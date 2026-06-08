El viaje del Papa León XIV a España: la excusa para conocer en Fundación Lázaro a Iván, el amigo de Anthony Hopkins

Hay viajes que comienzan mucho antes de comprar un billet. A veces empiezan con una pregunta aparentemente sencilla. En este caso fue una búsqueda de alojamiento para vivir la visita del Papa León XIV a Madrid y no 'morir' económicamente en el intento. Una necesidad práctica que terminó abriendo la puerta a una realidad desconocida para muchos y a una de esas historias humanas que justifican por sí solas cualquier desplazamiento.

La puerta conducía a la Fundación Läzaro, una comunidad situada en el barrio madrileño de Chamartín, donde personas que han vivido en la calle comparten hogar con jóvenes profesionales y familias. Un lugar donde la palabra convivencia no es un concepto teórico, sino una práctica diaria.

La visita papal ofreció a la fundación una oportunidad singular: mostrar su labor al exterior. Decenas de personas llegaron desde distintos puntos de España. Algunos encontraron allí un lugar donde dormir. Otros descubrieron una forma distinta de entender la ayuda social.

Una idea nacida de una intuición

La historia de la Fundación Läzaro comienza en Francia, en 2006. Damián, uno de los responsables del proyecto en España desde enero del año pasado, suele resumirlo recurriendo a una anécdota fundacional.

Durante un retiro espiritual, un joven llamado Étienne Villemain tomó un papel al azar. Aparecieron dos referencias que le marcarían para siempre: Santa Teresa de Calcuta y una frase que decía: “No estamos llamados al éxito, sino a ser fieles”. Aquella experiencia sembró una inquietud que terminaría transformándose en una iniciativa internacional.

Junto a Magda de Vulpillières y otros amigos decidió compartir vivienda con personas procedentes de albergues y situaciones de exclusión. No querían crear un centro asistencial. Tampoco una estructura basada únicamente en la ayuda material. Su propuesta era más sencilla y, al mismo tiempo, más exigente: compartir la vida.

De esa intuición nació una convicción que sigue definiendo a la Fundación Lázaro dos décadas después. Una persona sin hogar necesita un techo, pero también necesita amigos, relaciones, vínculos y oportunidades para reconstruir una vida normalizada. Por eso la fundación se presenta como un espacio de encuentro, amistad y reconstrucción.

En Madrid, el proyecto encontró acomodo en un antiguo edificio religioso de Chamartín. Allí conviven hombres y mujeres que llegan desde trayectorias muy distintas. Algunos han pasado años en la calle. Otros tienen empleo, carrera profesional y una vida aparentemente estable. Todos comparten responsabilidades, tareas domésticas, gastos y experiencias cotidianas.

“No vivimos juntos para ayudarnos; vivimos juntos para compartir la vida”, repite Damián.

El invitado inesperado

Fue precisamente en ese ambiente donde apareció la historia de Iván, una historia que viene al encuentro.

Mientras la conversación giraba alrededor de la visita del Papa, alguien mencionó de manera casual que uno de los asistentes había trabajado durante años componiendo música para televisión y grandes eventos culturales.

La afirmación podría haber pasado desapercibida si no fuera porque aquel hombre discreto y apariencia sencilla, escondía detrás una trayectoria extraordinaria.

Durante los años noventa, Iván participó en la creación musical de diversos programas y ceremonias televisivas. Entre ellas figuraban las galas del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, cuando las retransmisiones de Canal Plus marcaban una época en la televisión española.

Su trabajo consistía en algo aparentemente menor: acompañar con música la subida al escenario de los premiados.

Cada intervención apenas duraba unos segundos.

Lo habitual habría sido reutilizar una misma melodía para todos. Sin embargo, Iván decidió abordar aquella responsabilidad como si estuviera componiendo una banda sonora completa. Estudiaba a cada galardonado. Analizaba su personalidad, su trayectoria y su carácter artístico. Después escribía una pieza específica para cada uno de ellos.

Desde el patio de butacas observaba cómo actores, directores y productores descendían las escaleras mientras sonaban aquellas composiciones efímeras que, en muchos casos, apenas duraban quince segundos.

Anthony Hopkins se dio cuenta

Tras una de las galas, alguien se acercó para comunicarle que varias personas querían hablar con él. Entre ellas estaba Anthony Hopkins.

Iván pensó inmediatamente que existía algún problema. La realidad resultó muy distinta. Hopkins había estado escuchando atentamente toda la ceremonia. Y había descubierto un detalle que casi nadie había percibido.

Cada premiado había tenido una música diferente.

El actor británico, apasionado también por la composición musical, quiso felicitar personalmente al responsable de aquel trabajo. Le confesó que había seguido las entradas con atención y que incluso había esperado con curiosidad escuchar cuál sería la pieza creada para acompañar la suya.

Para Iván, aquel reconocimiento tuvo un valor difícil de describir. No procedía únicamente de una figura admirada en todo el mundo. Procedía de alguien que había comprendido exactamente el sentido de lo que estaba haciendo.

La conversación se prolongó durante un buen rato. Hablaron de música, de creación y de sensibilidad artística. Y aquel encuentro quedó grabado para siempre en su memoria.

Pero, curiosamente, no es la razón principal por la que hoy cuenta su historia.

Nacer dos veces

Con el paso de las horas apareció una dimensión mucho más profunda. Iván suele decir que ha nacido dos veces. La primera fue la biológica, como la de cualquier ser humano.

La segunda llegó después de atravesar experiencias límite que transformaron radicalmente su forma de entender la existencia. Por eso escucha con especial atención proyectos como la Fundación Lázaro, donde las personas encuentran una segunda oportunidad para reconstruirse desde la amistad y la convivencia.

Quizá sea esa la razón por la que su historia encaja tan bien con la de la comunidad de Chamartín.

Porque tanto en la vida de Iván como en la filosofía de Läzaro aparece una misma idea: nadie se salva solo.

Las personas necesitan encuentros que cambien su rumbo. Necesitan alguien que les mire de verdad. Necesitan sentirse reconocidas.

Un actor de Hollywood que descubre una música compuesta para él. Un joven profesional que comparte mesa con alguien que ha vivido años en la calle. Un visitante que llega buscando una cama para dormir durante la visita del Papa y termina encontrando una comunidad.

Al final, todas las historias que nacieron alrededor de aquel viaje papal parecían conducir al mismo lugar.

Lejos de los focos, de las estadísticas y de los grandes discursos, la transformación humana sigue ocurriendo de una manera sorprendentemente sencilla: cuando dos personas se encuentran y deciden compartir un trozo de vida.

Eso es lo que sucede cada día en la Fundación Lázaro.

Y también lo que explica que Iván, después de haber compartido conversación con Anthony Hopkins y de haber trabajado entre algunas de las mayores figuras del cine internacional, recuerde con la misma emoción una mesa compartida, una conversación sincera o una amistad nacida cuando menos lo esperaba.

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Porque hay encuentros que duran apenas unos minutos. Otra cosa son los encuentros de Fundación Lázaro: nadie sale igual, sentencian tanto Damián como Iván.