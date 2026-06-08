El INE lo hace oficial: la vivienda en Canarias se encarece un 10,7% en un año
Los precios continúan al alza en el archipiélago durante el primer trimestre de 2026, en un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda de segunda mano en toda España
Comprar una vivienda en Canarias sigue siendo cada vez más caro. Los precios aumentaron un 10,7% interanual en el primer trimestre de 2026, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en un mercado que continúa marcado por la escasez de oferta y la elevada demanda residencial.
El mercado de la vivienda sigue en alza
Canarias registró una subida anual del 10,7% en el precio de la vivienda durante el primer trimestre de 2026. Aunque el incremento se sitúa por debajo de la media nacional, que alcanzó el 12,9%, confirma que el mercado inmobiliario del Archipiélago mantiene una tendencia alcista que dificulta el acceso a la compra para muchas familias.
Los datos del INE muestran que todas las comunidades autónomas experimentaron aumentos de precios. Aragón y Murcia lideraron las subidas con un 15,6%, mientras que País Vasco registró el menor incremento, con un 10,3%.
La evolución de los precios no solo se aprecia en términos anuales. Entre enero y marzo de 2026, el precio de la vivienda aumentó un 3,5% respecto al trimestre anterior. Tanto la vivienda nueva como la usada registraron exactamente el mismo incremento trimestral, consolidando una tendencia que se mantiene desde hace varios ejercicios.
La vivienda de segunda mano tira del mercado
En España, la vivienda usada continúa siendo el principal motor del encarecimiento. El precio aumentó un 13,5% interanual durante el primer trimestre, cuatro décimas más que en el trimestre anterior. Por el contrario, la vivienda nueva moderó su crecimiento y registró una subida del 9,1%, 2,1 puntos menos que a finales de 2025.
Esta diferencia refleja la fuerte presión existente sobre el mercado de segunda mano, donde se concentra buena parte de la demanda ante la limitada construcción de nuevas promociones.
Un problema cada vez más visible en Canarias
El encarecimiento de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los residentes de Canarias. La falta de oferta disponible, la presión demográfica y el interés inversor continúan alimentando la subida de precios tanto en compra como en alquiler.
Los nuevos datos del INE confirman que el mercado inmobiliario canario sigue lejos de estabilizarse y que el acceso a una vivienda continúa siendo uno de los grandes desafíos para miles de familias en el archipiélago.
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