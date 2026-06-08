Miles de estudiantes esperan este momento: ya hay fecha para consultar las notas de la PAU 2026 en Canarias

Después de varios días de nervios, repasos de última hora y exámenes maratonianos, miles de estudiantes canarios afrontan ahora uno de los momentos más esperados del curso académico: conocer las calificaciones obtenidas en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Las notas determinarán no solo si los alumnos han superado la selectividad, sino también sus opciones de acceder a las carreras universitarias con mayor demanda. La publicación de los resultados marcará el inicio de una nueva etapa para quienes aspiran a comenzar sus estudios superiores el próximo curso.

¿Cuándo salen las notas de la PAU 2026?

Los estudiantes que realizaron la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 en Canarias podrán consultar sus calificaciones a partir de las 10.00 horas del viernes 12 de junio.

Desde ese momento, cada alumno podrá acceder a su expediente y comprobar tanto las notas obtenidas en cada examen como la calificación final resultante de la prueba.

¿Cómo consultar los resultados?

Las calificaciones estarán disponibles a través de las plataformas habilitadas por las dos universidades públicas canarias:

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Universidad de La Laguna

Para acceder será necesario identificarse mediante el usuario y contraseña facilitados durante el proceso de matrícula. Una vez dentro del portal correspondiente, los estudiantes podrán consultar y descargar sus resultados.

¿Qué nota hay que obtener para aprobar?

Superar la PAU no depende únicamente del resultado de los exámenes.

La normativa establece dos requisitos imprescindibles:

Obtener al menos un 4 sobre 10 en la fase general.

Conseguir una nota final igual o superior a 5 puntos, calculada mediante la ponderación del 60 % de la nota media de Bachillerato y el 40 % de la calificación de la fase general.

Si no se cumplen estas condiciones, el resultado será considerado "no apto".

¿Qué ocurre si un alumno suspende?

Los estudiantes que obtengan un resultado negativo en esta convocatoria deberán volver a presentarse en futuras pruebas si desean acceder a la universidad.

Además, las calificaciones obtenidas en las materias de esta convocatoria quedarán anuladas, salvo que el alumno ya hubiera superado la PAU en convocatorias anteriores.

Primer día de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU ) en catorce comunidades autónomas. En imagen, estudiantes en Santiago de Compostela. INICIO. COMIENZO. ANTIGUA SELECTIVIDAD. PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. ALUMNOS / Xoan Álvarez / FDV

Plazo para pedir revisión

Una vez publicadas las notas, los estudiantes dispondrán de tres días hábiles para solicitar una revisión de cualquiera de los exámenes si consideran que la calificación no se corresponde con el resultado esperado.

Durante este proceso, los ejercicios serán corregidos nuevamente por un profesor diferente al de la primera evaluación.

¿Cuándo se publicarán las notas definitivas?

Tras finalizar el periodo de reclamaciones y revisiones, las calificaciones definitivas estarán disponibles a partir de las 12.00 horas del 19 de junio.

Será entonces cuando los estudiantes conozcan la nota final con la que participarán en los procesos de preinscripción y admisión universitaria para el curso 2026-2027.

El siguiente paso: elegir carrera

Con las notas ya publicadas, comenzará la fase decisiva para miles de jóvenes: solicitar plaza en los distintos grados universitarios.

Carreras como Medicina, Enfermería, Psicología, Ingeniería Informática o los dobles grados suelen concentrar las notas de corte más elevadas, por lo que unas décimas pueden marcar la diferencia entre conseguir plaza en la opción deseada o tener que esperar a las listas de adjudicación.

Por ello, la publicación de las calificaciones de la PAU se ha convertido cada año en una de las fechas más importantes para los estudiantes canarios que aspiran a iniciar su etapa universitaria.