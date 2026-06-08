Malas noticias para los jubilados canarios: la Seguridad Social bajará las cuantías de las pensiones mínimas de viudedad

Algunos jubilados se han llevado un duro golpe al comprobar que la Seguridad Social ha reducido la cuantía de su pensión mínima de viudedad en algunos casos. De estos ingresos dependen miles de personas, por lo que cualquier cambio en la prestación puede afectar directamente a su economía familiar.

En términos generales, la Seguridad Social revalorizó las pensiones en 2026 conforme a la subida del IPC. Además, aplicó incrementos extraordinarios en algunas prestaciones para reforzar la protección de los pensionistas con menores ingresos. Las principales subidas quedaron así:

Pensiones contributivas: subida del 2,7%, vinculada al IPC.

subida del 2,7%, vinculada al IPC. Pensiones de Clases Pasivas: incremento del 2,7%.

incremento del 2,7%. Pensiones no contributivas de jubilación e invalidez: subida del 11,4%, hasta los 8.803,20 euros anuales.

subida del 11,4%, hasta los 8.803,20 euros anuales. Ingreso Mínimo Vital (IMV): incremento del 11,4%.

incremento del 11,4%. Pensiones mínimas con cargas familiares: subida del 11,4%.

subida del 11,4%. Pensiones de viudedad con cargas familiares: incremento del 11,4%.

incremento del 11,4%. Resto de pensiones mínimas: subida general superior al 7%.

subida general superior al 7%. Pensiones del extinguido SOVI: incremento del 7,07%.

incremento del 7,07%. Pensión máxima: 47.034,40 euros anuales, 3.359,60 euros mensuales en 14 pagas.

47.034,40 euros anuales, 3.359,60 euros mensuales en 14 pagas. Pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo: 17.592,40 euros anuales, 1.256,60 euros mensuales.

17.592,40 euros anuales, 1.256,60 euros mensuales. Pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años sin cónyuge: 13.106,80 euros anuales, 936,20 euros mensuales.

Pese a esta revalorización, algunos pensionistas han visto el efecto contrario en su prestación. En estos casos, la bajada no se debe a una reducción general de las pensiones, sino a la posible pérdida del complemento a mínimos, una cantidad adicional que se abona para garantizar que el beneficiario alcance un nivel mínimo de ingresos.

Lucía Feijoo Viera

Este complemento se concede cuando el pensionista no supera los límites de renta establecidos cada año. En 2026, la Seguridad Social puede dejar de abonarlo si el beneficiario supera los 9.442 euros anuales de ingresos, sin contar únicamente la pensión, sino también otras rentas como alquileres, intereses bancarios, ganancias patrimoniales u otras prestaciones.

Además, la Seguridad Social recuerda que para mantener este complemento y cualquier ayuda extraordinaria es obligatorio comunicar cada año las rentas percibidas. Esta declaración permite comprobar si se siguen cumpliendo los requisitos y detectar posibles irregularidades. Si se ha cobrado una cantidad indebida, el organismo puede exigir la devolución del dinero.

El motivo por el que algunos pensionistas pueden perder parte de la pensión mínima

Aunque las pensiones mínimas continúan revalorizándose cada año, algunos jubilados pueden encontrarse con una reducción de la cuantía que reciben mensualmente. El complemento a mínimos actúa como un mecanismo de protección para los jubilados cuya prestación contributiva no alcanza las cuantías mínimas fijadas cada ejercicio. En esos casos, la Seguridad Social añade una cantidad adicional para elevar la pensión hasta el umbral establecido por la ley.

Así quedan las pensiones contributivas en 2026 / La Provincia / BOE

Sin embargo, esta ayuda no tiene carácter permanente ni consolidado, ya que está vinculada a la situación económica del beneficiario. La revisión periódica de los ingresos puede provocar que algunos pensionistas dejen de cumplir los requisitos exigidos para mantener el complemento. Cuando esto ocurre, la prestación vuelve a calcularse únicamente sobre la base reguladora y desaparece la cantidad adicional que venían percibiendo.

Por este motivo, la cuantía final de la pensión puede reducirse de un año para otro. No se trata de una bajada de las pensiones mínimas ni de una modificación de la normativa, sino de la aplicación de las reglas que regulan estas ayudas complementarias destinadas a garantizar unos ingresos mínimos a quienes acreditan una situación de mayor necesidad económica.