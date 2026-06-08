Sanidad espera conocer el impacto de la medida 'Stop Funciona' en Canarias la próxima semana

Los médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) se han sumado desde este lunes a la iniciativa Stop Funciona en cinco hospitales del Archipiélago, una medida que contempla la suspensión de todas las actividades asistenciales voluntarias que desempeñan fuera de su jornada laboral ordinaria. Tal y como aseguran desde el Sindicato Médico Canario (CESM Canarias), la acción responde a la falta de avances en las negociaciones destinadas a mejorar las condiciones del colectivo. Según indicó la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, la previsión es poder conocer el impacto de esta decisión la próxima semana.

Hay que recordar que los profesionales que se han adherido a esta propuesta desempeñan sus funciones en el Hospital Universitario de Canarias, Nuestra Señora de la Candelaria, el Insular- Materno Infantil, el Doctor Negrín y el Doctor José Molina Orosa. "Llevamos tiempo negociando con el sindicato médico, no solo a nivel estatal, que es competencia del Ministerio, que ha abierto un Estatuto Marco sin el acuerdo de todas las partes. En el Archipiélago, hemos incrementado la plantilla un 20%, tenemos 9.000 plazas más en el sistema sanitario en esta legislatura y la jornada de 35 horas", manifestó Monzón, durante la presentación del nuevo Hospital de Día de Oncología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Quinto grado de la carrera profesional

Asimismo, la titular de la sanidad canaria recordó que, desde el pasado enero, en las Islas se puso en marcha el quinto grado de la carrera profesional y que el proceso de estabilización ha ido avanzando de forma notable. "Ya hay cerca de 9.000 plazas estabilizadas. Estamos en el camino para finalizar lo antes posible", apuntó.

A su juicio, su departamento está haciendo un gran esfuerzo para negociar con el colectivo. "El conflicto compete, sobre todo, al Ministerio, que tiene las competencias para establecer el Estatuto Marco, pero nosotros estamos pagando las consecuencias de una mala negociación desde Madrid. Desde aquí, instamos a la ministra de Sanidad —Mónica García— a mantener un diálogo más fluido, que vaya acompañado de un presupuesto más amplio", aseveró la consejera.

La decisión adoptada por los médicos coincide este lunes con el inicio de una huelga por parte de los trabajadores del transporte sanitario tanto público como privado de las Islas, donde más 2.500 profesionales están llamados a participar. El paro se repetirá a jornada completa el próximo 19 de junio y, a partir de entonces, todos los viernes de cada semana. "La huelga de este sector es contra la patronal, ya que no han llegado a un acuerdo sobre las condiciones de su nuevo convenio. Ya hemos mantenido reuniones con ambas partes y nosotros no podemos hacer nada más, aunque suframos las consecuencias", concluyó.