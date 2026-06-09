El Gobierno destina seis millones de euros a Canarias para climatizar y mejorar la eficiencia energética de hospitales y centros de salud

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acordado destinar 168 millones de euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), de los cuales seis irán para Canarias, para llevar a cabo actuaciones de climatización, rehabilitación y ahorro energético en edificios e instalaciones de uso principal sanitario de hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública.

La dotación de este programa de ayudas, denominado PREE Sanitario, se transferirá a las comunidades y ciudades autónomas para su gestión, una vez aprobados los criterios de reparto en la Conferencia Sectorial de Energía. En concreto, esta línea de ayudas podrá financiar obras para adecuar la envolvente térmica de los edificios, mejoras de la eficiencia energética y uso de renovables en sistemas de climatización y agua caliente sanitaria, iluminación, instalaciones específicas de usos sanitario, así como la incorporación de sistemas de automatización y control, entre otras actuaciones.

Podrán beneficiarse del PREE Sanitario los hospitales, centros de salud y consultorios locales de titularidad pública. Este programa complementa el programa PREE terciario, aprobado en conferencia sectorial el pasado diciembre. El programa fue anunciado la pasada semana por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien subrayó que "hacer hospitales más eficientes significa ahorrar recursos y utilizar esos recursos para mejorarlos".

200 millones para centros educativos

Además, Aagesen confirmó que el Ministerio trabajaba ya en otra línea de ayudas con cargo al FNEE -el PREE Educativo- para climatizar y mejorar la eficiencia energética de los colegios y de otros centros educativos públicos, que estará dotada con 200 millones de euros.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó que se trata de una medida "muy necesaria", ya que los efectos del climático en las aulas "tienen consecuencias sobre los hijos e hijas". "Por eso el Gobierno de España ha decidido actuar, porque nos tomamos en serio una preocupación lógica de los padres y también de los profesionales de la educación", dijo.

Además, añadió que a ello se suman los más de 1.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos puestos a disposición de las entidades locales y de las comunidades autónomas para la rehabilitación de edificios de uso público y titularidad pública, con el objetivo de mejorar la eficiencia.

"Confiamos en que en el resto de Administraciones colaboren y utilicen estos fondos y, sobre todo, se tomen en serio un problema que afecta a muchas familias con niños y niñas de nuestro país", subrayó Saiz.