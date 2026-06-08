Robert Prevost refuerza el mensaje de fraternidad universal

León XIV pisa Gran Canaria en tres días. El papa norteamericano llega a nuestras Islas después de mostrar, a uno y otro lado del Atlántico, su liderazgo universal en una España que conserva con vitalidad sus raíces cristianas. El recorrido por Madrid y Barcelona, aunque en las multitudes pueden ser similares, o al menos, semejantes, serán diferentes en contenido a su estancia en Canarias. Prevost lo ha dicho al referirse a las tres etapas de su viaje apostólico. Uno de los hitos de la visita se plasmó ayer en la multitudinaria celebración de la misa del Corpus Christi en Cibeles . Robert Prevost, entre 150 cardenales y centenares de obispos concelebrantes, en una homilía de poco más de diez minutos ha reforzado su mensaje que reivindica la dignidad de las personas y la fraternidad universal. El obispo de Roma sigue la línea de Francisco y cumple, como el argentino, la petición que el cardenal brasileño Claudio Hummes realizó a su predecesor: «No te olvides de los pobres». En un domingo consagrado al cuerpo de Cristo y a Caritas ha vuelto a mirar a los vulnerables. La custodia del Corpus, con la que los obispos de las Islas procesionaron ayer por la tarde, es más que algo folclórico o turístico sobre las alfombras de sal y flores. Según Prevost, hay que sacar la custodia que representa a Jesucristo resucitado y «sacándonos» también a nosotros mismos del egoísmo, de la indiferencia, de una fe cómoda y privada, para cambiar la mirada y hacernos constructores de un mundo nuevo. La religiosidad popular que desde hace siglos toma las calles de las Islas, con tradiciones y devociones, con el ejemplo de este día del Corpus, debe ser una escuela de fe que enseñe a rendir culto a Dios pero no a olvidarse del hermano, del prójimo, del vulnerable. El compromiso con esa escuela no solo se hace visible en la labor de Caritas con el migrante, que el papa conocerá en Arguineguín y en Las Raíces, también con toxicómanos, parados y personas sin hogar. Los seguidores del sucesor de Pedro en esta Iglesia de Canarias, además de sacar las custodias, están presentes en los desafíos de la sociedad. No se olvidan de los pobres. Dos papas lo han agradecido ya al acogedor pueblo canario.