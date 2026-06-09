El uso de los nuevos fármacos para controlar la obesidad en mayores, a debate entre los geriatras en Canarias

Los nuevos medicamentos para tratar la obesidad —como Ozempic, Wegovy o Mounjaro— han transformado el modo de entender esta enfermedad, pero su uso en las personas mayores sigue planteando interrogantes. Así lo asegura el doctor Alfonso Cruz Jentoft, jefe del servicio de Geriatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, que participará en el 66º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y el 36º Congreso de la Sociedad Canaria de la misma especialidad, que se celebran desde este miércoles y hasta el viernes en el Palacio de Congresos de Canarias.

El especialista intervendrá en una sesión dedicada a los análogos GLP-1, unos fármacos desarrollados inicialmente para manejar la diabetes y que han logrado revolucionar el abordaje de la obesidad. Ahora bien, el facultativo advierte de que todavía existe escasa evidencia científica sobre sus efectos en las personas de edad avanzada. "En la mayoría de los estudios que se han hecho con estos análogos hay menos de un 2% de personas mayores de 70 años", explica el experto. Por ello, señala que pueden utilizarse "con precaución" en personas con obesidad o diabetes asociada al exceso de peso, pero reconoce que aún se desconoce su impacto en los pacientes mayores y con patologías más complejas.

Disminución de la masa muscular

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la disminución de masa muscular asociada a la pérdida de peso. Y es que, según explica el geriatra, entre una cuarta parte y un tercio del peso que se pierde con estos tratamientos es músculo.

"Lo malo es que cuando se vuelve a ganar peso, se recupera más rápido la grasa que el músculo", indica. Para minimizar este riesgo, recomienda acompañar los tratamientos con ejercicios de fuerza y aumentar el consumo de proteínas.

Más allá de los nuevos tratamientos farmacológicos, el doctor Cruz insiste en que la alimentación sigue siendo una de las herramientas fundamentales para mantener la salud a lo largo del envejecimiento. En este sentido, defiende que la dieta mediterránea es el modelo nutricional de referencia. "Es buena para vivir más tiempo, para vivir más sano y para prevenir enfermedades", asevera.

Entre sus recomendaciones, figuran el consumo habitual de legumbres, frutas y verduras, reducir la ingesta de carne roja y cocinar siempre con aceite de oliva. Asimismo, aconseja practicar ejercicio físico. “Hay que apostar por una actividad multicomponente, que combine ejercicio aeróbico con entrenamiento de fuerza al menos dos veces por semana, y a partir de los 70 años, por actividades orientadas a mejorar el equilibrio”, anota. Entre ellas destaca el Tai Chi, una práctica que considera "muy útil" para prevenir caídas a edades avanzadas.

Cambio de paradigma

Durante su intervención en el encuentro que acogerá la capital grancanaria, el especialista abordará también el cambio de paradigma que se está produciendo en torno a la obesidad. Y es que, tal y como detalla, los nuevos conocimientos científicos están contribuyendo a dejar atrás la visión que asociaba este problema de salud solo a los hábitos personales o la falta de control. "La obesidad es una enfermedad metabólica y crónica como la diabetes", sostiene.

Asimismo, el profesional pone de relieve que ya se ha demostrado que existen mecanismos hormonales implicados en la regulación del apetito y del tejido adiposo. Por esta razón, considera que muchas personas necesitarán mantener un tratamiento de por vida, siempre combinado con hábitos de vida saludables. "De aquí a cinco años el campo va a cambiar completamente, tanto en la comprensión de la enfermedad como en su tratamiento", asegura.

Bajo el lema “Hacia una longevidad activa: ciencia, cuidado y comunidad”, el 66º Congreso Nacional de la SEGG y el 36º Congreso de la Socanger reunirá en la Isla a cerca de un millar de expertos para debatir sobre el envejecimiento saludable. Otros de los asuntos que se pondrán sobre la mesa en la cita son los derechos y la dignidad de las personas mayores, la fragilidad, los retos actuales de la gerontología y el abordaje de las demencias.

Además, habrá sesiones dedicadas a la aplicación de la inteligencia artificial y los biomarcadores en el diagnóstico precoz del deterioro cognitivo, así como al desarrollo de las tecnologías enfocadas al cuidado y a la atención domiciliaria de las personas mayores. Según el Observatorio Canario de la Salud, el porcentaje de personas mayores de 65 años en Canarias ha pasado del 11,6% en el año 2000 al 18,2% en 2025. En concreto, en Gran Canaria, este grupo de población representa ya el 18,6% del total de habitantes.