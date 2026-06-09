¿Cuánto cuesta alquilar un apartamento en la playa este verano en Canarias?

Alquilar una vivienda cerca de las playas de Canarias este verano ya cuesta hasta 80 euros más que el año pasado. Los datos son claros en este sentido: el precio del alquiler de apartamentos se sitúa entre los 775 y los 1.100 euros por semana en las principales zonas turísticas de las islas de Gran Canaria y Tenerife, en un contexto, eso sí, de moderación en el ritmo de crecimiento del alquiler turístico en el conjunto del litoral español. Así se desprende del informe sobre precios del alquiler semanal en las principales zonas de costa de España elaborado por Grupo Tecnitasa.

La situación en las Islas presenta una dinámica propia, muy condicionada por el peso del turismo en la economía canaria y su efecto directo sobre la vivienda vacacional. Tras varios ejercicios de crecimiento continuado, el sector ha empezado a mostrar señales de desaceleración, con una caída que representa el 8,3% en la llegada de turistas en abril en comparación con el mismo mes del año anterior y un descenso del gasto turístico del 6,8%. Un retroceso que no se observaba con esta intensidad desde 2019, exceptuando los años del covid - 19, y que contrasta con la estabilidad o el crecimiento registrado en otras comunidades autónomas del país. Este cambio de ciclo, lejos de ser aislado, ayuda a contextualizar la presión que registran los precios del alquiler turístico en las principales zonas costeras del Archipiélago.

Los precios

Si se realiza un análisis detallado de los precios de los apartamentos por islas, se observan pequeñas diferencias en función tanto de la ubicación como de la isla en cuestión. El informe centra el foco en Gran Canaria y Tenerife.

En lo que respecta a Gran Canaria, los precios oscilan entre los 800 euros semanales de un apartamento de 35 metros cuadrados en Playa del Inglés y los 1.100 euros que alcanzan tanto un piso de 70 metros cuadrados en Mogán como otro de 40 metros en San Agustín. En Las Canteras, uno de los enclaves urbanos más demandados de la capital grancanaria y con mayor presión residencial y turística, el alquiler semanal de un apartamento de 40 metros cuadrados se sitúa en torno a los 850 euros. Estos precios representan una subida de entre 40 y 85 euros por semana con respecto al verano anterior. En términos porcentuales, el incremento se sitúa entre el 5% y el 8%.

En el sur de la isla, Playa del Inglés se mantiene como una de las opciones relativamente más asequibles dentro del conjunto analizado, mientras que Mogán y San Agustín se consolidan entre las zonas con precios más elevados del mercado insular, en línea con su alta demanda y su posicionamiento como destinos turísticos de referencia dentro de la oferta de sol y playa de Canarias.

El caso de Tenerife

En Tenerife, la horquilla de precios es algo más ajustada, aunque se mantiene en niveles elevados en los principales enclaves turísticos de la isla, donde la presión de la demanda vacacional sigue siendo notable. Un apartamento de 50 metros cuadrados en Costa Adeje alcanza los 1.000 euros por semana, mientras que en Playa de Los Cristianos el coste se sitúa en torno a los 950 euros. En el norte de la isla, en Puerto de la Cruz, el precio desciende hasta los 775 euros semanales, el valor más bajo de toda la muestra analizada, lo que refleja también la diferencia de posicionamiento turístico entre las distintas zonas del territorio insular. En estos casos, la subida es inferior al 5%, situándose entre los 30 y los 55 euros por semana con respecto al verano de 2025.

Si se amplía el foco, en el conjunto del litoral español, las mayores subidas este verano se concentran en Granada, Castellón, Cádiz, Alicante, Valencia, Murcia y Tarragona, con incrementos superiores al 8% en el alquiler semanal en costa. En un segundo grupo se sitúan Barcelona, Almería, Las Palmas, Vizcaya, Girona, Baleares y Gipuzkoa, donde las subidas se mueven en el entorno del 5% al 8%. En este bloque se encuentra Canarias en su conjunto, junto a otros territorios con incrementos moderados del precio del alquiler vacacional.

Por debajo, en A Coruña y Santa Cruz de Tenerife, entre otras provincias como Lugo, Pontevedra y Huelva, los incrementos son inferiores al 5%, mientras que en Asturias, Cantabria y Málaga apenas se registran variaciones respecto al año anterior.