Canarias acusa al Estado de usar los presupuestos de 2027 como cortina de humo para "desviar la atención"

La sesión de control al Gobierno de este martes en el Parlamento incluyó una doble advertencia política desde Canarias hacia Moncloa. Por un lado, el Ejecutivo autonómico no concede credibilidad plena al anuncio de los Presupuestos del Estado para 2027 mientras no exista una negociación real y unas cuentas registradas en el Congreso. Por otro, el Archipiélago se prepara para una batalla de mayor alcance: blindar el REF, consolidar el Fondo de Desarrollo de Canarias -Fdcan- y evitar que la reforma de la financiación autonómica se traduzca en una pérdida de recursos.

En este marco, el anuncio del Gobierno de España sobre la tramitación de los presupuestos estatales cosechó la incredulidad, el recelo y una advertencia política de fondo del presidente Fernando Clavijo: el Archipiélago no dará por buenas nuevas promesas si no llegan acompañadas de negociación, cuentas registradas y garantías para las Islas.

Desviar la atención

Clavijo interpretó el anuncio del vicepresidente y ministro de Hacienda, Arcadi España, como un nuevo intento de “desviar la atención” en un momento marcado por la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez y por la ausencia prolongada de nuevas cuentas estatales.

“Esto suena a ahora sí; ahora sí que sí; ahora sí que sí, que sí... y después nada”, resumió Clavijo en respuesta al presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, David Toledo.

El jefe del Ejecutivo autonómico fue tajante al señalar que no se ha abierto ningún “proceso de negociación” y que los socios del Gobierno central “han sido incapaces de aprobar en el Congreso prácticamente nada” de lo que llevan a las sesiones plenarias.

Por ello, sostuvo que “da la sensación de que se busca desviar la atención” con un anuncio que, a su juicio, repite una secuencia ya conocida en los últimos años.

Un cuento para “dormir” al Estado

Toledo llevó esa crítica al terreno de la metáfora política: como en ejercicios anteriores, el anuncio se presenta como “un hito, una simple orden de tramitación”. Después se convierte en “gran cortina de humo”, ocupa portadas y tertulias con “supuestos acuerdos” con otros partidos y termina en “la desaparición” bajo cualquier excusa, ya sean conflictos bélicos, crisis internacionales o turbulencias financieras.

“Ocurrió con los presupuestos de 2024, ocurrió con los de 2025, ocurrió con los de 2026 y ahora se nos pide fe para creer en los de 2027”, afirmó Toledo desde la tribuna. El nacionalista acusó al Ejecutivo estatal de convertir el trámite presupuestario en “un show anual” y recordó la fábula de El pastor mentiroso para advertir de que, al final, “nadie te cree”.

“No todos los cuentos se cuentan para dormir a los niños; algunos se cuentan para dormir al Estado al completo”, remató, antes de advertir de que “Canarias está despierta y vigilante”.

Inversiones paralizadas

Clavijo coincidió en el diagnóstico y lamentó el anuncio reiterado de unos presupuestos “que parece que llegan, pero nunca llegan”. A su juicio, la ausencia de nuevas cuentas estatales “paraliza inversiones y dificulta las transferencias”, que cuando arriban a Canarias parecen “regalos de virreyes”. Esa situación, insistió, “impide una gestión eficiente de los servicios públicos esenciales”.

El presidente puso ejemplos concretos de los efectos de la prórroga presupuestaria en las islas: el convenio de infraestructuras educativas sigue sin cerrarse, ocurre lo mismo con el de obras hidráulicas, se han agotado los créditos del convenio de carreteras y existen proyectos pendientes de licitar en los que se corre el riesgo de que caduquen las declaraciones de impacto ambiental. También citó las dificultades para avanzar en planes vinculados a la pobreza y al empleo.

Por ello, reclamó el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas de las Islas para sacar adelante el llamado decreto canario y “corregir esas deficiencias que vienen derivadas de no tener presupuestos estatales”.

El REF

La sesión parlamentaria no se limitó al debate presupuestario. La reforma del sistema de financiación autonómica volvió a situar al REF en el centro de la discusión política.

Clavijo advirtió de que “la tentación de mezclar los recursos del REF con los de la financiación autonómica es muy alta” por parte del Gobierno de España, y reclamó unidad política para defender las singularidades del Archipiélago.

El presidente respondió así a una pregunta del diputado de AHI, Raúl Acosta, sobre la posición del Ejecutivo canario ante la eventual reforma del modelo de financiación.

Clavijo subrayó que Canarias afronta esta negociación desde una posición singular, porque otras comunidades autónomas no tienen los mismos incentivos ni los mismos condicionantes que las islas.

Próxima reunión bilateral

El jefe del Gobierno autonómico aseguró que, por ahora, Canarias no dispone de ningún documento oficial que detalle criterios, baremos o propuestas concretas de reforma. Criticó, en este sentido, que el debate avance a golpe de anuncios y declaraciones, sin un borrador normativo sobre el que trabajar, que espera que se ponga sobre la mesa en la próxima reunión técnica con representantes del Estado, a la que acudirá el viceconsejero de Hacienda para recabar información sobre las verdaderas intenciones del Ejecutivo central.

Clavijo recordó que una reforma de esta naturaleza tendrá efectos durante décadas. El actual sistema fue aprobado en 2009 y, si la nueva negociación no reconoce las singularidades canarias, podría perjudicar a futuras generaciones de isleños y a los sucesivos gobiernos autonómicos.

El Fdcan

En esa misma línea se pronunció el vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, quien afirmó que el Ejecutivo autonómico aspira a que la futura reforma garantice durante al menos una década los recursos que nutren el Fdcan, dotado con unos 160 millones de euros anuales.

Domínguez respondió al portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, y defendió que esos fondos queden consolidados de forma permanente para asegurar la continuidad de inversiones en infraestructuras y equipamientos impulsadas por cabildos y ayuntamientos.

Además, reiteró que la posición de Canarias será “inamovible” para impedir que los recursos del REF se integren en el sistema de financiación autonómica e insistió en que el fuero autonómico no es un privilegio, sino un derecho derivado de las singularidades del Archipiélago como territorio insular, alejado y ultraperiférico.

Una negociación para la próxima legislatura

Tanto Clavijo como Domínguez expresaron sus dudas sobre la capacidad de la actual legislatura estatal para concluir con un acuerdo de financiación autonómica y cuestionaron la estrategia del Gobierno central de mantener negociaciones bilaterales con las comunidades autónomas.

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Domínguez también vinculó la falta de margen financiero de las administraciones canarias a las restricciones impuestas por el Estado y a la negativa a aumentar la capacidad de endeudamiento y reclamó una mayor capacidad de utilización de los remanentes de tesorería por parte de los ayuntamientos.