De Canarias a Madrid para ver al Papa León XIV por partida doble

Aún faltaban varios días para que el avión papal aterrizara en Canarias, cuando una pequeña avanzadilla de isleños ya había salido al encuentro de León XIV en Madrid. Jóvenes procedentes de Tenerife y Gran Canaria, algunos residentes actualmente en la capital por estudios o trabajo y otros desplazados expresamente para la ocasión, decidieron vivir desde el primer momento la visita del Pontífice a España.

Entre vigilias, celebraciones multitudinarias, horas de espera bajo el sol de justifica como ocurrió en la eucaristía del Corpus Christi celebrada en la mañana de este domingo en Cibeles o encuentros compartidos con deceba de miles de peregrinos llegados de distintos lugares del mundo, estos canarios encontraron algo más que un acontecimiento religioso. Hablan de comunidad, de fe compartida, de unidad y de una experiencia difícil de explicar con palabras.

Mientras León XIV continúa su recorrido por España -mañana se trasladará a Barcelona- antes de desplazarse el jueves a Gran Canaria y el viernes a Tenerife, sus testimonios permiten asomarse a la dimensión más humana de una visita que moviliza a miles de personas.

Dos amigas tinerfeñas en Madrid

Cristina Scantlebury Fernández, de 25 años, nació en Santa Úrsula aunque se considera criada en La Orotava. Estudió Turismo y Negocios Internacionales y actualmente trabaja en Madrid para una empresa especializada en la organización de grupos internacionales.

Cristina, con camisa azul, y Suzane, junto a los voluntarios de la organización Humberto y Bernabé. / El Día

Su presencia en los actos papales tuvo mucho de oportunidad y de reencuentro. «Ha sido la mejor manera de reconectar con la religión», explica. Residente en Madrid, decidió acudir junto a integrantes de la Fundación Lázaro, una experiencia que, asegura, superó todas sus expectativas.

La joven reconoce que no podrá acompañar al Papa durante su estancia en Tenerife por motivos laborales, pero se marcha con la satisfacción de haber vivido unos días que recuerda con especial cariño. «Lo he vivido con muchísima ilusión. Ha superado completamente mis expectativas y estoy muy feliz de haber podido compartirlo con la gente que quiero».

Junto a ella estuvo Suzanne Fariña, de 30 años, nacida en Santa Cruz de Tenerife e hija de madre camerunesa y padre canario, una historia familiar marcada por la experiencia misionera que llevó a sus padres a conocerse en África.

Actualmente desarrolla su carrera artística en Madrid, donde estudia interpretación desde octubre de 2024. Tampoco podrá desplazarse a Canarias para la visita papal debido a sus compromisos académicos, pero asegura que estos días han dejado una profunda huella.

Una fe sencilla y cercana

Suzanne destaca especialmente dos mensajes escuchados durante los actos presididos por León XIV.

El primero, la importancia de la coherencia entre la fe y el trato a los demás. «No sirve de nada arrodillarse ante Dios si a la persona que tienes al lado la tratas de mala manera».

El segundo, la invitación a vivir una espiritualidad sencilla y auténtica. «No hay que demostrarle nada a nadie. La fe está en tu diálogo con Dios y en la forma en que tratas al prójimo».

Para la joven actriz, esos mensajes resumen valores universales como la fraternidad, la igualdad, la paz y la construcción de una sociedad mejor.

Laura: el descubrimiento de una Iglesia viva

Entre los canarios desplazados a Madrid también se encuentra Laura, una joven de 21 años nacida en Las Palmas de Gran Canaria y residente actualmente en La Laguna, donde cursa el grado de Estudios Francófonos en la Universidad de La Laguna. Nunca había participado en una Jornada Mundial de la Juventud ni en un Jubileo. Tampoco había tenido ocasión de encontrarse tan cerca del Papa.

La pareja formada por Sergio y Laura, en uno de los actos con el Papa León XIV en Madrid. / El Día

Por eso vivió la experiencia con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. «Me ha parecido increíble el recogimiento, la acogida y la ilusión de tantos jóvenes».

La estudiante reconoce que uno de los aspectos que más le impresionó fue comprobar la dimensión real de una comunidad creyente que muchas veces permanece invisible. «He podido ver que somos muchísimos más de lo que creemos. Todos somos hermanos y la Iglesia es nuestra casa».

Laura sí podrá reencontrarse con León XIV dentro de unos días en Tenerife, una posibilidad que vive con especial emoción.

Sergio y la experiencia de la comunión

Junto a Laura participó también su pareja, Sergio Benítez, profesor de Religión en varios institutos de Tenerife y residente en el barrio lagunero de San Matías.

Vinculado a distintos grupos e iniciativas eclesiales, especialmente al movimiento Effetá, considera que encuentros como este permiten experimentar algo esencial para la vida de la Iglesia: la comunión.

«Es una experiencia de gozo porque nos permite reunirnos y orar junto al Señor en presencia del Santo Padre».

Sergio ya había participado anteriormente en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023, pero reconoce que este viaje le ha permitido descubrir una continuidad que va más allá de la personalidad de cada pontífice.

El mismo Pedro

Durante las celebraciones madrileñas recordó sus experiencias con Francisco y las comparó con las vividas ahora junto a León XIV. «He visto a dos personas distintas, con estilos diferentes, pero en los dos veo al mismo Pedro»; en referencia al apóstol.

Para él, la figura del Papa representa esa continuidad histórica que une a los cristianos de hoy con los primeros discípulos. «Sigue confirmándonos en la fe y ayudándonos a vivir nuestra vocación de anunciar a Jesucristo».

El joven profesor regresó a Tenerife convencido de que estos encuentros ayudan a reforzar la unidad en un tiempo marcado por la división y la polarización social.

Esperando al Papa en casa

Mientras Madrid comienza a despedirse de León XIV, la emoción se traslada ahora a Canarias. Muchos de los jóvenes que han participado en esta avanzadilla volverán a encontrarse con el Pontífice dentro de unos días.

Algunos lo harán por primera vez en las Islas. Otros, como Pablo Díaz -otro de los tinerfeños presentes en Madrid-, sonríen al reconocer que han querido aprovechar la oportunidad para verlo dos veces.

Pablo Díaz, peregrino en Madrid, anfitrión en Tenerife. / El Día

Porque si algo comparten todos estos testimonios es la sensación de haber participado en algo que trasciende el acontecimiento mediático. Hablan de una experiencia de fe, pero también de encuentro, amistad y esperanza.

Una experiencia que comenzó en Madrid y que ahora se prepara para continuar en Gran Canaria y Tenerife, donde miles de canarios esperan ya la llegada del primer Papa que visitará el Archipiélago en pleno siglo XXI, demostración de que la fe vive una particular primavera entre la juventud.