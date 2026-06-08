HiperDino participa en la cita histórica de la visita del papa León XIV a Canarias

La cadena de alimentación HiperDino se sumará este jueves 11 de junio y el viernes 12, a los diferentes actos que con motivo de la visita oficial que el papa León XIV realizará a Gran Canaria y a Tenerife. Así, la cadena de supermercados, además de ofrecer en sus tiendas con los precios más económicos del mercado, HiperDino 7 Palmas e HiperDino Triana, asi como en las de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, unos surtidos variados de productos y referencias para que los peregrinos y el público en general puedan disfrutar de los actos religiosos con acceso a diferentes productos de alimentación, también dispondrá una food truck en la zona que la Diócesis en la provincia de Las Palmas habilitará en el anexo del Estadio de Gran Canaria.

HiperDino ha querido con esta actuación sumarse al gran júbilo que supone la visita del papa a las Islas, “un acontecimiento histórico para el Archipiélago al que no podemos permanecer ajenos. Nuestra cadena de supermercados tiene muy presente siempre los diferentes acontecimientos y eventos de relevancia tanto culturales como de índole social que acontecen en las islas, adecuando nuestras tiendas a esas citas. Y ésta, que es histórica por la presencia del papa, no podía ser menos. “, ha apuntado el director de Marketing y Comunicación de HiperDino en Canarias y Baleares, Carlos García.

Así, HiperDino ha señalado García, también se sumará al gran acto que se celebrará en el Estadio, el jueves a partir de las 18:30 horas y al que se organizará en el Muelle de Santa Cruz de Tenerife el viernes 12, “y como empresa colaboradora con la Diócesis, hemos querido aportar nuestro grano de arena ofreciendo en ambos actos centrales, gratuitamente, a los peregrinos y al público en general, agua y un detalle, como recordatorio de esta gran cita histórica”.

La cadena de tiendas, con objeto de cooperar con las administraciones públicas en el perfecto transcurrir de ambas citas, ha remitido desde esta semana a sus clientes online una recomendación para facilitar el servicio de entrega a domicilio, en donde además sugiere que los pedidos online se realicen con antelación para así garantizar un servicio ágil y eficiente.

Desde HiperDino, García resalta la encomiable labor que ambas Diócesis, tanto la de Las Palmas como la Nivariense realizan en nuestras islas, especialmente con las personas más vulnerables “y en un día como éste, una empresa comprometida con las islas como la nuestra debe arrimar el hombro y volcarnos con ambas instituciones eclesiásticas que afrontan estos masivos eventos con mucha ilusión y devoción”, ha finalizado el director de Marketing y Comunicación de HiperDino.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

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A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.