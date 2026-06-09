Canarias reclama cambios en el Verano Joven para que los isleños no partan con desventaja

La Federación Canaria de Islas (Fecai) ha solicitado al Gobierno de España una modificación del programa Verano Joven para adaptarlo a la realidad del Archipiélago y evitar que los jóvenes canarios tengan que asumir costes adicionales para beneficiarse de esta iniciativa estatal.

La petición ha sido trasladada al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el objetivo de que los residentes en Canarias puedan acceder a las ventajas del programa en igualdad de condiciones que el resto de jóvenes del país.

El problema de la insularidad

El programa Verano Joven ofrece descuentos y bonificaciones en trenes y guaguas de media y larga distancia para fomentar la movilidad, los intercambios culturales y los viajes entre jóvenes durante los meses estivales.

Sin embargo, desde la Fecai consideran que la condición insular sitúa a los jóvenes canarios en una posición de desventaja, ya que para poder utilizar esos servicios deben desplazarse previamente en avión o barco hasta la Península.

La presidenta de la Federación Canaria de Islas, Lola García, ha señalado que los cabildos comparten plenamente los objetivos de la iniciativa, aunque advierte de que la realidad geográfica del Archipiélago impide que los beneficios puedan disfrutarse en igualdad de condiciones.

Piden ayudas complementarias

La Fecai reconoce que en anteriores ediciones se han introducido algunas medidas para tener en cuenta la situación de Canarias, aunque considera que siguen siendo insuficientes.

Por ello, plantea la creación de ayudas complementarias que permitan compensar el coste del desplazamiento necesario para acceder al territorio continental y utilizar posteriormente los descuentos del programa.

Además, solicita que esas ayudas sean compatibles con la bonificación del 75 % para residentes canarios en los trayectos aéreos y marítimos, de manera que ambas ventajas puedan acumularse.

"Las mismas oportunidades"

Lola García ha defendido que los jóvenes del Archipiélago deben disfrutar de las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano independientemente de dónde residan.

Según la presidenta de la Fecai, mientras un joven de la Península puede beneficiarse directamente de los descuentos ferroviarios y de transporte terrestre, los residentes en Canarias deben afrontar previamente un gasto adicional para llegar al continente.

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La federación considera que adaptar el programa a la realidad insular contribuiría a garantizar una igualdad efectiva de acceso a una iniciativa que busca precisamente favorecer la movilidad y las oportunidades de la juventud.