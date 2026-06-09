Alberto Dugarte llena un cine con 400 personas en Madrid y convierte el maquillaje en un show de más de cuatro horas

En un plazo de 23 días se organizó en Madrid un evento que, según la información difundida por la organización, se sitúa entre las mayores citas vinculadas al maquillaje celebradas en España por duración y asistencia. El maquillador Alberto Dugarte reunió a 400 personas en una sala de Cinesa Príncipe Pío durante un espectáculo de más de cuatro horas.

El formato se planteó como una propuesta distinta a una masterclass convencional. El espectáculo combinó un recorrido por la trayectoria del artista con elementos escénicos y actuaciones, con un enfoque orientado a la experiencia del público.

Alberto Dugarte, del inicio desde cero a un escenario con público entregado

Durante el evento, Dugarte narró episodios de su vida desde su infancia en Venezuela —con raíces familiares gallegas y canario-venezolanas— hasta su consolidación profesional en España. En su intervención, abordó también etapas de dificultad personal y económica, incluyendo períodos en los que, según relató, tuvo que empezar de cero en distintas ciudades, dormir en el suelo y atravesar situaciones de escasez.

El show contó con actuaciones musicales de Nalaya, Amor Romeira y María Gabriela Silva, conocida como la Reina Ranchera. También participaron el Mago Horus y el mentalista Iván Mora, además de intervenciones de Jam Personal Trainer, el Dr. Manuel Tarrazo, Jimena Nails, Jesús Serrano y Ángel, de Fama Agency.

La producción musical del espectáculo estuvo liderada por Ezio Dugarte, señalado por la organización como una pieza clave en el desarrollo del evento.

Uno de los momentos destacados fue el homenaje a Venezuela, país natal del maquillador, con el público en pie y un mensaje de apoyo a su país de origen. El cierre llegó con los asistentes coreando el lema “MAKE IT REAL”, asociado a la trayectoria del artista.

Tras este evento en Madrid, la organización dejó abierta la posibilidad de futuras propuestas en formato similar.