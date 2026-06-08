Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DGT Gran CanariaVisita del papa a CanariasJuan GrandeUD Las PalmasAccidentes en CanariasJürgen KloppJubilación en EspañaEsperanza Gracia
instagramlinkedin

El INE lo hace oficial: la vivienda en Canarias se encarece un 10,7% en un año

Los precios continúan al alza en el archipiélago durante el primer trimestre de 2026, en un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda de segunda mano en toda España

Archivo - Edificio de viviendas en construcción

Archivo - Edificio de viviendas en construcción / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Aarón Cabrera Artiles

Comprar una vivienda en Canarias sigue siendo cada vez más caro. Los precios aumentaron un 10,7% interanual en el primer trimestre de 2026, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en un mercado que continúa marcado por la escasez de oferta y la elevada demanda residencial.

El mercado de la vivienda sigue en alza

Canarias registró una subida anual del 10,7% en el precio de la vivienda durante el primer trimestre de 2026. Aunque el incremento se sitúa por debajo de la media nacional, que alcanzó el 12,9%, confirma que el mercado inmobiliario del Archipiélago mantiene una tendencia alcista que dificulta el acceso a la compra para muchas familias.

Tasas anuales del IPV por comunidades y ciudades autónomas. Primer trimestre de 2026

Tasas anuales del IPV por comunidades y ciudades autónomas. Primer trimestre de 2026 / Instituto Nacional de Estadística

Los datos del INE muestran que todas las comunidades autónomas experimentaron aumentos de precios. Aragón y Murcia lideraron las subidas con un 15,6%, mientras que País Vasco registró el menor incremento, con un 10,3%.

La evolución de los precios no solo se aprecia en términos anuales. Entre enero y marzo de 2026, el precio de la vivienda aumentó un 3,5% respecto al trimestre anterior. Tanto la vivienda nueva como la usada registraron exactamente el mismo incremento trimestral, consolidando una tendencia que se mantiene desde hace varios ejercicios.

La vivienda de segunda mano tira del mercado

En España, la vivienda usada continúa siendo el principal motor del encarecimiento. El precio aumentó un 13,5% interanual durante el primer trimestre, cuatro décimas más que en el trimestre anterior. Por el contrario, la vivienda nueva moderó su crecimiento y registró una subida del 9,1%, 2,1 puntos menos que a finales de 2025.

Total vivienda, nueva y de segunda mano

Total vivienda, nueva y de segunda mano / Instituto Nacional de Estadística

Esta diferencia refleja la fuerte presión existente sobre el mercado de segunda mano, donde se concentra buena parte de la demanda ante la limitada construcción de nuevas promociones.

Un problema cada vez más visible en Canarias

El encarecimiento de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los residentes de Canarias. La falta de oferta disponible, la presión demográfica y el interés inversor continúan alimentando la subida de precios tanto en compra como en alquiler.

Noticias relacionadas y más

Los nuevos datos del INE confirman que el mercado inmobiliario canario sigue lejos de estabilizarse y que el acceso a una vivienda continúa siendo uno de los grandes desafíos para miles de familias en el archipiélago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Visita del papa a Canarias: el Gobierno suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife
  2. STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
  3. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre que cada vez más padres eligen en España
  4. Agenda de la visita del papa a Canarias: horarios definitivos, rutas y carreteras cortadas
  5. El testaferro de Zapatero planeó negocios inmobiliarios en Gran Canaria
  6. Guía completa de la visita del papa León XVI a Gran Canaria: horario y recorrido del 11 de junio
  7. Guanarteme, Bad Bunny y una crítica social: la 'Casita' del puertorriqueño aterriza en Las Palmas de Gran Canaria
  8. Pedro Sánchez se acuerda del muelle de Arguineguín seis años después de la crisis migratoria para visitarlo con el papa León XIV

El INE lo hace oficial: la vivienda en Canarias se encarece un 10,7% en un año

El INE lo hace oficial: la vivienda en Canarias se encarece un 10,7% en un año

La Aemet avisa de rachas muy fuertes y temperaturas de hasta 30 grados este lunes en Canarias

La Aemet avisa de rachas muy fuertes y temperaturas de hasta 30 grados este lunes en Canarias

El PP impulsa una ley para que la IA reduzca la burocracia en Canarias

El PP impulsa una ley para que la IA reduzca la burocracia en Canarias

Ángel Víctor Torres recibe al embajador de Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp

Ángel Víctor Torres recibe al embajador de Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp

Más de 200 de trabajadores aparcan las ambulancias para protestar por el bloqueo al nuevo convenio

Más de 200 de trabajadores aparcan las ambulancias para protestar por el bloqueo al nuevo convenio

La escalada de precios en Canarias eleva el coste de una vivienda media casi 20.000 euros en un año

La escalada de precios en Canarias eleva el coste de una vivienda media casi 20.000 euros en un año

Satse denuncia la falta de observatorios de agresiones sanitarias en Canarias y otras comunidades

Satse denuncia la falta de observatorios de agresiones sanitarias en Canarias y otras comunidades

Canarias acelera con el Estado la negociación sobre los aeropuertos tras un intenso fin de semana de contactos

Canarias acelera con el Estado la negociación sobre los aeropuertos tras un intenso fin de semana de contactos
Tracking Pixel Contents