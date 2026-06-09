El aviso de la diócesis ante los rumores sobre la visita del papa León XIV a Gran Canaria

La cuenta atrás para la visita del papa León XIV a Gran Canaria entra en su recta final y la diócesis de Canarias ha querido zanjar una de las dudas que más inquietud había generado entre los fieles. La misa que presidirá el Santo Padre en el Estadio de Gran Canaria no ha cambiado de horario y comenzará, tal y como estaba previsto, a las 18:30 horas del próximo 11 de junio.

La aclaración llega después de que en las últimas horas circularan informaciones que apuntaban a una supuesta modificación de la hora de inicio de la celebración. Ante la repercusión de esos rumores, la organización ha emitido un mensaje de tranquilidad dirigido a las miles de personas que participarán en uno de los acontecimientos religiosos más relevantes que ha vivido Canarias en los últimos años.

La diócesis insiste en que la programación prevista se mantiene sin cambios y pide a la población que consulte únicamente los canales oficiales para informarse sobre cualquier novedad relacionada con la visita papal.

La previsión es que el evento reúna a miles de fieles procedentes de distintos puntos del Archipiélago y también de otras regiones, por lo que la organización quiere evitar desplazamientos innecesarios o confusiones de última hora.

Así avanzan los preparativos en el Estadio de Gran Canaria

Mientras aumenta la expectación por la llegada de León XIV, los trabajos de acondicionamiento del estadio continúan a buen ritmo.

Durante estos días se está completando la instalación del altar y la carpa principal, así como el montaje de las pantallas gigantes, los sistemas de sonido y las áreas destinadas a medios de comunicación. También se ultiman los espacios de acogida y animación previstos para recibir a los asistentes antes de la celebración.

Desde la organización destacan que todas las actuaciones avanzan conforme al calendario establecido gracias a la coordinación entre instituciones, empresas y equipos técnicos implicados en el dispositivo.

El requisito imprescindible para entrar el día de la misa

Más allá de la confirmación del horario, la diócesis ha querido recordar un detalle fundamental para quienes ya tienen previsto acudir al evento.

Además de disponer de la entrada correspondiente, será obligatorio retirar previamente la pulsera acreditativa, que será el elemento que permitirá acceder al recinto el día de la celebración. La organización recomienda completar este trámite con antelación para agilizar la entrada y evitar incidencias en los accesos.

La jornada incluirá además actividades de acogida y animación en el entorno del estadio, en una cita que aspira a convertirse en un momento histórico para la Iglesia en Canarias.

Canarias se prepara para una jornada histórica

Con el horario ya confirmado y los preparativos entrando en su fase decisiva, la atención se centra ahora en la llegada del papa León XIV y en una celebración que marcará un antes y un después para miles de fieles canarios.

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La organización mantiene el llamamiento a seguir exclusivamente la información oficial y recuerda que todos los dispositivos previstos avanzan según lo planificado para garantizar el normal desarrollo de la jornada.