Canarias tendrá este miércoles cielos nubosos al norte y máximas de 26 grados
El archipiélago canario experimentará nubosidad baja en el norte durante la mañana, con máximas de hasta 26 grados y viento alisio moderado
La nubosidad baja en el norte de las islas durante la primera mitad del día proseguirá este miércoles en Canarias, donde las temperaturas máximas llegarán a los 26 °C en Santa Cruz de Tenerife, según la Aemet.
En el mar habrá noreste 5 o 6, ocasionalmente 7 en el sureste y extremo noroeste. Fuerte marejada, ocasionalmente gruesa. En el nordeste, noreste 3 a 5. Marejada. En el suroeste, variable 1 a 3. Marejadilla y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.
Predicción del tiempo por Islas:
LANZAROTE
En el norte, nuboso tendiendo a poco nuboso por la mañana. En el resto, poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, ocasionalmente fuerte en la mitad sur durante la primera mitad del día.
Arrecife 19 / 25 °C
FUERTEVENTURA
Nuboso tendiendo a poco nuboso por la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Alisio moderado, ocasionalmente fuerte en el oeste y vertiente sur de Jandía.
Puerto del Rosario 19 / 24 °C
GRAN CANARIA
Cielos nubosos en el norte, por debajo de unos 1.100 metros, con probabilidad de lloviznas en medianías a primeras horas y apertura de amplios claros por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto, con intervalos matinales en el suroeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, especialmente en zonas de interior. Alisio moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes, especialmente de madrugada. Brisas en el suroeste.
Las Palmas de Gran Canaria 20 / 23 °C
TENERIFE
Cielos nubosos en el norte, por debajo de 1.100 a 1.300 metros, con probabilidad de lloviznas en medianías del nordeste a primeras horas y apertura de amplios claros por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto, con intervalos matinales en el suroeste. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso, especialmente en medianías del sur. Alisio moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes, especialmente de madrugada. Brisas en el oeste y suroeste flojo a moderado en cumbres.
Santa Cruz de Tenerife 20 / 26 °C
LA GOMERA
Cielos nubosos en el norte, por debajo de unos 1.100 metros, con probabilidad de lloviznas en medianías a primeras horas y apertura de amplios claros por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto, con intervalos matinales en el suroeste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes, especialmente de madrugada. Brisas en el suroeste.
San Sebastián de La Gomera 20 / 24 °C
LA PALMA
Cielos nubosos en el norte y este, por debajo de 1.100 a 1.300 metros, con probabilidad de lloviznas en medianías del nordeste a primeras horas y apertura de amplios claros por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas sin cambios o con ligeros descensos, especialmente en medianías del oeste. Alisio moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes así como en la zona de El Paso, especialmente de madrugada. Brisas en el oeste.
Santa Cruz de La Palma 19 / 22 °C
EL HIERRO
Cielos nubosos en el norte, por debajo de unos 1.000 metros, con probabilidad de lloviznas en medianías a primeras horas y apertura de amplios claros por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes, especialmente de madrugada. Brisas en el suroeste.
Valverde 15 / 20 °C
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