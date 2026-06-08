HiperDino participa en la cita histórica de la visita del papa León XIV a Canarias

HiperDino se sumará este jueves 11 de junio y el viernes 12 a los actos organizados con motivo de la visita oficial que el Papa León XIV realizará a Gran Canaria y Tenerife, un acontecimiento histórico para el Archipiélago. La cadena de supermercados adaptará varios de sus establecimientos para atender las necesidades de peregrinos, asistentes y público en general durante ambas jornadas. En concreto, las tiendas HiperDino 7 Palmas e HiperDino Triana, en Gran Canaria, así como establecimientos ubicados en La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, contarán con un surtido variado de productos de alimentación y referencias pensadas para quienes participen en los actos religiosos.

Además, HiperDino instalará una food truck en la zona habilitada por la Diócesis en el anexo del Estadio de Gran Canaria, donde se celebrará uno de los actos centrales de la visita papal. El director de Marketing y Comunicación de HiperDino en Canarias y Baleares, Carlos García, destacó que la compañía ha querido formar parte de una cita de especial relevancia para las Islas. "Se trata de un acontecimiento histórico para el Archipiélago, al que no podíamos permanecer ajenos. En HiperDino estamos siempre atentos a los eventos culturales, sociales y de relevancia que tienen lugar en Canarias, adaptando nuestras tiendas y servicios a cada ocasión. Y esta visita del Papa, por su importancia histórica, no podía ser menos", señaló.

La compañía también estará presente en el acto previsto en el Estadio de Gran Canaria, el jueves a partir de las 18:30 horas, así como en el encuentro que tendrá lugar el viernes 12 en el Muelle de Santa Cruz de Tenerife. Como empresa colaboradora con la Diócesis, HiperDino ofrecerá gratuitamente agua y un detalle conmemorativo a peregrinos y asistentes.

"Queremos aportar nuestro grano de arena en ambos actos centrales, acompañando a los peregrinos y al público en general en una jornada que quedará en la memoria de Canarias", añadió García. Con el objetivo de colaborar con las administraciones públicas y facilitar el correcto desarrollo de ambas citas, HiperDino ha remitido esta semana una recomendación a sus clientes online para favorecer la organización del servicio de entrega a domicilio. En dicha comunicación, la compañía aconseja realizar los pedidos con antelación, con el fin de garantizar un servicio ágil y eficiente durante esos días.

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Carlos García subrayó, asimismo, la labor que desarrollan tanto la Diócesis de Canarias como la Diócesis Nivariense, especialmente en favor de las personas más vulnerables. "En una ocasión como esta, una empresa comprometida con las Islas como la nuestra debe arrimar el hombro y apoyar a ambas instituciones eclesiásticas, que afrontan estos eventos multitudinarios con enorme ilusión y devoción", concluyó.