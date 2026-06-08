NIA convierte el desamor en una fiesta de salsa con ‘Romería Negra’

Hay discos que nacen para celebrar y otros que llegan para cerrar heridas. ‘Romería Negra’, el nuevo álbum de NIA, juega precisamente en ese territorio intermedio: el de la fiesta que se baila con lágrimas en los ojos. Desde hoy, el trabajo ya está disponible en todas las plataformas digitales y supone un punto de inflexión en la carrera de la artista canaria, que se adentra en un universo más íntimo, conceptual y emocional sin renunciar a la fuerza rítmica que la ha convertido en una de las voces más potentes de la salsa hecha en España.

Con este lanzamiento, NIA se aleja de los códigos más previsibles del género para construir un relato propio alrededor del adiós, la pérdida y la reconstrucción sentimental. ‘Romería Negra’ no es una romería luminosa ni una celebración folclórica al uso. Es una procesión sonora hacia dentro, una fiesta atravesada por la melancolía en la que el desamor no se esconde, sino que se canta, se baila y se transforma en identidad artística.

Una romería para sanar una ruptura

El título del álbum funciona como una declaración de intenciones. NIA juega con la dualidad de la palabra “negra” para construir un concepto con varias capas. Por un lado, el disco reivindica con orgullo su identidad, sus raíces y la herencia de la música afrocaribeña. Por otro, abraza una negritud emocional, más vinculada a la tristeza, la sombra y el duelo que acompaña a una ruptura.

Esa mezcla convierte el álbum en una celebración del desamor. No desde el victimismo ni desde la derrota, sino desde la fuerza de quien decide mirar de frente a lo que duele. En ‘Romería Negra’, la salsa no aparece solo como un vehículo festivo, sino como un lenguaje capaz de contar el despecho, la rabia, la nostalgia y la necesidad de seguir adelante. La artista demuestra así que el género puede sostener tanto el brillo de la pista de baile como la crudeza de una confesión personal.

El resultado es un trabajo que consolida a NIA como una de las grandes representantes actuales de la salsa española, pero también como una intérprete dispuesta a expandir sus límites. Su voz, reconocible por su potencia y magnetismo, encuentra aquí un espacio para mostrarse más vulnerable, sin perder carácter ni presencia escénica.

Dos nuevas canciones y una colaboración mexicana

Coincidiendo con el estreno del álbum, NIA presenta también dos piezas clave del proyecto: ‘Las Ganas de Odiarte’ y ‘Tienes Pendiente’. Ambas canciones refuerzan el tono emocional del disco y completan el imaginario de esta romería marcada por la herida amorosa y la necesidad de convertir el dolor en movimiento.

‘Tienes Pendiente’ llega, además, con una colaboración especialmente significativa: la de la cantante mexicana Ms. Ambar. La unión de ambas artistas abre una nueva puerta en el proyecto y refuerza el vínculo que NIA mantiene con México, un país que comienza a ocupar un lugar importante en su expansión internacional.

La conexión con el público mexicano no se queda solo en el plano discográfico. La artista se encuentra inmersa en una campaña de promoción internacional que tendrá uno de sus momentos más relevantes este mes de junio. El próximo 18 de junio de 2026, NIA actuará en la Sala Sonora de Ciudad de México, donde presentará en directo el repertorio de ‘Romería Negra’ en un concierto exclusivo que marca un paso importante en su proyección fuera de España.

Canarias, cultura negra y una apuesta visual cuidada

‘Romería Negra’ es también un manifiesto estético y cultural. La artista pone en el centro el orgullo por sus raíces canarias y la reivindicación de la cultura negra, dos elementos que atraviesan tanto el sonido como el imaginario visual del álbum. El proyecto no se limita a reunir canciones: propone una identidad, una narrativa y una manera de entender la música como espacio de memoria, emoción y pertenencia.

Ese cuidado por el concepto se traslada también al formato físico. El disco contará con una edición en vinilo pensada para quienes buscan vivir la música de una forma más tangible. En tiempos dominados por la escucha inmediata en plataformas, NIA apuesta por un objeto que refuerza el carácter especial del álbum y permite experimentar este viaje emocional con otra profundidad.

La publicación del vinilo encaja con la ambición del proyecto: hacer de ‘Romería Negra’ algo más que un lanzamiento digital. El álbum se presenta como una obra con cuerpo propio, construida desde el sonido, la imagen y la simbología.

Dos fechas clave: México y Madrid

Tras el estreno del disco, NIA ya mira a los escenarios. La primera cita confirmada será el 18 de junio de 2026 en la Sala Sonora de Ciudad de México, una fecha que simboliza el inicio de una nueva etapa internacional para la artista. Meses después, el 31 de octubre de 2026, llegará el turno de Madrid, con un concierto en La Sala del Movistar Arena.

Ambas actuaciones representan un salto significativo en su carrera y consolidan la dimensión escénica de ‘Romería Negra’. El álbum nace para ser escuchado, pero también para ser vivido en directo, con la intensidad de una música que convierte la tristeza en baile y la despedida en celebración.

Con ‘Romería Negra’, NIA firma uno de sus movimientos artísticos más ambiciosos hasta la fecha. Un disco de raíz, de duelo y de afirmación personal que confirma su lugar en la salsa actual y abre una nueva etapa en su camino: más internacional, más conceptual y más libre.

Fechas confirmadas

18 de junio de 2026: Sala Sonora, Ciudad de México.

31 de octubre de 2026: La Sala del Movistar Arena, Madrid.