicio fiscal.

También pueden incluirse determinados seguros vinculados a la financiación de la vivienda. Es el caso de los seguros de vida o de incendios cuando su contratación fue una condición obligatoria impuesta por la entidad financiera para conceder la hipoteca.

Además, la deducción se extiende a las cantidades entregadas para la construcción de la vivienda habitual o a los pagos realizados directamente al promotor durante el proceso de ejecución de las obras.

Por el contrario, las reformas generales realizadas en la vivienda no forman parte de esta deducción específica. Para ese tipo de actuaciones existen otros incentivos fiscales autonómicos, especialmente aquellos vinculados a la eficiencia energética o a la adaptación de inmuebles para personas con discapacidad.

Requisitos para acceder al beneficio fiscal

La vivienda debe constituir la residencia habitual del contribuyente y mantenerse como tal durante un periodo continuado de al menos tres años, salvo determinadas excepciones previstas en la normativa.

Además, la deducción mantiene las condiciones que ya contemplaba la regulación estatal vigente antes del 1 de enero de 2013, fecha en la que desapareció con carácter general la deducción estatal por compra de vivienda para nuevas adquisiciones.

Así te puedes ahorrar este gasto / Luis Tejido/Efe

Otro aspecto importante es que la base de la deducción debe reducirse cuando el contribuyente haya recibido ayudas públicas exentas de IRPF destinadas a financiar parte de los gastos que generan el derecho a la deducción.

La deducción autonómica canaria puede aplicarse junto con la deducción estatal por inversión en vivienda habitual cuando el contribuyente conserve el derecho al régimen transitorio existente para compras anteriores a 2013.

La suma de esta deducción y otras deducciones autonómicas relacionadas con la rehabilitación energética, la restauración de inmuebles protegidos o la adaptación de viviendas para personas con discapacidad no puede superar el 15% de la cuota íntegra autonómica.