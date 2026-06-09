¿A quién hay que comprarle el cupón de la ONCE en Canarias para que toque?

Julia Díaz ha logrado uno de los reconocimientos más importantes dentro de la ONCE después de convertirse en la Vendedora del Año 2025 en la Dirección de Zona de Tenerife. Detrás del galardón hay una cifra que explica buena parte de su éxito: ha repartido más de 11 millones de euros en premios entre los clientes que han confiado en ella a lo largo de los años.

Actualmente desarrolla su labor en el Centro Comercial El Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife, donde se ha convertido en una figura muy conocida para muchos compradores habituales. Su cercanía y compromiso con los clientes han sido algunas de las cualidades valoradas por la organización para otorgarle esta distinción.

Más de 11 millones repartidos y una historia de esfuerzo

Julia, de 53 años y con discapacidad, nació en Cuba y llegó a España cuando tenía 24 años con el objetivo de construir una nueva vida. Quienes la conocen destacan su actitud positiva y su capacidad para afrontar los desafíos con optimismo.

Su trayectoria profesional dio un giro con su incorporación a la ONCE, una etapa que ella misma considera decisiva. Desde entonces ha desarrollado una intensa actividad comercial que le ha permitido repartir premios por valor superior a los 11 millones de euros, una cifra que la sitúa entre las vendedoras más destacadas de la organización.

La familia ocupa un papel fundamental en su vida y constituye, según quienes la rodean, el principal motor de su esfuerzo diario.

El reconocimiento que premia a los mejores vendedores de España

El galardón fue entregado durante una gala celebrada el pasado 5 de junio en Madrid, donde fueron reconocidos 22 vendedores y vendedoras procedentes de distintos puntos del país.

La ceremonia, organizada bajo el lema A piel de calle, quiso rendir homenaje a quienes cada día llevan los productos de lotería social de la ONCE a calles, plazas y barrios de toda España. El acto recreó una simbólica estación ferroviaria por la que fueron pasando los premiados para compartir experiencias y anécdotas de su trabajo diario.

Durante el evento, el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, agradeció el esfuerzo de todos los reconocidos y destacó que representan los valores y el compromiso que caracterizan a la organización.

Un premio que también reconoce la cercanía con los clientes

La elección de Julia Díaz no responde únicamente a los resultados de ventas. La ONCE tiene en cuenta otros aspectos como la atención al público, la implicación con los clientes y el compromiso con la labor social que desarrolla la entidad.

Este reconocimiento sirve además para poner en valor el trabajo de los más de 21.000 vendedores que forman parte de la red comercial de la organización en toda España y que constituyen uno de sus principales canales de relación con la ciudadanía.

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Para Julia, el premio supone el broche a una trayectoria construida a base de constancia, cercanía y una capacidad demostrada para repartir ilusión... y también millones de euros.