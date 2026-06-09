La DGT lo confirma: este error al utilizar la baliza V16 puede poner en riesgo la seguridad vial de los conductores canarios

Desde el 1 de enero de 2026, el dispositivo de emergencia V16 forma parte de la vida de los conductores y sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia. El objetivo de esta señal de emergencia es que los conductores indiquen al resto de usuarios de la vía que han sufrido una avería sin poner en riesgo su vida, ya que esta puede colocarse simplemente sacando la mano por la ventanilla.

Se trata del único medio de señalización legal para vehículos inmovilizados en la calzada. Estas balizas emiten una señal luminosa de alta visibilidad y también envía su geolocalización a la plataforma DGT 3.0, y está se encarga de emitirlo por diferentes canales como paneles informativos y dispositivos GPS.

La baliza V-16 también incorpora una tarjeta eSIM con datos móviles que suele durar entre 10 y 15 años. Mientras no esté activada, esta no transmite ningún dato.

No llevar la baliza es motivo de sanción

Según el Reglamento General de Circulación, este accesorio de señalización se aplica a turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías de hasta 3.500 kg y autobuses.

La DGT facilita en su página web oficial un listado con los modelos homologados para que los conductores canarios y del resto del país pueden revisar los modelos antes de realizar la compra.

Además, no llevar la baliza de emergencia V-16 supone una sanción económica de 80 euros por no disponer de ella y 200 euros si no se señaliza correctamente un vehículo inmovilizado.

Baliza V16 / Neomotor

El error más común que cometen los conductores

Uno de los errores mas comunes entre los conductores es no tener el dispositivo de emergencia en un lugar accesible. Aunque dispongan del dispositivo, de poco sirve no poder acceder a él de manera inmediata para señalizar una incidencia. Por ello, la DGT recomienda guardarla en la guantera o en el lateral de la puerta y así el conductor podrá colocarla sobre el techo del vehículo sin necesidad de bajarse a la calzada, reduciendo el riesgo sufrir un atropello.

Otro fallo habitual es llevarla descargada o sin batería, disponer de un dispositivo que no funciona equivale, en la práctica, a no contar con una señalización de emergencia válida. Las autoridades consideran que el dispositivo no cumple su función de alertar al resto de usuarios.