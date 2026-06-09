Los cristianos abajo firmantes, mujeres y hombres de Canarias, queremos pronunciarnos ante la venida del papa León XIV. Consideramos la importancia histórica y espiritual de recibir al Sumo Pontífice en el archipiélago, expresando el sentir, los valores, la hospitalidad y la fe de la comunidad canaria en este momento tan señalado.

Como seguidores de Jesús de Nazaret, vivimos con profunda satisfacción las enseñanzas de Su Santidad, donde la vocación de servicio a los más necesitados, la acogida de los inmigrantes como pilar de solidaridad, humanidad y compromiso en la tierra canaria, la apuesta decidida por la paz en el mundo y la Inteligencia Artificial al servicio de la humanidad, la Alianza Educativa para la era digital, una ecología de la comunicación, el principio de la justicia social y el destino universal de los bienes cobran todo su sentido, tal como destaca en su última encíclica Magnífica Humanitas.

Saludamos con profundo respeto y alegría la visita del Pontífice a las islas. Consideramos desde el primer instante que el Papa León XIV trae a Canarias un mensaje crucial: la defensa activa de los derechos humanos.

Los abajo firmantes apostamos por una Canarias acogedora, solidaria y abierta a la fraternidad universal al servicio de los pueblos y, de forma muy especial, al de los pueblos oprimidos del mundo, denunciando el genocidio del pueblo palestino y defendiendo el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Resaltamos los valores de la esperanza y de la construcción de la paz frente a los grises nubarrones del egoísmo, de la ley del más fuerte, de la guerra y de las invasiones, además de la pretensión de ser los primeros, cuando los cristianos estamos llamados a ser servidores de la humanidad.

Y queremos terminar con las palabras del papa León XIV en el capítulo quinto, apartado 202:

"Reaparece la tentación de construir la identidad colectiva contra un enemigo, alimentando narrativas en las que cada uno se presenta como víctima legitimada para la revancha, la simplificación en esquema 'yo primero',amigo-enemigo,'nosotros-ustedes',facilitadecisiones a menudo irresponsables que minan la confianza recíproca entre las naciones. Así, la fuerza del derecho internacional es sustituida por el supuesto 'derecho del más fuerte' con consecuencias devastadoras para la cultura política y la convivencia."

Los abajo firmantes expresan su respaldo al presente manifiesto y lo suscriben en señal de compromiso con los valores aquí recogidos:

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