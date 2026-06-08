Sanidad activa la alerta por radiación ultravioleta extrema en Canarias: estas son las zonas con más riesgo

Canarias vuelve a situarse entre las regiones con mayor riesgo por radiación ultravioleta de toda España. La Consejería de Sanidad ha actualizado este lunes la situación del Archipiélago y alerta de que los niveles de radiación UV se mantendrán entre muy altos y extremadamente altos durante los próximos días.

Ante esta situación, Salud Pública insiste en la necesidad de extremar las medidas de protección solar, incluso durante jornadas nubladas, ya que los efectos de la radiación se acumulan con el tiempo y pueden provocar importantes problemas de salud.

Canarias, en nivel extremo

Según la actualización realizada por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), prácticamente todo el Archipiélago se encuentra en situación de riesgo extremo por radiación ultravioleta.

La única excepción se localiza en varios municipios de Tenerife, donde el nivel previsto es "muy alto". Entre ellos figuran Garachico, Los Realejos, La Orotava, Puerto de la Cruz, Tacoronte, Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Güímar o Arico, entre otros.

Los datos utilizados proceden de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y forman parte del Plan de Actuaciones Preventivas frente a la Radiación Ultravioleta en la Salud que coordina el Gobierno de Canarias.

Radiación ultravioleta / LP/DLP

El riesgo existe durante todo el año

Desde Salud Pública recuerdan que la protección frente al sol no debe limitarse al verano. Canarias registra algunos de los índices de radiación ultravioleta más elevados de España durante todo el año, por lo que las medidas preventivas deben mantenerse también en invierno o en jornadas con nubosidad.

Los especialistas advierten además de que la sensación térmica puede resultar engañosa cuando existe viento o nubes, ya que la radiación solar continúa atravesando la atmósfera y afectando a la piel.

Los riesgos para la salud

La sobreexposición a la radiación UV puede provocar quemaduras solares, daños en el ADN de las células, reacciones alérgicas, debilitamiento del sistema inmunitario y diferentes tipos de cáncer de piel, incluido el melanoma.

También aumenta el riesgo de desarrollar problemas oculares como conjuntivitis o cataratas cuando no se utilizan sistemas adecuados de protección visual.

Los expertos recuerdan que los daños producidos por el sol son acumulativos y que las quemaduras sufridas durante la infancia pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de piel décadas después.

Recomendaciones para protegerse

Ante los actuales niveles de riesgo, la Dirección General de Salud Pública recomienda:

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Permanecer en zonas de sombra siempre que sea posible.

Utilizar protector solar con factor SPF 50 o superior.

Llevar sombrero de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas.

Usar gafas de sol homologadas con protección frente a rayos UVA y UVB.

Mantener una especial protección en menores de edad.

Noticias relacionadas

Sanidad recuerda que la radiación ultravioleta afecta a toda la población, aunque el riesgo aumenta en personas con piel clara, antecedentes familiares de cáncer de piel, mayores de 50 años o personas que permanecen largas horas al aire libre por motivos laborales o de ocio.