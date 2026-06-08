El verano está aquí, y está esperándote en Canarias

No hace falta buscar más lejos. El verano no está en otro continente ni en un destino que aún no conoces: está aquí, en tus propias islas, en la luz que no necesita filtros, en el agua que siempre tiene la temperatura exacta para refrescarte y en esa calma que uno solo encuentra cuando de verdad desconecta.

Barceló Hotel Group lo sabe, y por eso presenta su campaña de verano bajo el concepto que mejor lo define: «El verano está aquí». Una invitación directa a parar, respirar y disfrutar en los mejores hoteles del archipiélago.

Barceló Hotel Group presenta su campaña de verano: «El verano está aquí». / Barceló

«El verano no lo marca el calendario. Lo marca el momento en que llegas, dejas el equipaje y te das cuenta de que el único plan es no tener ninguno.»

Cuatro islas, un solo verano

La cadena cuenta con establecimientos en los cuatro grandes destinos del archipiélago: la variedad de paisajes y la gastronomía de Gran Canaria, la energía del Atlántico y los contrastes naturales de Tenerife, el turismo activo de Lanzarote —donde correr entre volcanes o practicar deportes acuáticos en paisajes únicos es parte de la propuesta—, y las playas más largas y limpias de Europa en Fuerteventura. Cada isla tiene su propio carácter, y Barceló tiene un hotel diseñado para cada uno.

La cadena cuenta con establecimientos en los cuatro grandes destinos del archipiélago. / Barceló

La propuesta de la cadena hotelera combina descanso y experiencias locales: desde tratamientos exclusivos de spa hasta cenas gourmet con productos de cercanía, pasando por excursiones a parajes naturales protegidos o tardes sin agenda frente al mar. Todo pensado para que desconectes del reloj y conectes contigo mismo. Y ahora puedes disfrutar de todo ello reservando con un 30% de descuento gracias a su campaña para promocionar el turismo local.

Para cada viajero, el hotel que merece

Tanto si viajas en familia con niños que necesitan espacio y diversión, como si buscas una escapada de pareja, unos días con amigos o simplemente tiempo para ti, la cadena tiene la opción adecuada. Grandes piscinas, animación pensada para todos los ritmos, espacios para el deporte y rincones donde, sencillamente, estar.

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Porque el verano no se mide en kilómetros recorridos ni en monumentos visitados. Se mide en momentos que, cuando pasan, ya sabes que los vas a recordar.

«Relájate, recarga, ríe, explora. Porque el verano no se mide en días… se vive en momentos.»