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Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
Última hora sobre toda la información relacionada con la visita del pontífice a Gran Canaria y Tenerife
Sigue en directo la visita del papa León XIV a Canarias: el 11 de junio estará en Gran Canaria, con llegada a Gando, acto en Arguineguín, encuentro en la Catedral de Santa Ana y misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria; y el 12 de junio visitará Tenerife, con paradas en el centro de migrantes de Las Raíces, La Laguna y una misa en el Puerto de Santa Cruz
León XIV pone deberes a los políticos crispados y a la Iglesia tibia con los abusos
De verse con Pedro Sánchez en la nunciatura a congregarse con cerca de 70.000 fieles en el Santiago Bernabéu. León XIV ha firmado este lunes su tercera jornada en España, la más esperada y frenética hasta el momento, dejando recados a toda la clase política y poniendo deberes a la Conferencia Episcopal. En una visita histórica al Congreso, el Papa ha reclamado una "solución" para el drama de la inmigración, se ha posicionado en contra del aborto y la eutanasia, ha rechazado el rearme ante el clima internacional y ha pedido abandonar la "descalificación permanente". Todos los dirigentes han abrazado sus palabras, pero sin poder apropiárselas del todo. También ha mandado un mensaje trascendental a los obispos españoles: que respondan a la "plaga" de los abusos sexuales y afronten el problema.
León XIV pide a las Diócesis de Madrid que usen la "bondad" para evangelizar: "El amor hace que todos se sientan en casa"
A las 19.24 horas y tras un intenso día, el Papa apareció en el foso del estadio Santiago Bernabeu ante la ovación cerrada de 70.000 fieles de las tres diócesis de Madrid -Getafe, Madrid y Alcalá de Henares- que este lunes se encontraban con él en lo que iba a suponer la gran fiesta de la Provincia Eclesiástica de Madrid, uno de los eventos más destacados de este viaje apostólico. Con gritos de "Esta es la juventud del Papa" procedentes de la grada, León XIV se subió, una vez más, a su papamóvil, y dio una pequeña vuelta entre los grupos de feligreses.
Maite Gaudí, descendiente del arquitecto: “Benedicto XVI me caía bien pero León XIV, mejor; creo que hará beato a Gaudí”
Bisnieta del hermano del padre del responsable de la Sagrada Família, intervendrá este martes ante el Papa en el acto del Estadi Olímpic
Yeremi Almeida González
Pedro Manuel Afonso, el solista canario que llevará una malagueña ante el papa León XIV
El cantante de Veneguera prepara una actuación muy especial para recordar a los migrantes fallecidos y para reivindicar la humanidad de los canarios ante el pontífice durante su visita al muelle de Arguineguín
Pedro del Corral
Papamanía en el Bernabéu, el 'Bad Bunny de la fe' se da un baño de masas colosal: "Madrid te quiere más que a la Champions"
Entre vítores, pancartas y fotos, León XIV convierte su encuentro con la comunidad diocesana en un fenómeno social con estética de gira mundial
David López Frías
El misterio de la Nunciatura: el papamóvil vacío, reunión 'secreta' con la reina Sofía y tres horas de infructuosa espera
- El encuentro del papa con autoridades locales tuvo como escenario la embajada vaticana en España
- La reina emérita Sofía formó parte del acto, hecho que no fue informado de forma oficial
Héctor González
Devoción, calor y multitudes en la espera del Papa frente a la catedral de Madrid
Miles de fieles y curiosos se han congregado ante la catedral de La Almudena de Madrid para recibir al Santo Padre antes de su rezo a la Virgen
Patricia Martín
El Papa insta a "derribar las murallas que no protegen, sino que dividen" en su visita a La Almudena
El Pontífice ha entregado la Rosa de Oro, símbolo de la devoción de la Santa Sede, a la patrona de Madrid, que se convierte en la cuarta virgen en recibirlo
Humberto Gonar
El viaje del Papa León XIV a España: la excusa para conocer en Fundación Lázaro a Iván, el amigo de Anthony Hopkins
La búsqueda de un lugar donde dormir durante la visita papal terminó descubriendo una comunidad que reconstruye vidas en Madrid y la extraordinaria historia de un compositor que asegura haber nacido dos veces
Gemma Camps
Cataluña vivirá este lunes la salida de la caravana escoltada de sor Lucía que bendecirá el Papa en Barcelona
Los vehículos que mañana viajarán a Ucrania y que recibirán la bendición del Santo Padre en la vigilia de oración en el Estadio Olímpico de Montjuïc de Barcelona irán hoy desde la fábrica Pirelli hasta el convento de Santa Clara de Manresa
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